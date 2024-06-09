Obsidian Entertainment показали сюжетный трейлер Avowed на Xbox Games Showcase

Разработчики из студии Obsidian Entertainment планируют выпустить в этом году свою следующую масштабную RPG под названием Avowed. Игроков ждёт уникальный фэнтезийный мир с множеством возможностей и сюжетом о посланнике императора, который должен пройти свой путь к величию. В рамках Xbox Games Showcase авторы представили более детальный взгляд на историю Avowed.

В Avowed ваше приключение начинается в Парадизе, шумном портовом городе, где вы выступаете в роли посланника императора Аэдирана. Этот оживлённый город формировался и перестраивался поколениями первопроходцев, каждый из которых оставил свой след в Живых Землях, часто кровью. Парадиз также является эпицентром напряжённости между силами Аэдирана и местными жителями, которые с подозрением относятся к растущему присутствию Аэдира.

В Парадизе начали распространяться слухи и истерия вокруг загадочной душевной чумы, поражающей людей, животных и даже саму землю. Никто не знает, как она распространяется, но многие узнали её симптомы и испытывают ужас. По мере ухудшения состояния заражённые становятся непредсказуемыми и хаотичными в своём поведении, словно попадают в кошмарный сон. На последней стадии они превращаются в жестоких «Дримтраллов», их тела покрываются грибковыми наростами, а разум и душа захвачены чумой. Будучи чужаком на этих берегах, вы должны наладить отношения с различными игровыми фракциями, раскрыть источник страшной чумы и не дать ей ввергнуть Живые Земли в безумие.

В путешествии вам помогут четыре компаньона, включая Гиатту — блестящую и откровенную анимага, изучающую энергию души. Она терпит подозрения и ненависть за свою работу, но, как и вы, отчаянно ищет решение проблемы Dreamscourge. Она — важный союзник, который поможет вам понять уникальную метафизическую экосистему Живых Земель.

Когда ждать релиз Avowed пока непонятно. Проект заявлен разработчиками на 2024 год, однако точная дата выхода остаётся неизвестной. Игра создаётся для ПК и консолей Xbox Series X|S.