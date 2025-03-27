Obsidian выпустила обновление 1.3.1 для Avowed

Obsidian Entertainment сообщила о выпуске обновление 1.3.1 для фэнтезийной ролевой игры Avowed. Это обновление включает в себя важные исправления и улучшения. В частности, разработчики добавили опцию собственного сглаживания FSR, а также улучшили производительность на Xbox Series.

Ключевые улучшения:

Добавлена ​​поддержка «высокой контрастности» для нескольких экранов пользовательского интерфейса.

Добавлена ​​опция собственного сглаживания для FSR.

Уведомления о полученном опыте больше не остаются видимыми бесконечно, если включена опция скрытия HUD.

Маркеры заданий и предметы на компасе теперь отображаются так, как и предполагалось, если игрок выбрал опцию «Закрепить компас на севере» в настройках.

Значки статуса рядом с полосой здоровья игрока больше не будут обрезаны, если одновременно активны несколько статусов.

Переключение настроек масштабирования на TSR больше не будет без необходимости применять значение процента экрана.

Настройка «Скрыть уведомления об опыте» теперь работает так, как и ожидалось.

При использовании опции отслеживания заданий для того, чтобы не отслеживать следующее задание, маяки заданий больше не будут указывать на выполненные цели задания, когда задание выполнено.

Улучшена производительность в режимах «Красота» и «Сбалансированный» на Xbox в крупных городах.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.