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Atomfall 27.03.2025
Экшен, Ролевая, Выживание, От первого лица, Постапокалипсис
7.3 127 оценок

Rebellion подготовила хвалебный трейлер к полноценному релизу Atomfall

monk70 monk70

Rebellion сообщила о полноценном релиза Atomfall. Игра уже доступна для игры на Game Pass, а также для покупки на Xbox Series X/S, Xbox One, Windows PC и ПК в Steam и Epic Games Store, PlayStation 5 и PlayStation 4. Atomfall также сертифицирована на Steam Deck. Команда подготовила специальный хвалебный трейлер с положительными отзывами и оценками журналистов.

Atomfall — это постапокалиптическая игра на выживание в Великобритании, вдохновленная реальным ядерным инцидентом в Уиндскейле в 1950-х годах. Игроки отправятся в вымышленное приключение, встретившись с группой странных и замечательных персонажей, пытаясь раскрыть тайну того, что произошло на Атомном заводе, и сбежать из карантинной зоны.

-2
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
211186

Поиграл через геймпасс пару часов. Ну игра на 6/10 максимум. Разрабы молодцы конечно, видно что реально старались. Есть свои прикольные фишки в игре, а по сути это реально фоллыч 4, только урезанный и без варты. Но я все равно ради интереса пройду, тк несколько концовок у игры, интересно какая выпадет

7
Кошачий комочек

даже и близко не фоллыч. Это скорее экшен адвенчура с открытым миром

-1
Комментарий удален
Fronyx

Угу

0
Комментарий удален
EnerJy48 Искусственный интеллeкт

в геймпассе есть

0
FrankPank

Наиграл 15ч прикольный детектив 🕵️‍♀️

0
IY1982

Каких хвалебных отзывов они там нашли просто непонятно, игра ужасна, ощущения от управления персонажем отвратительные, особенно этот тычок ногой, графика так из годов 2010-х

0
oleg21412

Выглядит атмосферно, ждём полноценного обзора геймплея.

0
Пользователь ВКонтакте

прошел одной сессией за 9 часов, понравилось. // Дмитрий Дементьев

0
Sheffskiy

В это надо играть??

0
NargrubWal

Денува есть?

0
sa1958

Да.

-1