Энтузиаст показал вырезанную локацию Atomic Heart, которая вернется в дополнении ©

Датамайнеры продолжают внимательно изучать внутреннее активы Atomic Heart, которые на удивление содержат множество интересной информации. Недавно одному из энтузиастов удалось обнаружить в файлах экшена огромную вырезанную локацию, которая появится в игре только в дополнении. Благодаря стараниям пользователям мы можем уже сейчас взглянуть, как выглядит будущий контент для Atomic Heart.

В представленном выше видео энтузиаст показывает прогулку по гостиничному комплексу "Лесная". Как сообщается, работа над локацией еще явно не завершена, судя по всему, она попала в релизную сборку случайно. Тем не менее область структурно уже полностью готова и в ней даже можно встретить некоторые роботов.

Напомним, ранее разработчики официально подтвердили, что первое дополнение Atomic Heart позволит посетить игрокам гостиничный комплекс "Лесная" и вернет бабу Зину. Когда ждать релиз DLC, пока не сообщается, вероятно, его выпустят во второй половине 2023 года.