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Avowed 18.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
6.7 783 оценки

Для Avowed вышло обновление 1.2.3 с улучшениями и исправлениями

monk70
Новости

После огромного патча первого дня, которое сопровождало выпуск Avowed, Obsidian продолжила неустанно работать над фэнтезийной RPG, как только она появилась на ПК и Xbox. Доказательством этого является большое количество исправлений и улучшений, внесённых разработчиками с патчем 1.2.3, доступным с 21 февраля.

От исправлений сбоев до закрытых ошибок, обещанных улучшений системы прогресса, динамики ролевой игры, производительности и общей стабильности игры, обновление направлено на устранение самых раздражающих критических проблем и самых больших «несоответствий игрового процесса», которые возникли с момента запуска.

Патч также вносит важные исправления в ИИ врагов и компаньонов, а также многочисленные изменения в систему лута, атак с эффектами стихий, управления камерой и звуковыми эффектами и многим другим.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

18
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
prapor001

Не знаю.более 20 ч. наиграл все путем,никаких ошибок,сбоев.фризов,2к.длсс - качество,настройки половина эпик,половина высокие,фпс постоянно 60 держится

6
1barac9U7ada7

Ты чё то не так скопипастил, зайди в файлы там с 19 февраля лежит вот это - Avowed "Обновление v1.2.8" Посмотрел страницу стим игры, действительно 1.2.3 сегодня вышел всё правильно. Видимо в файлах версия патча не для стимовской версии. Делаешь новость так пиши подробности для какой версии патч, а то игру где только не продают и везде своя нумерация патчей.

4
monk70

Стим тут не при чём. Нажми на ссылку внизу новости, там сообщение на официальном форуме разработчиков.

0
prapor001

стим - https://steamdb.info/patchnotes/17432078/

0
1barac9U7ada7 monk70

Как это ни при чём? У меня например стоит версия игры 1.2.5 тут в файлах тебе уже написали патч 1.2.8 ты кидаешь новость о каком то патче 1.2.3 так давай полную информацию по теме или не пиши вообще. А насчёт ссылки нажимать, этот сайт ну никакого доверия не вызывает и ты всерьёз думаешь что кто то будет твои ссылки нажимать? Выше новость там тоже поди ссылку нажали и без денег остались. И если уж копипастишь то хотя бы вычитывай что. задолбались уже ржать над тобой и твоими ошибками

0
Пользователь ВКонтакте

Вот интересно, а пофиксят разработчики главного героя куколда и мёртвый мир игры? // Максим Зырянов

2
tesla707

на трекерах с 19 февраля валяется 1.2.8.0 Build 17397142

какая нафиг 1.2.3 ?

1
monk70

Официальная нумерация от разработчиков

-2
ogtruepac

На ПК в стиме и в ms store игра под разными версиями

1
prapor001

сегодня вышел патч 1.2.3,читать не умеешь?

0
AndralStormborn

Оптимизацию уже подтянули? Я думаю, надо еще этой игре дать настояться, пока допилят и улучшат. А так, несмотря что рожи многих женских нпс стремные, сама по себе игра неплохая, интересная боевка за мага, любопытный сюжет и сам мир исследовать прикольно. Может и не шедевр, но крепкий середняк и точно стоит внимания.

1
Владислав Якимов

В приложении Xbox версия 1.2.9 сейчас

0
Goodvini

И что, кадров прибавилось, статеры пропали?

0
Raphtallia

Их и не было. О чем вы? Оптимизация шикарна. Чего не скажешь об игре.

0
Vantor

Какого у них патчи в которых надо игру заново качать.

0
Пользователь ВКонтакте

А что тут вообще по классам? Можно рогу сделать со стелсом? Или тут такого нет? // Валерий Гайдученок

-1
001fess

Я бы мог сказать, что это неплохая типа игра, но при этом у меня бы язык отсох и весь покрылся грибами.

-2