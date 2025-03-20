Предрелизный трейлер Atomfall намекает на тайны, которые ждут в карантинной зоне

Компания Rebellion выпустила новый трейлер Atomfall в преддверии предстоящего запуска апокалиптической игры на выживание на следующей неделе.

Задавая вопрос «Что скрывается за правдой?», последнее видео предлагает взглянуть на еще несколько загадок и опасных локаций, которые ждут в карантинной зоне Atomfall, где бродячие группировки и мутировавшие существа грозят убить вас.

В качестве чужака, выходящего из бункера в зону, вам нужно будет узнать, что произошло на Атомном заводе после ядерной катастрофы в Уиндскейле в 1957 году, и при этом стараться остаться в живых.

Atomfall выйдет на Xbox Series X|S, Xbox One (первый день через Game Pass), PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК 27 марта. Тем временем предварительный заказ Atomfall Deluxe Edition предоставит ранний доступ к игре с 24 марта.