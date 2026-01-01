Продажи Dispatch достигли 3 миллионов копий

Игровая студия AdHoc Studio, известная своей интерактивной супергеройской игрой Dispatch, опубликовала в социальной сети X видео-подведение итогов ушедшего 2025 года. Ролик под названием "2025 Dispatch Wrapped" раскрывает впечатляющие статистические данные о популярности игры, собранные за год. Видео сопровождается предупреждением о спойлерах.
В ролике, длительностью чуть более минуты, студия делится ключевыми метриками, демонстрирующими успех Dispatch среди геймеров. Согласно данным, игроки завершили свыше 52,5 миллиона смен, ответили на 727 миллионов звонков и отправили в действие более 1 миллиарда героев. 1,6 миллиона раз игроки решили уволить Сонара, а 2,8 миллиона - Купе.
Водобоя приняли в команду 2,3 миллиона раз, а Феномачо - 2 миллиона раз. Романтические линии также популярны: 1,9 миллиона игроков развили роман с Невидивой, 1 миллион - с Блейзер, а 266 тысяч закончили со статусом "все сложно".
Кульминацией стало объявление о более чем 3 миллионах "диспетчеров" - так студия сообщила об очередной вехе успешных продаж.
Отличной игре отличные продажи.👍
если я не ошибаюсь, то это не игра, а типа интерактивное кино
Типа новелла, такой жанр игр, есть в принципе полноценная игра при работе диспетчером.
Мну игра, ни чем не смогла привлечь
3 миллиона с тобой не согласны.
не согласны, так не согласны
3 миллиона согласны с тем, что игра смогла чем-то привлечь к0та Феликса.
Жаль эта студия несделала Волка 2
Подождём.
А чего ждать. Не они делают. Хоть и написали года так два назад, по договоренности с теми кто делает, сценарий.
Студии Telltale Games и AdHoc Studio разрабатывают игру The Wolf Among Us 2 («Волк среди нас 2»).
По информации на конец июня 2025 года, проект всё ещё находится в разработке.
Будет русская озвучка,можно тогда попробовать
Хорошее интересное кино 👍
может мультик до 3года
Вполне заслуженно.Одна из лучших игр года.По крайней мере это честнее,чем тот незаслуженный передрочь на Экспедицию,где кроме визуала ничего интересного.