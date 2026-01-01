Продажи Dispatch достигли 3 миллионов копий

Игровая студия AdHoc Studio, известная своей интерактивной супергеройской игрой Dispatch, опубликовала в социальной сети X видео-подведение итогов ушедшего 2025 года. Ролик под названием "2025 Dispatch Wrapped" раскрывает впечатляющие статистические данные о популярности игры, собранные за год. Видео сопровождается предупреждением о спойлерах.

В ролике, длительностью чуть более минуты, студия делится ключевыми метриками, демонстрирующими успех Dispatch среди геймеров. Согласно данным, игроки завершили свыше 52,5 миллиона смен, ответили на 727 миллионов звонков и отправили в действие более 1 миллиарда героев. 1,6 миллиона раз игроки решили уволить Сонара, а 2,8 миллиона - Купе.

Водобоя приняли в команду 2,3 миллиона раз, а Феномачо - 2 миллиона раз. Романтические линии также популярны: 1,9 миллиона игроков развили роман с Невидивой, 1 миллион - с Блейзер, а 266 тысяч закончили со статусом "все сложно".

Кульминацией стало объявление о более чем 3 миллионах "диспетчеров" - так студия сообщила об очередной вехе успешных продаж.