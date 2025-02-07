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Avowed 18.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
6.7 354 оценки

Над Avowed работало около трети разработчиков Pillars of Eternity

Procy_on
Новости

Примерно треть команды, создавшей Pillars of Eternity, сейчас работает над грядущей экшен-RPG Avowed от Obsidian, сообщила геймдиректор Кэрри Патель.

Патель спросили, что фанаты Pillars of Eternity надеются получить от Avowed, действие которой происходит в том же мире Эоры. Она сказала, что поклонники "Пилларсов" хотят "увидеть мир, с которым они познакомились за две игры, в большом захватывающем пространстве, которое они могут исследовать". На вопрос, удалось ли это сделать в Avowed, она ответила: "Миссия выполнена".

Она также сообщила, что "возможно, треть команды, работавшей над Pillars of Eternity, занята в Avowed". Наконец, она подтвердила, что в Avowed будут персонажи Pillars of Eternity, а на вопрос, будет ли их больше трех, ответила утвердительно.

-11
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
JKarter

А толку-то?

7
Даздрасен Дыклоп

Игрульку заочно приговорили, как это было с драгонгеем. Даже если будет хорошая она уже не жилец....может Обсидиан и соевый Сойер (который допустил это (их/они/оно) блЫдство) тоже.

6
goodneighbor

Хоть Сойер и полностью опедорасился со времен нью вегаса, но в разработке абобы он не участвует.

3
Господин Никто

И 0 разрабочиков Fallout New Vegas

4
Talendor3

остальных видимо уволили за недостаточную толерантность

4
SOLUS5678

Очередной вейлгард.))))

3
ZAUSA
Над Avowed работало около трети разработчиков Pillars of Eternity

А остальных не было?)

2
BewitchingBaron

там уже подтверждена петушиная повестка, так что можно на игру особо не надеятся

2
Кей Овальд

Жаль, что уже из тех игр почти ничего не помню. А перепроходить ради этого... пока как-то не тянет, как и даже играть.

1
goodneighbor

После первого показа геймлея и деталей сюжета сразу было понятно, что будет унылый проходняк из времен xbox360. По никакущему the outer worlds видно, что Обсидиан скатилась.

1
birikoni

вот смотришь, разрабы пихают повестку, не уж то они не понимают какое в данный момент игровое сообщество? ну не хотят люди играть за тех кто им не нравится. не любят игроки когда им навзяывают что то, хотели продавить? были наказаны деньгой, может рили пока трамп сидит на стуле, может выйти пару игр нормального наполнения? хотя бы начнут разрабатываться если не успеют выйти.

0
PanKotovsky
Над Avowed работало около трети разработчиков Pillars of Eternity

Но Avowed это не помогло...

0
Contriver

Ахахаха, подорванцы уже пишут про повестку, хотя в абобе ее меньше чем в каких нибудь киберпанках, бг3 или кингдом Каме, боже на каком дне находится сообщество геймеров 🙂‍↕️

-3
VIGITAL1

Не знаю что там по повестки,но эта выкрученая на Макс насыщенность лично меня пипец напрягает .Надеюсь мод прикрутят оперативно что бы убрать эту радугу.

0
Contriver

Над авовед работало в сумме 100 человек в команде разработчиков. Над Аутер ворлдс к примеру 80. Ждём очередной балдежной РПГ от обсидиан

-4