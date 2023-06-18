Слух: прохождение сюжетного DLC для Atomic Heart займет около четырех часов

Мы уже знаем, что для отечественного ролевого шутера Atomic Heart готовят дополнение, но подробностей о нем почти нет.
Представители фанатского сообщества смогли ознакомиться с первыми материалами DLC и поделились своими впечатлениями:
Нам удалось почитать диалоги для DLC к Атомику, и хотим сказать что дополнение будет весьма интересным. Оно масштабно дополняет мир игры и раскрывает знакомых персонажей с других сторон. По ощущениям, прохождение может занять как минимум 4 часа. Что неплохо.
Релиз первого DLC для Atomic Heart еще пока не имеет точной даты, но ожидается этим летом.
Уже этим летом? Быстро делают, чертяки. DLC через полгода редкость в наши дни, когда от крупных компаний годами ждешь обыкновенных патчей.
Судя по релизной версии - эти длс должны были быть в игре, так как в истории имеет не мало недосказанностей и банально пропуска части истории.
А кто сказал, что DLC начали разрабатывать после релиза, а не до? Тем более, никто не отменял вырезанный контент, который отложили на будущее для доработки и выпуска в виде DLC.
Это касаемо Phantom Liberty я ещё поверю, что разрабатывать начали после релиза, потому что разрыв почти в три года с релизом.
Там выразили сюжетное повествование. Ещё концовку подрезали. Длс к этому вообще не имеет никакого отношения это не вырезанная сюжетная линия. Разве что оружие, что не дошло до финальной реализации будет в длс, но сюжетка и локация это с нуля все сделанное
А кто сказал что длс разрабатывали до релиза?
Да потому что это логично и является проверенной практикой.
Игра получилась хорошая, но почему-то совсем нет желания в неё возвращаться, даже ради ДЛС. Не знаю, почему так
Перегорел, как и я
Вполне норм для ДЛС.
Слишком быстро анонсировали длс. Ну ладно. Ждём продолжение плохой концовки с хразом негрополимером или другого перса который тоже ходил по предприятию 3826 наряду с Нечаевым.
Ты так сказал, будто там есть хорошая концовка.
истинной концовки
Вот это хорошая новость 👍
4 часа, а ценник как пол-игры, классика.
Вроде же предлагали купить специальное издание, куда входит сразу 4 dlc. Если каждое dlc будет по 4-5 часов, то это очень неплохое предложение.
Буду ждать, не зря ведь Premium Edition брал.
Столько вони было, но всё равно купил, долго кололось?
Где RTX клоуны пиарили 5 лет его с Nvidia, а на релизе обделались )))