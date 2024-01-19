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Avowed 2024 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
8.2 175 оценок

Obsidian опубликовали новые скриншоты и постер ролевой игры Avowed

butcher69
Новости

После вчерашней демонстрации нового геймплея ролевого экшена Avowed на презентации Xbox, разработчики из Obsidian Entertainment представили несколько дополнительных скриншотов проекта и поделились примечательным постером игры.

События игры разворачиваются в мире Pillars of Eternity, серии ролевых игр, созданной Obsidian еще до того, как компания перешла под контроль Microsoft. Главному герою предстоит раскрывать тайну распространения чумы по миру.

Ролевой экшен Avowed с видом от первого лица выходит осенью 2024 года на ПК и консолях Xbox Series. Игра будет доступна с первого дня для всех подписчиков Game Pass.

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