Rebellion подготовила хвалебный трейлер к полноценному релизу Atomfall

Rebellion сообщила о полноценном релиза Atomfall. Игра уже доступна для игры на Game Pass, а также для покупки на Xbox Series X/S, Xbox One, Windows PC и ПК в Steam и Epic Games Store, PlayStation 5 и PlayStation 4. Atomfall также сертифицирована на Steam Deck. Команда подготовила специальный хвалебный трейлер с положительными отзывами и оценками журналистов.

Atomfall — это постапокалиптическая игра на выживание в Великобритании, вдохновленная реальным ядерным инцидентом в Уиндскейле в 1950-х годах. Игроки отправятся в вымышленное приключение, встретившись с группой странных и замечательных персонажей, пытаясь раскрыть тайну того, что произошло на Атомном заводе, и сбежать из карантинной зоны.