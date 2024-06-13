Rebellion поделилась скриншотами из постапокалиптической игры Atomfall

Экшен на выживание от студии Rebellion, известной по сериям Sniper Elite и Zombie Army. Действие игры разворачивается на севере Англии, спустя пять лет после катастрофической аварии на атомной электростанции Уиндскейл. Игрокам предстоит раскрыть мрачную тайну, связанную с этим инцидентом, и узнать шокирующую правду о том, что на самом деле произошло на реакторе.

Atomfall предлагает исследовать обширную вымышленную зону отчуждения, которая на первый взгляд кажется идиллическим уголком британской глубинки с живописными холмами, зелёными долинами и тихими деревеньками. Но за этой пасторальной красотой скрывается множество опасностей и тайн, которые игрокам предстоит раскрыть.

Чтобы выжить в этом негостеприимном мире, игрокам необходимо будет исследовать окружающую среду, искать ценные ресурсы и мастерить из них полезные предметы и оружие. Каждый найденный объект может стать ключом к выживанию, будь то импровизированное укрытие, медицинские припасы или смертоносное оружие.

Во время прохождения игроки смогут встретить на своем пути множество персонажей, от эксцентричных местных жителей до таинственных сект и могущественных государственных агентов с чрезвычайными полномочиями. Взаимодействие с этими персонажами будет играть важную роль в развитии сюжета и раскрытии тайн Уиндскейла.