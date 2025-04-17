Разработчики Atomfall уже планируют сиквел, так как игра превзошла ожидания студии

Atomfall, вдохновленная Fallout, стала одним из самых успешных запусков новой ИС в этом году. Ролевая игра на выживание собрала два миллиона игроков всего за две недели, и Rebellion уже сейчас думает о будущем серии.
Генеральный директор Rebellion Джейсон Кингсли подтвердил, что студия уже рассматривает возможность создания сиквела, если в будущем ей удастся получить ресурсы.В интервью GamesIndustry Джейсон пояснил, что Atomfall стала возможна благодаря размеру и стабильности Rebellion. Студия существует уже несколько десятилетий и может похвастаться сплоченной командой разработчиков, что позволило ей пойти на риск.
Теперь Rebellion хочет повторить этот успех с сиквелом Atomfall, а также с большим количеством игр в других своих франшизах в будущем.
Теперь, похоже, мы хотим сделать больше Atomfall — она оказалась успешной, сможем ли мы найти для этого ресурсы? Я не знаю.
Генеральный директор также признает сравнения с Fallout с тех пор, как игра была представлена. Хотя Atomfall никогда не задумывалась как английская версия Fallout, постапокалиптическая франшиза все еще использовалась в качестве ориентира из-за сходства жанров.
Как только люди начали играть в нее, они поняли: «нет, она пытается делать свое дело».
Кстати, Atomfall была настолько успешной, что превзошла все другие игры на Xbox Game Pass с 268% большим количеством игроков в прошлом месяце.
Просто не понимаю как они выживают, все их игры какой-то третьесортный шлак.
да не сказал бы, визуально Снайпер элит 5 и Резистанс смотрятся как ААА-проекты, оптимизация при этом такая что даже на ведре летает. Единственный минус немного туповатый ИИ, но это видимо проблема движка
Жаль, что только ожидания разрабов, а не геймеров. Я ждал большего, хотя особо не надеялся. Видно, что старались, но я бы поставил максимум 5.5/10. Терпения не хватило, стёр после 2 часов игры причем нахаляву по геймпассу играл
так ожидания разрабов этот бабки
геймеры принесли им желаемого кол-во бабок
а значит геймеры купили
значит геймерам понравилось, раз рефандов не было
Ну да, какие рефанды с геймпаса где львина доля)
Ребелионы кроме Снайпера и Чужих уже лет 20 ничего норм не делали, куда их понесло после посредственность такой