Над Avowed работало около трети разработчиков Pillars of Eternity

Примерно треть команды, создавшей Pillars of Eternity, сейчас работает над грядущей экшен-RPG Avowed от Obsidian, сообщила геймдиректор Кэрри Патель.

Патель спросили, что фанаты Pillars of Eternity надеются получить от Avowed, действие которой происходит в том же мире Эоры. Она сказала, что поклонники "Пилларсов" хотят "увидеть мир, с которым они познакомились за две игры, в большом захватывающем пространстве, которое они могут исследовать". На вопрос, удалось ли это сделать в Avowed, она ответила: "Миссия выполнена".

Она также сообщила, что "возможно, треть команды, работавшей над Pillars of Eternity, занята в Avowed". Наконец, она подтвердила, что в Avowed будут персонажи Pillars of Eternity, а на вопрос, будет ли их больше трех, ответила утвердительно.