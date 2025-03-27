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Avowed 18.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
6.9 1 283 оценки

Obsidian выпустила обновление 1.3.1 для Avowed

monk70 monk70

Obsidian Entertainment сообщила о выпуске обновление 1.3.1 для фэнтезийной ролевой игры Avowed. Это обновление включает в себя важные исправления и улучшения. В частности, разработчики добавили опцию собственного сглаживания FSR, а также улучшили производительность на Xbox Series.

Avowed "Обновление v1.3.1.0"

Ключевые улучшения:

  • Добавлена ​​поддержка «высокой контрастности» для нескольких экранов пользовательского интерфейса.
  • Добавлена ​​опция собственного сглаживания для FSR.
  • Уведомления о полученном опыте больше не остаются видимыми бесконечно, если включена опция скрытия HUD.
  • Маркеры заданий и предметы на компасе теперь отображаются так, как и предполагалось, если игрок выбрал опцию «Закрепить компас на севере» в настройках.
  • Значки статуса рядом с полосой здоровья игрока больше не будут обрезаны, если одновременно активны несколько статусов.
  • Переключение настроек масштабирования на TSR больше не будет без необходимости применять значение процента экрана.
  • Настройка «Скрыть уведомления об опыте» теперь работает так, как и ожидалось.
  • При использовании опции отслеживания заданий для того, чтобы не отслеживать следующее задание, маяки заданий больше не будут указывать на выполненные цели задания, когда задание выполнено.
  • Улучшена производительность в режимах «Красота» и «Сбалансированный» на Xbox в крупных городах.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

24
30
Комментарии: 30
Ваш комментарий
IdeaFixx

игра на один раз, если кто-то не слишком требовательный осилит)) я прошла, но уже ради патчей и исправлений возвращаться не буду

5
vfa19

The Outer Worlds на голову выше во всех аспектах этого мусора!

1
Unicorling

Уже прошёл, единственный минус в игре эт ов последней локе фпс прям на дно упал, так понравилось всё. Сейчас вернулся в пиларс оф этёрнити

0
demon33251

Абоба мертва , толку от этих патчей

0
oleg21412

Улучшения важны, но ждём более глобальных изменений.

0
SoRaS3

Норм.

-6
samosan

Ещё одно напоминание,что игру от именитых студий лучше не ждать.До последнего надеялся на лучшее,в итоге,одна из худших видимых мною игр вообще.Хватило только на 3 часа,хотя даже старфилд и андромеду прошёл.

-8
Unicorling

Отличная игра, прошёл с удоволствием, только производительность под конец подкачала, а так 8 из 10 смело заслуживает, надеюсь будет 2 часть авоведа или пиларсы 3, н оуже в 3д как ориджинал син

-1
Norgar Unicorling

Прикольно что в игре есть выбор и его последствия. Напарники могли бы быть поинтереснее. Хороший приятный геймплей. В осталном норм игра, баллов так на 6. Эдакий средняк. Конечно могли бы и получше, но проблема то что они сами заявляют что хотят делать среднии игры. Увы. Посмотрим что будет в оутер ворлдс 2. Первый был прикольный с интересным сатиричиским юмором про корпарации.

-1
Unicorling Norgar

Мне наоборо тоутер ворлд не понравился, особенно напарники кнылые, никого от туда не запомнил, напарников из авовед я буду помнить, потому что наверно внешностью выделяются, рыбный даже в пиларсах был 10 лет назад, точнее портрет на него похожий

-5
Light of Tfuth
Ещё одно напоминание,что игру от именитых студий лучше не ждать.До последнего надеялся на лучшее,в итоге,одна из худших видимых мною игр вообще.Хватило только на 3 часа

Вот это описание подходит под Андромеду как никогда, потому что последняя игра это не Масс Эффект

-1
Janekste

Соглашусь, пожалуй... Но только в отношении западных именитых студий, потому что азиаты меня очень радуют в последнее время. Разочаровывают только западные именитые студии.

одна из худших видимых мною игр вообще

Я того же мнения. Игра отстой, мягко говоря. Я ожидал от Обсидиан хотя бы уровня The Outer World, но даже до него Avowed не дотягивает. О более старых играх студии вовсе молчу. На их фоне Avowed смотрится... хотя нет, на их фоне совсем НЕ смотрится. Не ожидал я такого отстоя от обсидиан. Впрочем, оно и не удивительно, ведь изначально Avowed разрабатывалась как ММО, но потом в спешке всё переделали под одиночку. Потому получилось то, что получилось.

Странный геймплей с ММО костылями ото всюду. Странная система выборов и последствий, которые ни на что не влияют визуально, прям как в типичной ММО. Вроде выбор дают, а визуально твой выбор ни в каком виде не виден. Притом лора в игре никакого нет. Вселенную "пилларс" пришили белыми нитками чисто для галочки. Тебе очень повезло, что потратил на сей хлам всего лишь 3 часа. Я думал Старфилд плохая игра и Скайрим так себе(без модов если), но Avowed оказалась хуже. Обсидиан в этот раз сильно разочаровали меня.

Соврали они, что делают середняк, короче... Avowed гораздо хуже тех середняков, которые я обычно привык считать середняками.

-4
Janekste

От забвения игру не спасут все эти патчи... Avoved как игра ни рыба, ни мясо. Ото всюду торчат костыли ММО жанра(кто не в курсе, объясняю, игру спешно передела в сингл, а изначально хотели сделать ММО). Походу The Outer World была последней нормальной игрой от Обсидиан.

-9
Unicorling

Авовед в миллион раз лучше твоей сральной драгон догмы 2, после оутер ворлд обсидиан реабилитировался, я думал после такой фигни уже норм игр не будет

-9
-zotik- Unicorling

Если только во сне собаки

2
VenomTRat

Играю уже 60 часов, ушей ммо не заметил , гринда нет, локации мелкие, контента написхно так, что марио завидует , боевка максимально бодрая, в чем ммощность?

0
Raphtallia Unicorling

Ну и чем этот мир грибов лучше? Шмоток мало, прокачка такая себе. Лвлов мало, кв. глупые, сюжет? Ну хз, я не прошла. Дропнула спустя 10ч игры. Мир пустой, интерактива минимум, со старыми рпг даже сравнивать не стоит.

2
Unicorling Raphtallia

Ты только что описал драгон догму 2 тока там ещё хуже все + оптимизации вообще нет, а грибы были ещё в пиларсах оригинальных

1