Focus Entertainment: Продажи Atomic Heart превзошли ожидания ©

Издательство Focus Entertainment представила отчет за 2022 финансовый год. И сообщило, что его выручка поставила исторический рекорд

Доходы Focus Entertainment за 4 квартал 2022/23 года составили 52,6 млн евро, по сравнению с 20,3 млн евро за аналогичный период 2021/22 года. Этот сильный рост обусловлен успехом игр, выпущенных во второй половине финансового года.

Доходы за полный 2022/23 год достигли исторического максимума в 194,1 млн евро, что соответствует верхней границе опубликованного диапазона Группы. Доходы за 2022/23 финансовый год в целом выросли на +36,2% по сравнению с 2021/22 финансовым годом и в основном обусловлены результатами шести основных игр.

Четыре из этих игр были выпущены в течение года и подтверждают стратегическое позиционирование AA и высокое качество игр Focus, а также успешное приобретение Dotemu: Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, A Plague Tale: Requiem и Evil West (совместная разработка с Flying Wild Hog). Последняя игра Atomic Heart, разработанная компанией Mundfish и выпущенная в последнем квартале финансового года, превзошла первоначальные ожидания компаниии.

Две другие игры также доказали свой долгосрочный вклад в доход, благодаря дополнительным продажам, генерируемым живым контентом, постоянно предлагаемым геймерам: SnowRunner, вышедшая в апреле 2020 года, и Insurgency: Sandstorm, вышедшая в декабре 2018 года.

"Мы очень рады и гордимся тем, что стратегия, начатая в 2019 году, принесла свои плоды в этом году благодаря амбициозным играм, которые встретили свою аудиторию в условиях жесткой конкуренции", - заявляет Джон Берт, управляющий директор, - "Компания также смогла воспользоваться плодами своих инвестиций во внешний рост благодаря успеху Dotemu, которая, благодаря обновленным финансовым ресурсам, присоединилась к группе в сентябре 2021 года".

Focus Entertainment полна решимости достичь ещё больше в 2023/24 финансовом году. Компания готовит несколько важных игровых релизов: сначала в июне с Aliens: Dark Descent, разработанной Tindalos, затем Atlas Fallen (студия Deck 13), запланированной на 10 августа 2023 года, а затем во второй половине финансового года с такими крупными играми, как Banishers: Ghost of New Eden, новая франшиза, разрабатываемая совместно с Don't Nod, или Warhammer 40.000: Space Marine 2.