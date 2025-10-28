ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Atomfall 27.03.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Выживание, От первого лица, Постапокалипсис
6.9 292 оценки

Состоялся релиз полного издания Atomfall вместе с обновлением, добавляющим новые быстрые перемещения

monk70 monk70

Сегодня Rebellion выпустила Atomfall в полном издании на Xbox Series X|S, PlayStation 5, Windows PC и ПК в Steam и Epic Games Store. Оно включает в себя основную игру, а также два сюжетных дополнения: Wicked Isle и The Red Strain.

Бесплатное обновление также добавляет, помимо прочего, долгожданную функцию быстрого перемещения, дальнейшие улучшения игрового процесса, переработанный ИИ и безопасный режим «Фобия». Также вас ждёт скрытый новый контент, основанный на знакомом персонаже из серии Sniper Elite.

Функция быстрого перемещения активируется при обнаружении люков сети быстрого перемещения в каждой открытой песочнице игры. После этого игроки смогут быстро перемещаться из одной локации в другую.

12
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Destroited

Пока на тореннте не увижу никакого релиза не было

5
Ammati

Проходный проект. Хотя выглядел очень интересно в трейлере.

2
Aleksey Aleshka

Сглаживание завезли наконец?