Obsidian опубликовали новые скриншоты и постер ролевой игры Avowed

Фэнтезийная ролевая игра от первого лица, созданная известной студией Obsidian Entertainment, авторами таких игр, как Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity, Tyranny и The Outer Worlds.

Игра переносит игроков в мир Эора, где ранее развивалась сюжетная линия серии Pillars of Eternity. Под вашим управлением находится один из представителей Аэдирского королевства, которое постоянно ведёт войны с другими народами. Ваша миссия — выяснить причину чумы, которая поражает Живые земли — далёкий остров, славящийся своей разнообразной природой и мистическими явлениями. Но чем дальше вы продвигаетесь по острову, тем больше открываете для себя свою связь с этим местом и его древней тайной, которая может изменить судьбу всего мира. Сможете ли вы спасти Живые земли и свою душу от тёмных сил, которые хотят их разрушить?

Вас ждёт полностью открытый мир, где вы сможете исследовать различные локации, от заснеженных гор до тропических джунглей, каждая из которых имеет свою уникальную флору и фауну. Ваше поведение и выборы будут влиять на окружающий мир и его обитателей.

Avowed предлагает вам широкие возможности для боевого стиля. Вы можете использовать различные виды оружия, от холодного до огнестрельного, а также магию, которую вы будете рисовать рунами в воздухе. Вы имеете возможность комбинировать оружие и магию по своему усмотрению, создавая эффектные и разнообразные комбо. Например, вы можете заморозить врага магией, а потом раздробить его топором. Или вы можете записать заклинание в гримуар, чтобы заставить врага попасть в ловушку, а потом добить его мечом. Также можно попробовать оглушить врага щитом, а потом пронзить его мечом и сбросить с обрыва. Выбор за вами.