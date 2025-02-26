Rebellion представила 12-минутный обзорный трейлер Atomfall

Rebellion выпустила новый расширенный геймплейный трейлер Atomfall, прокомментированный разработчиками. Видео разделено на четыре части, где после вступительного слова следуют разделы о секретах и расследованиях, исследовании и сражениях.

Сюжет Atomfall основан на реальных событиях катастрофы в Уиндскейле в 1957 году, а действие разворачивается пять лет спустя в вымышленной карантинной зоне, включающей холмистую местность, долины, пещеры и даже живописную английскую деревню.

Всё это скрывает мрачную тайну. Чтобы узнать, что случилось в Уиндскейле, вам придется исследовать военные лагеря, спуститься под землю в заброшенные бункеры и рискнуть жизнью в языческих руинах. Ваш надежный металлоискатель также поможет вам раскрыть некоторые секреты, скрытые под поверхностью.

В центре мрачной тайны — множество эксцентричных персонажей и загадочных организаций, населяющих карантинную зону. Эти люди годами были изолированы от внешнего мира и предоставлены сами себе. Ваше взаимодействие с ними будет иметь важное значение и определит ваш путь. Но не все они будут дружелюбны, и чтобы выжить, вам придется иметь дело с разнообразным оружием дальнего и ближнего боя.

Atomfall будет доступна с 7 марта на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One и ПК в Steam и Epic Games Store, а также по Game Pass с первого дня.