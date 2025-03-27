Obsidian выпустила обновление 1.3.1 для Avowed

Obsidian Entertainment сообщила о выпуске обновление 1.3.1 для фэнтезийной ролевой игры Avowed. Это обновление включает в себя важные исправления и улучшения. В частности, разработчики добавили опцию собственного сглаживания FSR, а также улучшили производительность на Xbox Series.
Ключевые улучшения:
- Добавлена поддержка «высокой контрастности» для нескольких экранов пользовательского интерфейса.
- Добавлена опция собственного сглаживания для FSR.
- Уведомления о полученном опыте больше не остаются видимыми бесконечно, если включена опция скрытия HUD.
- Маркеры заданий и предметы на компасе теперь отображаются так, как и предполагалось, если игрок выбрал опцию «Закрепить компас на севере» в настройках.
- Значки статуса рядом с полосой здоровья игрока больше не будут обрезаны, если одновременно активны несколько статусов.
- Переключение настроек масштабирования на TSR больше не будет без необходимости применять значение процента экрана.
- Настройка «Скрыть уведомления об опыте» теперь работает так, как и ожидалось.
- При использовании опции отслеживания заданий для того, чтобы не отслеживать следующее задание, маяки заданий больше не будут указывать на выполненные цели задания, когда задание выполнено.
- Улучшена производительность в режимах «Красота» и «Сбалансированный» на Xbox в крупных городах.
Полные примечания к патчу доступны по ссылке.
игра на один раз, если кто-то не слишком требовательный осилит)) я прошла, но уже ради патчей и исправлений возвращаться не буду
The Outer Worlds на голову выше во всех аспектах этого мусора!
Уже прошёл, единственный минус в игре эт ов последней локе фпс прям на дно упал, так понравилось всё. Сейчас вернулся в пиларс оф этёрнити
Абоба мертва , толку от этих патчей
Улучшения важны, но ждём более глобальных изменений.
Норм.
Ещё одно напоминание,что игру от именитых студий лучше не ждать.До последнего надеялся на лучшее,в итоге,одна из худших видимых мною игр вообще.Хватило только на 3 часа,хотя даже старфилд и андромеду прошёл.
Отличная игра, прошёл с удоволствием, только производительность под конец подкачала, а так 8 из 10 смело заслуживает, надеюсь будет 2 часть авоведа или пиларсы 3, н оуже в 3д как ориджинал син
Прикольно что в игре есть выбор и его последствия. Напарники могли бы быть поинтереснее. Хороший приятный геймплей. В осталном норм игра, баллов так на 6. Эдакий средняк. Конечно могли бы и получше, но проблема то что они сами заявляют что хотят делать среднии игры. Увы. Посмотрим что будет в оутер ворлдс 2. Первый был прикольный с интересным сатиричиским юмором про корпарации.
Мне наоборо тоутер ворлд не понравился, особенно напарники кнылые, никого от туда не запомнил, напарников из авовед я буду помнить, потому что наверно внешностью выделяются, рыбный даже в пиларсах был 10 лет назад, точнее портрет на него похожий
Вот это описание подходит под Андромеду как никогда, потому что последняя игра это не Масс Эффект
Соглашусь, пожалуй... Но только в отношении западных именитых студий, потому что азиаты меня очень радуют в последнее время. Разочаровывают только западные именитые студии.
Я того же мнения. Игра отстой, мягко говоря. Я ожидал от Обсидиан хотя бы уровня The Outer World, но даже до него Avowed не дотягивает. О более старых играх студии вовсе молчу. На их фоне Avowed смотрится... хотя нет, на их фоне совсем НЕ смотрится. Не ожидал я такого отстоя от обсидиан. Впрочем, оно и не удивительно, ведь изначально Avowed разрабатывалась как ММО, но потом в спешке всё переделали под одиночку. Потому получилось то, что получилось.
Странный геймплей с ММО костылями ото всюду. Странная система выборов и последствий, которые ни на что не влияют визуально, прям как в типичной ММО. Вроде выбор дают, а визуально твой выбор ни в каком виде не виден. Притом лора в игре никакого нет. Вселенную "пилларс" пришили белыми нитками чисто для галочки. Тебе очень повезло, что потратил на сей хлам всего лишь 3 часа. Я думал Старфилд плохая игра и Скайрим так себе(без модов если), но Avowed оказалась хуже. Обсидиан в этот раз сильно разочаровали меня.
Соврали они, что делают середняк, короче... Avowed гораздо хуже тех середняков, которые я обычно привык считать середняками.
От забвения игру не спасут все эти патчи... Avoved как игра ни рыба, ни мясо. Ото всюду торчат костыли ММО жанра(кто не в курсе, объясняю, игру спешно передела в сингл, а изначально хотели сделать ММО). Походу The Outer World была последней нормальной игрой от Обсидиан.
Авовед в миллион раз лучше твоей сральной драгон догмы 2, после оутер ворлд обсидиан реабилитировался, я думал после такой фигни уже норм игр не будет
Если только во сне собаки
Играю уже 60 часов, ушей ммо не заметил , гринда нет, локации мелкие, контента написхно так, что марио завидует , боевка максимально бодрая, в чем ммощность?
Ну и чем этот мир грибов лучше? Шмоток мало, прокачка такая себе. Лвлов мало, кв. глупые, сюжет? Ну хз, я не прошла. Дропнула спустя 10ч игры. Мир пустой, интерактива минимум, со старыми рпг даже сравнивать не стоит.
Ты только что описал драгон догму 2 тока там ещё хуже все + оптимизации вообще нет, а грибы были ещё в пиларсах оригинальных