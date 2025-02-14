Первые отзывы по Avowed в Steam хвалят новую ролевую игру от Obsidian

До официального выхода Avowed, новейшей ролевой игры от студии Obsidian Entertainment, остается еще несколько дней. Однако те, кто приобрел премиальное издание, уже начали играть вчера. Поэтому стоит проверить, как эти игроки восприняли издание.
Пока что прием игры "очень положительный". На момент написания этой статьи Avowed имеет 441 отзыв в Steam, и 82% из них хваля RPG. Отзывы игроков, таким образом, совпадают с настроениями отраслевых СМИ, поскольку средняя оценка игры составляет всего 81%, согласно OpenCritic.
Игроки хвалят исполнение, интересно разработанные приключения, интригующих компаньонов и, прежде всего, великолепную магическую систему, которая делает стычки очень приятными. Кроме того, говорят, что игра технически отполирована, что тем более примечательно, поскольку с этим у Obsidian обычно были большие проблемы.
Вот некоторые из отзывов:
RPG в очень олдовом стиле, что совсем не плохо. Пока что мне очень нравится. 8/10.
Очень добротная игра с прекрасным миром. Я вырос на Pillars of Eternity (моей любимой игре), так что увидеть Эору в режиме от первого лица просто волшебно. Мне только не нравится направление, в котором движется Obsidian, упрощая элементы RPG в пользу деревьев навыков, которые не дают большого разнообразия при прокачке. (...) В остальном игра просто потрясающая. Окружение прекрасно, сценарий добротен, а бои увлекательны.
Эта игра - то, чего мне не хватало в ролевых играх как минимум десятилетие. Квесты интересны, а компаньоны интригуют.
Avowed также демонстрирует неплохие показатели активности. На данный момент 9270 игроков одновременно играли в игру в Steam. Учитывая, что речь идет только о тех, кто решил приобрести более дорогое премиум-издание, это хороший результат, лучше, чем результат раннего доступа другой недавней громкой игры Microsoft, последних приключений Индианы Джонса.
Не стоит забывать, что, как и в случае с The Great Circle, когда выйдет стандартное издание, а это произойдет 18 февраля, оно также будет доступно в рамках подписки Game Pass (как на ПК, так и на консолях Xbox Series S и Xbox Series X), и многие геймеры, заинтересованные в Avowed, будут играть именно в эту игру в рамках своей подписки.
Охеренная игра
А ну значит не только я заметил что все намертво прибито к поверхности.
Вот это иммерсивность! Огооооо!
Дешевизна и халтура прет изо всех щелей, классическая пост-Нью-вегас Обсидиан. Лучше бы майкрософт потратила деньги на разработку, нежели на покупку журналистов и накрутки в стиме.
В старфилде предметы все офигенно детализированны и не прибиты ,а толку то.
Ахахах я же говорил что это днище!!!)))
"Эта игра - то, чего мне не хватало в ролевых играх как минимум десятилетие. Квесты интересны, а компаньоны интригуют." звучит как заказной обзор или бот, или как чел который купил первую игру за как минимум десятилетие
Ну квесты действительно интересные. Диалоги неплохие. Первые два мужика что встретил прикольные. Обычная игра от обсидиан. Выше своей головы, они увы, не прыгнули. Но как и в любой игре обсидиан, выбор действительно есть. Но со остальным у них все плохо.
как игра, которая боится что-либо на свете обидеть может иметь неплохие диалоги?
Ну так может говорить тот кто не играл. Там ненависть и презрение сплошь и рядом. Буквально второй персонаж которого ты встречаешь тебя поносит по твоему происхождению. Ты можешь его не освобождать. А потом, после, он освободится и на тебя нападет и ты его можешь убить. И это женщина. А можешь ее освободить и потом в квесте она тебе поможет, сказав что не все представители из вас гниды.
Там буквально вкачавшись в силу(характиристики влияют на диалоги) можно отыгрывать мудака, который всех поносит и убивает.
В игре буквально есть квест, в котором ты можешь уговорить чувака совершить самоубийство. Как я понимаю для тя это не обидно. Ты же ведь играл :)))))))))
А еще многие персонажи глав героя называют уродом. Потому что у него обеззараженное лицо из за прикосновения бога. Говоря что это больше проклятье, чем благословление.
Ну видно тя часто уродом называют, раз уж тебе такое не обидно. ты же ведь играл:))))))))))
Хуя ты оскорбился, аж накинулся как собака в бешенстве.
