Состоялся релиз полного издания Atomfall вместе с обновлением, добавляющим новые быстрые перемещения

Сегодня Rebellion выпустила Atomfall в полном издании на Xbox Series X|S, PlayStation 5, Windows PC и ПК в Steam и Epic Games Store. Оно включает в себя основную игру, а также два сюжетных дополнения: Wicked Isle и The Red Strain.

Бесплатное обновление также добавляет, помимо прочего, долгожданную функцию быстрого перемещения, дальнейшие улучшения игрового процесса, переработанный ИИ и безопасный режим «Фобия». Также вас ждёт скрытый новый контент, основанный на знакомом персонаже из серии Sniper Elite.

Функция быстрого перемещения активируется при обнаружении люков сети быстрого перемещения в каждой открытой песочнице игры. После этого игроки смогут быстро перемещаться из одной локации в другую.