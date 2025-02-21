Для Avowed вышло обновление 1.2.3 с улучшениями и исправлениями

После огромного патча первого дня, которое сопровождало выпуск Avowed, Obsidian продолжила неустанно работать над фэнтезийной RPG, как только она появилась на ПК и Xbox. Доказательством этого является большое количество исправлений и улучшений, внесённых разработчиками с патчем 1.2.3, доступным с 21 февраля.
От исправлений сбоев до закрытых ошибок, обещанных улучшений системы прогресса, динамики ролевой игры, производительности и общей стабильности игры, обновление направлено на устранение самых раздражающих критических проблем и самых больших «несоответствий игрового процесса», которые возникли с момента запуска.
Патч также вносит важные исправления в ИИ врагов и компаньонов, а также многочисленные изменения в систему лута, атак с эффектами стихий, управления камерой и звуковыми эффектами и многим другим.
Полные примечания к патчу доступны по ссылке.
Не знаю.более 20 ч. наиграл все путем,никаких ошибок,сбоев.фризов,2к.длсс - качество,настройки половина эпик,половина высокие,фпс постоянно 60 держится
Ты чё то не так скопипастил, зайди в файлы там с 19 февраля лежит вот это - Avowed "Обновление v1.2.8" Посмотрел страницу стим игры, действительно 1.2.3 сегодня вышел всё правильно. Видимо в файлах версия патча не для стимовской версии. Делаешь новость так пиши подробности для какой версии патч, а то игру где только не продают и везде своя нумерация патчей.
Стим тут не при чём. Нажми на ссылку внизу новости, там сообщение на официальном форуме разработчиков.
стим - https://steamdb.info/patchnotes/17432078/
Как это ни при чём? У меня например стоит версия игры 1.2.5 тут в файлах тебе уже написали патч 1.2.8 ты кидаешь новость о каком то патче 1.2.3 так давай полную информацию по теме или не пиши вообще. А насчёт ссылки нажимать, этот сайт ну никакого доверия не вызывает и ты всерьёз думаешь что кто то будет твои ссылки нажимать? Выше новость там тоже поди ссылку нажали и без денег остались. И если уж копипастишь то хотя бы вычитывай что. задолбались уже ржать над тобой и твоими ошибками
Вот интересно, а пофиксят разработчики главного героя куколда и мёртвый мир игры? // Максим Зырянов
на трекерах с 19 февраля валяется 1.2.8.0 Build 17397142
какая нафиг 1.2.3 ?
Официальная нумерация от разработчиков
На ПК в стиме и в ms store игра под разными версиями
сегодня вышел патч 1.2.3,читать не умеешь?
Оптимизацию уже подтянули? Я думаю, надо еще этой игре дать настояться, пока допилят и улучшат. А так, несмотря что рожи многих женских нпс стремные, сама по себе игра неплохая, интересная боевка за мага, любопытный сюжет и сам мир исследовать прикольно. Может и не шедевр, но крепкий середняк и точно стоит внимания.
В приложении Xbox версия 1.2.9 сейчас
И что, кадров прибавилось, статеры пропали?
Их и не было. О чем вы? Оптимизация шикарна. Чего не скажешь об игре.
Какого у них патчи в которых надо игру заново качать.
А что тут вообще по классам? Можно рогу сделать со стелсом? Или тут такого нет? // Валерий Гайдученок
Я бы мог сказать, что это неплохая типа игра, но при этом у меня бы язык отсох и весь покрылся грибами.