Даже не знаю , что хуже - обоссаная Dragon Age 4 или Avowed !!! -)))
В DA меня хватило мин +/- 40, а тут интересно насколько тогда хватит...
в этом есть логика. когда выйдет, и если игра норм - можно уже норм оценку поставить) а так, авансом единица
Уже во второй теме не знаешь, что хуже, бедняга :D
Могу тебе помочь, твоё счастье я добрый человек: борьба была равна, сражались два гoвна.
А мне можно оценку поставить не вышедшей игре ?, мне уже после редактора хочется эту игру ниже плинтуса опустить...
Редкостное уг
честно говоря после kkd2 я получил культурный шок, по привычке пытался шкафы открывать и найти кошельки на поясе у челов...я не знаю зачем в это играть и какое удовольствие можно получить от такой поделки
Ответьте мне - ну чего вы все нашли в этой чешской хрене? Базары базары базары и ниуя кроме базаров, идёшь спокойно выполнять задание, вроде ещё врагов не заимел, вроде игра только началась, слабенький ещё, обязательно выдет какой-нибудь казёл, который тебя убьёт, а ещё от куда не возьмись появится второй казёл, который поможет первому, я в игре толком ещё разобраться не успел, меня заставляют читать блять книги текстов и постоянно пи..дят
Так там ранний доступ за 9К 🤣🤣🤣 только для избранных лохов
Еще бы они не хвалили)
Если у людей есть деньги то они лохи ? если к тебя нету денег это не значит что у других их нету
Лохи. Потому что так деньгами сорить, покупая непонятно что, это доказательство того, что покупатель лох. А если ты из таких же, то не стоит путать людей которые относятся к новым играм с сомнительным потенциалом с недоверием и сомнением.
Ну последнюю драгон эйдж тоже целую неделю хвалили из всех граммофонов, но правду-то мы знаем, так что надо погодить недельку.
с драгон эджем было на оборот - сначала хейтили потом боготворили.
Скорее забыли. Так как да4 не г@вно и не шедевр
первые оценки в прессе и на форумах были восторженные, а потом - реструктуризация байовейр
Зачем ? Качаешь и вот прям сейчас смотришь что да как
это в каком месте эту гендерную отрыжку боготворили? игра кал, её хоть 1 человек по своей воле то прошёл до конца?
Игра типичная консольщина, интерактив только там где можно, персонаж дубовый, мобы на удары почти не реагируют, пока не умрут. Графика вообще кошмар, даже на максимальном глобальном освещении и с хардварным люменом затенение прямо на глазах прорисовывается, а отражений можно сказать вообще нет, ну что за уродство
https://s3.gifyu.com/images/bS2pY.gif
Скажите спасибо тем людям, кто лет 5 подряд хлопал в ладоши и везде кричал про крутой анрыал ынджын с его инвалидам-энтузиастами.
Анриал Энджин лучший игровой движок, что был вообще в игровой индустрии.
Но как и любой инструмент, коим является Анриал Энджин, им надо уметь пользоваться.
UE5 не виноват в багах игры.
И уж на то пошло, хейтить графику этой игры, это признак глупости. Она отличная. И если есть графические косяки, то они мелкие и не серьезные.
З.Ы. Графика игру все равно не спасает, так давайте критиковать адекватно. А не вот это "анриал плахой, инвалиды винаваты". Это просто критика уровня дно!
За что её хвалить? Графоний старый, HDR нет, всё коридорное, и к тому же с просадками по FPS и микрофризами.
Я угараю конечно с разрабов которые не могут hdr настроить в своих играх. 25 год на дворе, телевизоры с 12 бит матрицами и dolby vision продаются вовсю, но в играх этого делать никто не хочет🤧
Почему то вызвала отвращение эта игра.)мыльная пластмассовая графика,которая отбила все желание пока дальше смотреть.Больше в редакторе персонажа провозился создавая хоть что то похожее не на кракозябру)
В общем, на долго меня не хватило. Редактор персонажа в ЛГ..."Брр" встречает нас недружелюбным набором стандартных лиц, что-то вменяемое слепить можно, но Джонни Деппа не сделаешь, нет подходящей бороды. Боевка своеобразно\кривая, чего-то вау в ней нет, куча бесполезного лута, вид от 1 го лица аля паркур мастер из Dying Light только бюджета не хватило, видимо по дороге распилили, от 3-го даже смотреть страшно. Слишком цветастая игра... сколько гамму не крути сильно ничего не изменишь. Набегал я немного прошел аля обучение, прибыл в порт и с нашим новым рыбо-спутником побегал вдоль берега... Может где-то дальше игра и раскроется, но не цепляет... тратить на неё 6 с копейками рублей (а темболее 89,99€ за прем версию), я бы не стал. Положительные отзывы стима, заставляют задуматься об адекватности тех кто их писал (Судя по всему их писали на не допиленный бюджет).
