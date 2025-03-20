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Atomfall 27.03.2025
Экшен, Ролевая, Выживание, От первого лица, Постапокалипсис
7.6 95 оценок

Предрелизный трейлер Atomfall намекает на тайны, которые ждут в карантинной зоне

monk70 monk70

Компания Rebellion выпустила новый трейлер Atomfall в преддверии предстоящего запуска апокалиптической игры на выживание на следующей неделе.

Задавая вопрос «Что скрывается за правдой?», последнее видео предлагает взглянуть на еще несколько загадок и опасных локаций, которые ждут в карантинной зоне Atomfall, где бродячие группировки и мутировавшие существа грозят убить вас.

В качестве чужака, выходящего из бункера в зону, вам нужно будет узнать, что произошло на Атомном заводе после ядерной катастрофы в Уиндскейле в 1957 году, и при этом стараться остаться в живых.

Atomfall выйдет на Xbox Series X|S, Xbox One (первый день через Game Pass), PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК 27 марта. Тем временем предварительный заказ Atomfall Deluxe Edition предоставит ранний доступ к игре с 24 марта.

17
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
My life is a game

ну глянем 24
на расширенном издание бывают пред заказы?

1
saa0891

Атмосферно, я бы наверно даже предзаказл, но учитывая что мои последние покупки игр меня сильно разочаровали, всё таки наверно сначала опробую бесплатную версию, и если зайдёт тогда уже можно будет купить.

1
JIoMTuK

там денуво, бесплатной версии не будет. как минимум, gamepass придется прикупить

0
saa0891 JIoMTuK

Есть активация, на крайняк посмотрю стримы и почитаю отзывы.

0
JIoMTuK saa0891

это понятно, только активация - это тоже не "бесплатная версия"

2
Ardentis777

Пускай лучше экспериментируют и выпускают что-то новое, через очередной Sniper Elite.

1
211186

Предзагрузил. Через геймпасс покатаю нахаляву) последнее время геймпасс радует, по крайней мере меня: сталкер, Индиана, ф1 и атомфол думаю будет неплохой игрой

0
Lord Fanz

Ждёмс Емпресс/Руну )))

-2
My life is a game

Ты как будто только сейчас стал геймером
Денуво никто не ломает с 23 года

0
Max Rolens

Ждем... надеюсь, что хоть эта игра порадует.

-4