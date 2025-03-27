Rebellion подготовила хвалебный трейлер к полноценному релизу Atomfall

Rebellion сообщила о полноценном релиза Atomfall. Игра уже доступна для игры на Game Pass, а также для покупки на Xbox Series X/S, Xbox One, Windows PC и ПК в Steam и Epic Games Store, PlayStation 5 и PlayStation 4. Atomfall также сертифицирована на Steam Deck. Команда подготовила специальный хвалебный трейлер с положительными отзывами и оценками журналистов.
Atomfall — это постапокалиптическая игра на выживание в Великобритании, вдохновленная реальным ядерным инцидентом в Уиндскейле в 1950-х годах. Игроки отправятся в вымышленное приключение, встретившись с группой странных и замечательных персонажей, пытаясь раскрыть тайну того, что произошло на Атомном заводе, и сбежать из карантинной зоны.
Поиграл через геймпасс пару часов. Ну игра на 6/10 максимум. Разрабы молодцы конечно, видно что реально старались. Есть свои прикольные фишки в игре, а по сути это реально фоллыч 4, только урезанный и без варты. Но я все равно ради интереса пройду, тк несколько концовок у игры, интересно какая выпадет
даже и близко не фоллыч. Это скорее экшен адвенчура с открытым миром
Угу
в геймпассе есть
Наиграл 15ч прикольный детектив 🕵️♀️
Каких хвалебных отзывов они там нашли просто непонятно, игра ужасна, ощущения от управления персонажем отвратительные, особенно этот тычок ногой, графика так из годов 2010-х
Выглядит атмосферно, ждём полноценного обзора геймплея.
прошел одной сессией за 9 часов, понравилось. // Дмитрий Дементьев
В это надо играть??
Денува есть?
Да.