Первый трейлер к этой игре был глотком свежего воздуха, а вот это воняет тухлой... рыбой =) извините не удержался.
''прошел аля обучение, прибыл в порт и с нашим новым рыбо-спутником побегал вдоль берега'' надеюсь успел отрицательный отзыв оставить?
Я её не покупал, поэтому и оставлять собственно нечего. Могу только предостеречь )
Я за сегодня уже 5 побочек прошел, и по махал и мечом, и копьём, и молотком, и книгой стихий и пистолем. В том числе загасил золотого эльфа, который пытался божество воскресить... И могу тебе с полной уверенностью сказать, что это днище. Как геймплей, так и сюжетка. По сути своей игра морально устарела где то на уровне как раз Скайрима.
Ребята это п******ц. В это играть просто невозможно. Скачал бесплатно и то играть не стал...
АХАХАХАХАХ пля аж до истерики
и Гаррик Харламовичъ!!
как с языка снял в хб такая серия была только он там розовый был я как вспомния я ппц орал))))
52 кадра, норм тебе ?
"Квесты интересны, а компаньоны интригуют" Квесты НЕ интересные, а компаньоны НЕ интригуют. Хотя были времена когда Obsidian умели делать интригующих персонажей и интересные квесты. Игру могу посоветовать только тем кому обе Pillars of Eternity прям ну дико как понравились. Но имейте ввиду заранее что тут уровень сценария ниже на 8 этажей.
Ты хочешь сказать, что ты с твоей явной ненавистью к этой игре, полностью прошёл игру с доп квестами, что ориентировочно на часов 50 за эту ночь, с момента выхода игры? Откуда ты знаешь какие там квесты, дурачок. Ты хотя бы пару дней подожди, а потом уже выставляй себя дурачком.
необязательно пробовать кал чтобы понять что перед тобой кал, хотя таким как ты все равно что потреблять у вас на вкус все шоколад
Зачем проходить всю игру, если первые 5-10 часов показывают весь уровень игры, и дальше ждать откровений не стоит. Игра унылая. Даже Старфилд на фоне нее вполне не плохая игра.
А ты прям специалист в кале, раз так прекрасно разберёшься? Ну что же, сочувствую
Посмотрел отрывки, ну это жесть конечно в 2025 году выпускать РПГ в открытом мире где у npc ноль реакции на действия игрока, а окружение неинтерактивное - скажите Обсидиан, что Морровинд вышел 23 года назад, пусть поиграют, а то иммерсивностью даже не пахнет. При всём при этом выглядит игра слабо для ААА уровня, KCD2 как некстген на фоне Абобы смотрится.
Наиграл 4 часа в абобу, все стражники женщины (90 процентов), все жители острова женщины (90 процентов), почти все чернокожие, даже самая яркая белая кожа все равно будет довольно темной. Повесточка кайф.
Боевка, ну хз как там другие классы, регаю за мага. за мага весело задорно кидаться спелами. Мир довольно интересный, изучать интересно, загадки так же присутствуют.
А вот квесты, бля такие скучные шо можно от скуки сдохнуть. Если я это пройду я наверное ебнусь
Веилгард Обсидиан идишн, в общем
И на картинке двуручный меч снова весит закреплённый левитацией на пустоте, без ножен – 2025 год на дворе... Не знаю кому как, а мне это прям сразу в глаза бросается. Такая простая мелочь – а проработать не могут.
тогда висящие в воздухе ножны вам тоже не понравятся... Хотя этот вид от 3го лица в самом конце добавили, похоже немного не доделали.
Это обсидиан. Никогда не понимал зачем они 3 лицо вставляют. Оно у них везде такое.
Сделал рефанд, игра по умолчанию дохлая. // Реверсивный Антрополог
Норм играесли вместо нее в кк2 играть // Валерий Сажин
Чем то напоминает историю про старфилд , разраб известный и со знаком плюс вроде как , но вот игра не очень (мягко говоря)
Старфилд мне кажется намного лучше, он по сути Фоллыч 4, то бишь так себе, а тут всё халтура.
Та старфилд с радостью 3 4 дня бегал.Это что то настолько дешево выглядит ,что играть нет желания.
