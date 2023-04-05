Энтузиаст показал вырезанную локацию Atomic Heart, которая вернется в дополнении

Датамайнеры продолжают внимательно изучать внутреннее активы Atomic Heart, которые на удивление содержат множество интересной информации. Недавно одному из энтузиастов удалось обнаружить в файлах экшена огромную вырезанную локацию, которая появится в игре только в дополнении. Благодаря стараниям пользователям мы можем уже сейчас взглянуть, как выглядит будущий контент для Atomic Heart.
В представленном выше видео энтузиаст показывает прогулку по гостиничному комплексу "Лесная". Как сообщается, работа над локацией еще явно не завершена, судя по всему, она попала в релизную сборку случайно. Тем не менее область структурно уже полностью готова и в ней даже можно встретить некоторые роботов.
Напомним, ранее разработчики официально подтвердили, что первое дополнение Atomic Heart позволит посетить игрокам гостиничный комплекс "Лесная" и вернет бабу Зину. Когда ждать релиз DLC, пока не сообщается, вероятно, его выпустят во второй половине 2023 года.
Честно говоря ничего особенного, в основной игре любая локация будет интересней этого куба с залом ожидания и гостиничными комнатами, поэтому и убрали.
и добавили в ДЛС ))) найс, афигенный ход -_-
Кто добавил? Еть подтверждение? А если и добавили, то может они доработали или вообще длц ради длц?
Локации качественные, но геймплей на них однообразный.
Локи качестаенные? Не смешите меня, они сделанны по типу "копировать-вставить"))
А чо там по-твоему должно быть? Невообразимое разнообразие предметов? Этого достаточно.
тогда надо новые пушки и врагов)
А что качественного в локах? Они не плохие и только. Не видел вроде качественных и продуманных.
Да, хорошо будет если это добавят в дополнении.
https://www.playground.ru/atomic_heart/news/v_atomic_heart_nashli_lokatsiyu_iz_buduschego_dlc-1611988
Поддерживаю, уже было!
У вандалея есть много роликов с пасхалками и вырезанным контентом.
Кринж
вырезали, потому что эта локация лишняя без этих малышек, все логично, как чистые китайские ветра
Зачем близняшкам такие огромные жопы прифотошопили?
чтобы челов байтить логично же
в такой локации нужно не 3 плюща, как они там делали, а все с десяток)))
жми QTE или умри!!!!
ужасные задницы пририсовали такие.... тем более левой
вовчики под деревцем отдыхают
С одной стороны допустим, а с другой, как мы знаем длс будут продолжать историю, а не дополнять. Так что скорее всего это просто вырезанная локация, потому что незачем возвращаться назад на предприятие, ну разве что может за кольцами
Если это уже не спойлер, то с КОЛЬЦАМИ полный тупизм... возился возился ВСЮ игру, а под конец ТИПА выкинул... у меня лютый кринж был в этот момент с мыслью - он чи баран??? Т.е. а какой вообще смысл был блин? На кой вообще черт столько внимания к ним и так тупо слить(вроде как ВАЖНЫЕ артефакты)... ладно-б это была-б концовка типо выбора игрока(и то тупо).... но блин... короче- за это жирнейший минус ибо сюжет перелопачивается тупо после прохождения 80% игры и нафиг такой твист делать я хз(точно так как мы уже знаем, что Храз козел и логику его я не пойму когда он орал ВЫБРАСЫВАЙ КОЛЬЦА)...
Не ну, хоть и выглядит это странно, но с другой стороны как бы могло быть в жизни, когда все тебе надоедают с этими кольцами и тебя уже все заманало, то думаю любой бы психанул и выкинул их куда подальше чтобы все отстали. Да и кольца это была скорее второстепенная линия
Постоянное щелканье раздражает.
P.S. Я один в нее не играл?
Щелчки эти на заднем фоне как гвоздями по доске. А по теме - уже писал как то в посте который заминусили что локация практически копия 2-3х локаций из игры склеенных между собой. И в очередной раз в этом убедился. Из чего то нового - цвет стен и деревце посередине красиво выглядит. А вообще такие материалы вредят имиджу игры, т.к. уверен на сто процентов даже если это правда лока из дополнения - на релизе все будет выглядеть совершенно по другому.
минусёрам опять факты глазки колят. вон как заминусили. ну не хныкайте, игра то хорошая. просто умейте видеть очевидное что ли уже. или вы просто хэйтерки-защитнички.
Вата защищает свое добро
Хватит уже мусолить ее. Все уже забыли. Игра присела на всеми любимые мотивы, но по факту по геймплею это проходняк. Интересно посмотреть, поиграть, но все сделано так себе. Цепляет только из-за того, что игра от русских и новой темой и все. Наиглупейший и наикривейший лут. Перки, которые нафиг не нужны, если ты играешь не на максимум сложности. Кривость механик, идиоотия с открытым миром поражает.
по геймплею это проходняк но идиоотия с открытым миром поражает+