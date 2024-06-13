Rebellion поделилась скриншотами из постапокалиптической игры Atomfall

На Xbox Games Showcase студия Rebellion анонсировала игру Atomfall, действие которой разворачивается в постапокалиптической Англии. Так же студия поделилась первыми скриншотами из игры.
В игре сочетается атмосфера послевоенной Британии, паранойя времен холодной войны, элементы народного ужаса и классическая британская научная фантастика. Действие игры разворачивается в английской сельской местности, где царит атмосфера запустения и гнетущего страха.
Atomfall выйдет в 2025-м году на PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S и Xbox One, а так же в сервисе Game Pass.
графа чтойто у них нифига не прогрессирует..((
смесь фолыча и скайрима
Игра века.