Разработчики Atomfall уже планируют сиквел, так как игра превзошла ожидания студии

Atomfall, вдохновленная Fallout, стала одним из самых успешных запусков новой ИС в этом году. Ролевая игра на выживание собрала два миллиона игроков всего за две недели, и Rebellion уже сейчас думает о будущем серии.

Генеральный директор Rebellion Джейсон Кингсли подтвердил, что студия уже рассматривает возможность создания сиквела, если в будущем ей удастся получить ресурсы.В интервью GamesIndustry Джейсон пояснил, что Atomfall стала возможна благодаря размеру и стабильности Rebellion. Студия существует уже несколько десятилетий и может похвастаться сплоченной командой разработчиков, что позволило ей пойти на риск.

Теперь Rebellion хочет повторить этот успех с сиквелом Atomfall, а также с большим количеством игр в других своих франшизах в будущем.

Теперь, похоже, мы хотим сделать больше Atomfall — она оказалась успешной, сможем ли мы найти для этого ресурсы? Я не знаю.

Генеральный директор также признает сравнения с Fallout с тех пор, как игра была представлена. Хотя Atomfall никогда не задумывалась как английская версия Fallout, постапокалиптическая франшиза все еще использовалась в качестве ориентира из-за сходства жанров.

Как только люди начали играть в нее, они поняли: «нет, она пытается делать свое дело».

Кстати, Atomfall была настолько успешной, что превзошла все другие игры на Xbox Game Pass с 268% большим количеством игроков в прошлом месяце.