Новый ролик Atomic Heart знакомит с произошедшими событиями на данный момент

Российская студия Mundfish продолжает подготовку к релизу третьего сюжетного дополнения для шутера Atomic Heart под названием "Чары морских глубин". Недавно создатели представили видеоролик, который знакомит игроков с событиями игры и двух предыдущих дополнений.
Релиз дополнения состоится завтра 28 января 2025 года на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК, возвращая игроков на Объект 3826, где им придётся изучать новый подводный Исследовательский центр Нептуна, а также обзавестись новым оружием, способностями перчатки и столкнуться с новыми врагами.
имба, уже скачал игру, жду загрузки длс
надеюсь завтра днем, а не вечером начнется загрузка
Да, интересно, во сколько выйдет..?!
Русский есть в игре?
тоже жду 3 длц все же они за основу взяли концовку где майор убивает Сеченова, и храз вылазит на волю