Альтернативная реальность 1962 года в новом трейлере экшен-выживалки Atomfall

На PC Gaming Show был показан новый трейлер игры Atomfall, разработанной командой Rebellion, известной по серии Sniper Elite. Это экшен-выживалка, действие которой разворачивается в альтернативной реальности 1962 года, через пять лет после ядерной катастрофы в Уиндскейле.

В Atomfall мир погрузился в хаос, и ядерная зона отчуждения, охраняемая военными силами и роботами, стала тем местом, где застряли выжившие. Игрокам предстоит выживать в этой опасной и враждебной среде, исследуя открытые территории, собирая ресурсы, создавая оружие и предметы для выживания. Стелс и устрашение также станут важными элементами стратегии, позволяя избегать прямых столкновений.

Игра выйдет 27 марта 2025 года на PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S. Она будет доступна на PC Game Pass и Xbox Game Pass Ultimate с момента релиза.