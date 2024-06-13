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Atomfall 2025 г.
Экшен, Выживание, От первого лица, Постапокалипсис
6 9 оценок

Rebellion поделилась скриншотами из постапокалиптической игры Atomfall

AceTheKing
Новости

На Xbox Games Showcase студия Rebellion анонсировала игру Atomfall, действие которой разворачивается в постапокалиптической Англии. Так же студия поделилась первыми скриншотами из игры.

В игре сочетается атмосфера послевоенной Британии, паранойя времен холодной войны, элементы народного ужаса и классическая британская научная фантастика. Действие игры разворачивается в английской сельской местности, где царит атмосфера запустения и гнетущего страха.

Atomfall выйдет в 2025-м году на PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S и Xbox One, а так же в сервисе Game Pass.

12
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Вадим Якимов

графа чтойто у них нифига не прогрессирует..((

0
my93

смесь фолыча и скайрима

-1
RickeyIMBA

Игра века.

-3