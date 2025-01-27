Новый ролик Atomic Heart знакомит с произошедшими событиями на данный момент

Российская студия Mundfish продолжает подготовку к релизу третьего сюжетного дополнения для шутера Atomic Heart под названием "Чары морских глубин". Недавно создатели представили видеоролик, который знакомит игроков с событиями игры и двух предыдущих дополнений.

Релиз дополнения состоится завтра 28 января 2025 года на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК, возвращая игроков на Объект 3826, где им придётся изучать новый подводный Исследовательский центр Нептуна, а также обзавестись новым оружием, способностями перчатки и столкнуться с новыми врагами.