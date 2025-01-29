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Avowed 18.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
6.7 354 оценки

Новый видеоролик ролевой игры Avowed рассказывает про Аэдирскую империю

monk70
Новости

Эора — это оригинальный мир, созданный Obsidian Entertainment для Pillars of Eternity и Avowed. Чтобы облегчить новым игрокам погружение в этот богатый мир, разработчики представили Знания Эоры, серию из пяти роликов, призванную сделать исследование его древних тайн, ярких историй и захватывающих метафизических свойств доступным для всех.

В новом видеоролике создатели рассказали про Аэдирскую Империю и о ее роли в сложной геополитической шахматной доске Эоры. Аэдирская империя, образованная кочевыми племенами и позже объединенная с эльфийским королевством Кулклин, ценит традиции, верность и долг.

Avowed выйдет 18 февраля 2025 года на ПК и Xbox Series X/S.

4
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
MadPyramus

Какой-то кринж. Считай слайдшоу, на ютубе делают интереснее иллюстранции. Плюс они пытаются выехать на Пилларсах под конец, с кругом камней на 2:21, от которого сразу тянет в воспоминая про рабство, мясо, и гнетущую атмосферу... а не вот это вот.

2
My life is a game

у кого нибудь на пг есть предзаказ этой игры?

1
вупсич пупсич

У меня нет, они отбили всё желание покупать это после высказываний гадких.

Либо пиратка, либо скип.

Там есть что купить и без них

0
My life is a game вупсич пупсич

тоже самое,изначально хотел покупать
вообще она в геймпассе будет с 1 дня(ну это чтобы не патчить самому)
если вдруг у тебя пасс есть

0