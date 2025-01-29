Новый видеоролик ролевой игры Avowed рассказывает про Аэдирскую империю

Эора — это оригинальный мир, созданный Obsidian Entertainment для Pillars of Eternity и Avowed. Чтобы облегчить новым игрокам погружение в этот богатый мир, разработчики представили Знания Эоры, серию из пяти роликов, призванную сделать исследование его древних тайн, ярких историй и захватывающих метафизических свойств доступным для всех.

В новом видеоролике создатели рассказали про Аэдирскую Империю и о ее роли в сложной геополитической шахматной доске Эоры. Аэдирская империя, образованная кочевыми племенами и позже объединенная с эльфийским королевством Кулклин, ценит традиции, верность и долг.

Avowed выйдет 18 февраля 2025 года на ПК и Xbox Series X/S.