Предрелизный трейлер Atomfall намекает на тайны, которые ждут в карантинной зоне

Компания Rebellion выпустила новый трейлер Atomfall в преддверии предстоящего запуска апокалиптической игры на выживание на следующей неделе.
Задавая вопрос «Что скрывается за правдой?», последнее видео предлагает взглянуть на еще несколько загадок и опасных локаций, которые ждут в карантинной зоне Atomfall, где бродячие группировки и мутировавшие существа грозят убить вас.
В качестве чужака, выходящего из бункера в зону, вам нужно будет узнать, что произошло на Атомном заводе после ядерной катастрофы в Уиндскейле в 1957 году, и при этом стараться остаться в живых.
Atomfall выйдет на Xbox Series X|S, Xbox One (первый день через Game Pass), PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК 27 марта. Тем временем предварительный заказ Atomfall Deluxe Edition предоставит ранний доступ к игре с 24 марта.
ну глянем 24
на расширенном издание бывают пред заказы?
Атмосферно, я бы наверно даже предзаказл, но учитывая что мои последние покупки игр меня сильно разочаровали, всё таки наверно сначала опробую бесплатную версию, и если зайдёт тогда уже можно будет купить.
там денуво, бесплатной версии не будет. как минимум, gamepass придется прикупить
Есть активация, на крайняк посмотрю стримы и почитаю отзывы.
это понятно, только активация - это тоже не "бесплатная версия"
Пускай лучше экспериментируют и выпускают что-то новое, через очередной Sniper Elite.
Предзагрузил. Через геймпасс покатаю нахаляву) последнее время геймпасс радует, по крайней мере меня: сталкер, Индиана, ф1 и атомфол думаю будет неплохой игрой
Ждёмс Емпресс/Руну )))
Ты как будто только сейчас стал геймером
Денуво никто не ломает с 23 года
Ждем... надеюсь, что хоть эта игра порадует.