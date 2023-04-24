Mundfish представили лимитированную коллекцию ламповых часов "Капсула" в стиле Atomic Heart

Mundfish совместно с Past Indicator анонсировали лимитированную коллекцию ламповых часов "Капсула" в стилистике Atomic Heart, тиражом в 1000 штук.
Работают они на советских газоразрядных лампах ИН-12, которых, по последним подсчетам, в мире осталось около 50 000 штук. Пока есть только версия в дереве (орех и венге). Позже появятся модели из латуни с покрытием из золота, бетона и фотополимера.
Захотели себе такие? Пора расхотеть. Цена девайса - 48 900 рублей.
За такую цену спасибо не надо
Красивое
за такую цену в комплекте должны быть Близняшки 😂
Я сама такие могу сделать, у дедушки в гараже
Как сделаешь, фотку скинь на P G.
Прих@ели, за такую цену, Я вам скажу.
Ага, да да. Гляжу стало модным продавать хрень с себестоимостью 5$, зачастую из Алика, за x100 в виде лимитированной коллекционки.