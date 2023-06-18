Atomic Heart 21.02.2023
8.6 6 327 оценок

Слух: прохождение сюжетного DLC для Atomic Heart займет около четырех часов

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butcher69
Новости

Мы уже знаем, что для отечественного ролевого шутера Atomic Heart готовят дополнение, но подробностей о нем почти нет.

Представители фанатского сообщества смогли ознакомиться с первыми материалами DLC и поделились своими впечатлениями:

Нам удалось почитать диалоги для DLC к Атомику, и хотим сказать что дополнение будет весьма интересным. Оно масштабно дополняет мир игры и раскрывает знакомых персонажей с других сторон. По ощущениям, прохождение может занять как минимум 4 часа. Что неплохо.

Релиз первого DLC для Atomic Heart еще пока не имеет точной даты, но ожидается этим летом.

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Комментарии: 22
Ваш комментарий
0ncnjqybr

Уже этим летом? Быстро делают, чертяки. DLC через полгода редкость в наши дни, когда от крупных компаний годами ждешь обыкновенных патчей.

12
Hevin

Судя по релизной версии - эти длс должны были быть в игре, так как в истории имеет не мало недосказанностей и банально пропуска части истории.

12
warp 37

А кто сказал, что DLC начали разрабатывать после релиза, а не до? Тем более, никто не отменял вырезанный контент, который отложили на будущее для доработки и выпуска в виде DLC.

Это касаемо Phantom Liberty я ещё поверю, что разрабатывать начали после релиза, потому что разрыв почти в три года с релизом.

2
luVol Hevin

Там выразили сюжетное повествование. Ещё концовку подрезали. Длс к этому вообще не имеет никакого отношения это не вырезанная сюжетная линия. Разве что оружие, что не дошло до финальной реализации будет в длс, но сюжетка и локация это с нуля все сделанное

1
0ncnjqybr warp 37

А кто сказал что длс разрабатывали до релиза?

0
warp 37 0ncnjqybr

Да потому что это логично и является проверенной практикой.

0
SmilingGaleo

Игра получилась хорошая, но почему-то совсем нет желания в неё возвращаться, даже ради ДЛС. Не знаю, почему так

2
V8V8

Перегорел, как и я

0
Кей Овальд

Вполне норм для ДЛС.

1
zhoskiychel

Слишком быстро анонсировали длс. Ну ладно. Ждём продолжение плохой концовки с хразом негрополимером или другого перса который тоже ходил по предприятию 3826 наряду с Нечаевым.

1
TriManul

Ты так сказал, будто там есть хорошая концовка.

0
zhoskiychel TriManul

истинной концовки

-1
amigolord

Вот это хорошая новость 👍

0
sasamba1337

4 часа, а ценник как пол-игры, классика.

0
DmitriyKats

Вроде же предлагали купить специальное издание, куда входит сразу 4 dlc. Если каждое dlc будет по 4-5 часов, то это очень неплохое предложение.

5
warp 37

Буду ждать, не зря ведь Premium Edition брал.

-2
Wraith_Soul

Столько вони было, но всё равно купил, долго кололось?

0
X_ray_83

Где RTX клоуны пиарили 5 лет его с Nvidia, а на релизе обделались )))

-2