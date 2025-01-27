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Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.6 10 148 оценок

Новый ролик Atomic Heart знакомит с произошедшими событиями на данный момент

monk70
Новости

Российская студия Mundfish продолжает подготовку к релизу третьего сюжетного дополнения для шутера Atomic Heart под названием "Чары морских глубин". Недавно создатели представили видеоролик, который знакомит игроков с событиями игры и двух предыдущих дополнений.

Релиз дополнения состоится завтра 28 января 2025 года на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК, возвращая игроков на Объект 3826, где им придётся изучать новый подводный Исследовательский центр Нептуна, а также обзавестись новым оружием, способностями перчатки и столкнуться с новыми врагами.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
My life is a game

имба, уже скачал игру, жду загрузки длс
надеюсь завтра днем, а не вечером начнется загрузка

7
ALEX7436

Да, интересно, во сколько выйдет..?!

0
The Great Troll

Русский есть в игре?

0
Slaverok01

тоже жду 3 длц все же они за основу взяли концовку где майор убивает Сеченова, и храз вылазит на волю

0