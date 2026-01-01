ЧАТ ИГРЫ
Dispatch 29.01.2025
Экшен, Адвенчура, Юмор
8.6 758 оценок

Продажи Dispatch достигли 3 миллионов копий

2BLaraSex 2BLaraSex

Игровая студия AdHoc Studio, известная своей интерактивной супергеройской игрой Dispatch, опубликовала в социальной сети X видео-подведение итогов ушедшего 2025 года. Ролик под названием "2025 Dispatch Wrapped" раскрывает впечатляющие статистические данные о популярности игры, собранные за год. Видео сопровождается предупреждением о спойлерах.

В ролике, длительностью чуть более минуты, студия делится ключевыми метриками, демонстрирующими успех Dispatch среди геймеров. Согласно данным, игроки завершили свыше 52,5 миллиона смен, ответили на 727 миллионов звонков и отправили в действие более 1 миллиарда героев. 1,6 миллиона раз игроки решили уволить Сонара, а 2,8 миллиона - Купе.

Водобоя приняли в команду 2,3 миллиона раз, а Феномачо - 2 миллиона раз. Романтические линии также популярны: 1,9 миллиона игроков развили роман с Невидивой, 1 миллион - с Блейзер, а 266 тысяч закончили со статусом "все сложно".

Кульминацией стало объявление о более чем 3 миллионах "диспетчеров" - так студия сообщила об очередной вехе успешных продаж.

Комментарии:  16
Summor Ner

Отличной игре отличные продажи.👍

ogg_enjoyer

если я не ошибаюсь, то это не игра, а типа интерактивное кино

Niphestotel ogg_enjoyer

Типа новелла, такой жанр игр, есть в принципе полноценная игра при работе диспетчером.

K0t Felix

Мну игра, ни чем не смогла привлечь

TheLokich

3 миллиона с тобой не согласны.

K0t Felix TheLokich

не согласны, так не согласны

SheriffKo TheLokich

3 миллиона согласны с тем, что игра смогла чем-то привлечь к0та Феликса.

Punisher1

Жаль эта студия несделала Волка 2

Беккер5443

Подождём.

Laver1 Беккер5443

А чего ждать. Не они делают. Хоть и написали года так два назад, по договоренности с теми кто делает, сценарий.

Беккер5443 Laver1

Студии Telltale Games и AdHoc Studio разрабатывают игру The Wolf Among Us 2 («Волк среди нас 2»).

По информации на конец июня 2025 года, проект всё ещё находится в разработке.

Габенушка

Будет русская озвучка,можно тогда попробовать

Иваныч из Тулы

Хорошее интересное кино 👍

FanBoy46

может мультик до 3года

Babadzaki-San

Вполне заслуженно.Одна из лучших игр года.По крайней мере это честнее,чем тот незаслуженный передрочь на Экспедицию,где кроме визуала ничего интересного.