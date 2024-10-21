Rebellion рассказала про мир и геймплей Atomfall в новом трейлере

Rebellion Developments выпустила пятиминутный трейлер для игры на выживание Atomfall, знакомящий с игровым процессом и миром.

Новый трейлер, открывающийся в стиле классического новостного ролика 1950-х годов, предлагает более подробный взгляд на обстановку Atomfall на севере Англии. Atomfall вдохновлена реальными событиями катастрофы в Уиндскейле 1957 года, а история разворачивается пять лет спустя в вымышленной карантинной зоне, которая охватывает холмистую местность, долины, пещеры и даже живописную английскую деревню.

Чтобы докопаться до сути того, что произошло в Уиндскейле, вам придется пройти по военным лагерям, пробраться через заброшенные бункеры под землей и рискнуть жизнью в руинах Пейгана. Ваш надежный металлоискатель также поможет вам раскрыть несколько секретов, погребенных под поверхностью.

В центре темной тайны — множество эксцентричных персонажей и загадочных организаций, которые населяют карантинную зону. Эти люди годами были отрезаны от внешнего мира и предоставлены сами себе, поэтому они совсем не нормальные. Ваше взаимодействие с ними важно и определит ваше путешествие. Но будьте осторожны, не все они дружелюбны, и вам придется освоить множество оружия дальнего и ближнего боя, если вы хотите выжить.

Atomfall выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК в Steam, Epic Games Store и Microsoft Store в марте 2025 года. Она также будет доступна в Game Pass.