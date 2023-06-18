Слух: прохождение сюжетного DLC для Atomic Heart займет около четырех часов ©

Мы уже знаем, что для отечественного ролевого шутера Atomic Heart готовят дополнение, но подробностей о нем почти нет.

Представители фанатского сообщества смогли ознакомиться с первыми материалами DLC и поделились своими впечатлениями:

Нам удалось почитать диалоги для DLC к Атомику, и хотим сказать что дополнение будет весьма интересным. Оно масштабно дополняет мир игры и раскрывает знакомых персонажей с других сторон. По ощущениям, прохождение может занять как минимум 4 часа. Что неплохо.

Релиз первого DLC для Atomic Heart еще пока не имеет точной даты, но ожидается этим летом.