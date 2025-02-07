Над Avowed работало около трети разработчиков Pillars of Eternity

Примерно треть команды, создавшей Pillars of Eternity, сейчас работает над грядущей экшен-RPG Avowed от Obsidian, сообщила геймдиректор Кэрри Патель.
Патель спросили, что фанаты Pillars of Eternity надеются получить от Avowed, действие которой происходит в том же мире Эоры. Она сказала, что поклонники "Пилларсов" хотят "увидеть мир, с которым они познакомились за две игры, в большом захватывающем пространстве, которое они могут исследовать". На вопрос, удалось ли это сделать в Avowed, она ответила: "Миссия выполнена".
Она также сообщила, что "возможно, треть команды, работавшей над Pillars of Eternity, занята в Avowed". Наконец, она подтвердила, что в Avowed будут персонажи Pillars of Eternity, а на вопрос, будет ли их больше трех, ответила утвердительно.
А толку-то?
Игрульку заочно приговорили, как это было с драгонгеем. Даже если будет хорошая она уже не жилец....может Обсидиан и соевый Сойер (который допустил это (их/они/оно) блЫдство) тоже.
Хоть Сойер и полностью опедорасился со времен нью вегаса, но в разработке абобы он не участвует.
И 0 разрабочиков Fallout New Vegas
остальных видимо уволили за недостаточную толерантность
Очередной вейлгард.))))
А остальных не было?)
там уже подтверждена петушиная повестка, так что можно на игру особо не надеятся
Жаль, что уже из тех игр почти ничего не помню. А перепроходить ради этого... пока как-то не тянет, как и даже играть.
После первого показа геймлея и деталей сюжета сразу было понятно, что будет унылый проходняк из времен xbox360. По никакущему the outer worlds видно, что Обсидиан скатилась.
вот смотришь, разрабы пихают повестку, не уж то они не понимают какое в данный момент игровое сообщество? ну не хотят люди играть за тех кто им не нравится. не любят игроки когда им навзяывают что то, хотели продавить? были наказаны деньгой, может рили пока трамп сидит на стуле, может выйти пару игр нормального наполнения? хотя бы начнут разрабатываться если не успеют выйти.
Но Avowed это не помогло...
Ахахаха, подорванцы уже пишут про повестку, хотя в абобе ее меньше чем в каких нибудь киберпанках, бг3 или кингдом Каме, боже на каком дне находится сообщество геймеров 🙂↕️
Не знаю что там по повестки,но эта выкрученая на Макс насыщенность лично меня пипец напрягает .Надеюсь мод прикрутят оперативно что бы убрать эту радугу.
Над авовед работало в сумме 100 человек в команде разработчиков. Над Аутер ворлдс к примеру 80. Ждём очередной балдежной РПГ от обсидиан