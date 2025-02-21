Для Avowed вышло обновление 1.2.3 с улучшениями и исправлениями

После огромного патча первого дня, которое сопровождало выпуск Avowed, Obsidian продолжила неустанно работать над фэнтезийной RPG, как только она появилась на ПК и Xbox. Доказательством этого является большое количество исправлений и улучшений, внесённых разработчиками с патчем 1.2.3, доступным с 21 февраля.

От исправлений сбоев до закрытых ошибок, обещанных улучшений системы прогресса, динамики ролевой игры, производительности и общей стабильности игры, обновление направлено на устранение самых раздражающих критических проблем и самых больших «несоответствий игрового процесса», которые возникли с момента запуска.

Патч также вносит важные исправления в ИИ врагов и компаньонов, а также многочисленные изменения в систему лута, атак с эффектами стихий, управления камерой и звуковыми эффектами и многим другим.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.