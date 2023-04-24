Atomic Heart 21.02.2023
8.6 5 715 оценок

Mundfish представили лимитированную коллекцию ламповых часов "Капсула" в стиле Atomic Heart

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R_Mor
Новости

Mundfish совместно с Past Indicator анонсировали лимитированную коллекцию ламповых часов "Капсула" в стилистике Atomic Heart, тиражом в 1000 штук.

Работают они на советских газоразрядных лампах ИН-12, которых, по последним подсчетам, в мире осталось около 50 000 штук. Пока есть только версия в дереве (орех и венге). Позже появятся модели из латуни с покрытием из золота, бетона и фотополимера.

Захотели себе такие? Пора расхотеть. Цена девайса - 48 900 рублей.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
666ANUBIS666

За такую цену спасибо не надо

5
Михаил Исламов

Красивое

1
Сyberpunk
Цена девайса - 48 900 рублей

за такую цену в комплекте должны быть Близняшки 😂

0
Limgrave

Я сама такие могу сделать, у дедушки в гараже

-1
МОНАМАХ

Как сделаешь, фотку скинь на P G.

0
AScorp1866649

Прих@ели, за такую цену, Я вам скажу.

-1
Magistros
Работают они на советских газоразрядных лампах ИН-12, которых, по последним подсчетам, в мире осталось около 50 000 штук.

Ага, да да. Гляжу стало модным продавать хрень с себестоимостью 5$, зачастую из Алика, за x100 в виде лимитированной коллекционки.

-4