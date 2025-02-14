Первые отзывы по Avowed в Steam хвалят новую ролевую игру от Obsidian

До официального выхода Avowed, новейшей ролевой игры от студии Obsidian Entertainment, остается еще несколько дней. Однако те, кто приобрел премиальное издание, уже начали играть вчера. Поэтому стоит проверить, как эти игроки восприняли издание.

Пока что прием игры "очень положительный". На момент написания этой статьи Avowed имеет 441 отзыв в Steam, и 82% из них хваля RPG. Отзывы игроков, таким образом, совпадают с настроениями отраслевых СМИ, поскольку средняя оценка игры составляет всего 81%, согласно OpenCritic.

Игроки хвалят исполнение, интересно разработанные приключения, интригующих компаньонов и, прежде всего, великолепную магическую систему, которая делает стычки очень приятными. Кроме того, говорят, что игра технически отполирована, что тем более примечательно, поскольку с этим у Obsidian обычно были большие проблемы.

Вот некоторые из отзывов:

RPG в очень олдовом стиле, что совсем не плохо. Пока что мне очень нравится. 8/10.

Очень добротная игра с прекрасным миром. Я вырос на Pillars of Eternity (моей любимой игре), так что увидеть Эору в режиме от первого лица просто волшебно. Мне только не нравится направление, в котором движется Obsidian, упрощая элементы RPG в пользу деревьев навыков, которые не дают большого разнообразия при прокачке. (...) В остальном игра просто потрясающая. Окружение прекрасно, сценарий добротен, а бои увлекательны.

Эта игра - то, чего мне не хватало в ролевых играх как минимум десятилетие. Квесты интересны, а компаньоны интригуют.

Avowed также демонстрирует неплохие показатели активности. На данный момент 9270 игроков одновременно играли в игру в Steam. Учитывая, что речь идет только о тех, кто решил приобрести более дорогое премиум-издание, это хороший результат, лучше, чем результат раннего доступа другой недавней громкой игры Microsoft, последних приключений Индианы Джонса.

Не стоит забывать, что, как и в случае с The Great Circle, когда выйдет стандартное издание, а это произойдет 18 февраля, оно также будет доступно в рамках подписки Game Pass (как на ПК, так и на консолях Xbox Series S и Xbox Series X), и многие геймеры, заинтересованные в Avowed, будут играть именно в эту игру в рамках своей подписки.