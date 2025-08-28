Сюжетное дополнение к Atomfall выйдет 16 сентября

Rebellion Developments объявила о выходе первого крупного сюжетного DLC для Atomfall. Дополнение под названием The Red Strain станет доступно игрокам уже 16 сентября.

По словам разработчиков, расширение предложит «строго секретную новую локацию» и набор тайн, которые предстоит разгадать в процессе прохождения. Какие именно испытания ждут игроков — пока держится в секрете, но детали обещают раскрыть в ближайшие недели.

Основная игра Atomfall доступна на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC через Steam, Epic Games Store и Microsoft Store. Кроме того, проект можно пройти и по подписке Game Pass, что значительно расширяет его аудиторию.

The Red Strain станет первой попыткой студии расширить вселенную Atomfall и добавить игрокам новые испытания на выживание в мрачной постапокалиптической атмосфере.