Новый видеоролик ролевой игры Avowed рассказывает про Аэдирскую империю

Эора — это оригинальный мир, созданный Obsidian Entertainment для Pillars of Eternity и Avowed. Чтобы облегчить новым игрокам погружение в этот богатый мир, разработчики представили Знания Эоры, серию из пяти роликов, призванную сделать исследование его древних тайн, ярких историй и захватывающих метафизических свойств доступным для всех.
В новом видеоролике создатели рассказали про Аэдирскую Империю и о ее роли в сложной геополитической шахматной доске Эоры. Аэдирская империя, образованная кочевыми племенами и позже объединенная с эльфийским королевством Кулклин, ценит традиции, верность и долг.
Avowed выйдет 18 февраля 2025 года на ПК и Xbox Series X/S.
Какой-то кринж. Считай слайдшоу, на ютубе делают интереснее иллюстранции. Плюс они пытаются выехать на Пилларсах под конец, с кругом камней на 2:21, от которого сразу тянет в воспоминая про рабство, мясо, и гнетущую атмосферу... а не вот это вот.
у кого нибудь на пг есть предзаказ этой игры?
У меня нет, они отбили всё желание покупать это после высказываний гадких.
Либо пиратка, либо скип.
Там есть что купить и без них
тоже самое,изначально хотел покупать
вообще она в геймпассе будет с 1 дня(ну это чтобы не патчить самому)
если вдруг у тебя пасс есть