Поиграл минут 30, вроде играть можно, но ни шедевр....
Как игра из зеленого магазина сайдет, один черт у нас не продают...
В геймпасе
АХАХАХА ппц от души поржал кто это сделал???)))
Наиграл порядка двух часов (4090).
Не понимаю воплей о "крутой" графике.
Графика старая. Выглядит хуже, чем первый Horizon Zero Dawn. Отстойные текстуры. Дерьмовые модели. Похоже, всё сделано только чтобы игра работала на спонсорской XBOX и не давала какой то буст (кроме разрешения) в качестве картинки на PC. RT тут глючный (и вылетающий перидами). FG и DLSS чисто чтоб фпс побольше было, но графику они лучше не сделают - она, как уже упомянул, тут говёная.
Мир тоже туповат. С NPC не квестовыми хер вообще чего обсудить , стоят болванчиками.
Боёвка нормальная, интересно. Но это пока. Еще пару часов и станет не интересно - вангую.
Квесты пока тоже так себе.
Про сюжет пока рано чего то говорить. Посмотрю.
Лол читаю комменты и угораю. Одни решили что это ААА проект и сидят несут х*ету о том что это не кингдом кам2, а значит г*вно.
Другие что в игре тонна повестки и набрасывают на вентилятор выдуманные ущимления.
Третьи, что "графика не красивая, потому что мне не понравилась стилистика. Что значит не красивая? Ну это она старая и вообще серая"
Все так говорят как будто им обещали ведьмака во вселенной свитков. Хотя любой не долбо*б понимал что игра будет максимально средней.
Так что этот цирк с конями (который почему то начался исключительно в снг комьюнити) мне слегка не понятен, но выглядит смешно.
В целом засирать можно только издателя на хbox, которые в стиме цену вшатали в фулпрайс. Хотя опять же есть геймпас.
ксд2 так то, тоже не ААА, а эта игра стандартная игра от обсидианов, чуть лучше TOW
Уже на торрентах же // Optimus Prime
Ибо шляпа ненужная. уверен разрабы её сами и выкинули. // Alexander Green
Через недельку поглядим на отзывы.
Да да да. Сколько купленных там "положительных" ? Сколько ботов и прочего? Помойка как была на первых показах, так и осталась.
Для начала поиграй в игру , а не высер пиши 🤡
По играл. В итоге парень прав, это просто параша, особенно соотношении качество-цена. Это будто крупный мод, но точно не полноценная игра с боевой от Скайрим 2011 года. И такими же унылыми сюжетами.
Нуус, наиграл 4 часа думаю и хватит, эта игра не достойна внимания, обещанная повестка не была обнаружена, ну либо я на неё внимание не обратил ну и слава богу, в игре и без неё хватает проблем, а главная проблема, чувство, замкнутости, мля ну прям средняк, 3- яб сказал, после kcd2 это не играбельно, если начать всматриваться желание пропадет играть сразу, ну в прологе можно было же постараться, там трупы это смех со слезами, все статичное, бл желания даж нет чёт выписывать, с меня всё 😄
"Убивца Скурима"
Мы разные комменты читаем? Народ пишет что лагодром и баголэнд такой что даже сейвы бьет. Через пару патчей допилят. // Кот Бочарника
В олдовских рпг у меня глаза от ультрафиолета не вытекали))))
Долго орал. Если что это эпик, РТ и 4к.
Зато статтеров почти нет. :) // Никита Краснов
Плохо чтоль? Хорошо. // Виктория Севостьянова
Пока нравится меньше чем последний Драгон эйдж.
Но удалось пока пол часика побегать, боевка пока конечно вообще печаль. Графика - я промолчу. Мб дальше будет интереснее. :) // Никита Краснов
Твоего персонажа зовут Гарик? Не Харламов случайно? // Константин Константинович
Если бы запустили игру, то поняли бы, что это первый спутник. 🤷 // Никита Краснов
У меня не тянут такие игры, ахах, че запускать то!? // Константин Константинович
Признанный, да не признанный)) Одним словом - аваудъ))
а ну и любимые шейдеры завезли ММММ
сейчас бы в 2024 году прислушиваться к отзывам..
Avowed может быть и хороший, system shock интересней, сейчас те патчи что делали локализацию не применяются придется Avowed // Илья Иванов
Забавно, как пегушатников рвет от игры со вселенной которой, судя по всему, они даже не знакомы. Типичные пегушатники)
У всёго человечества должно быть право на мнение !!! А уважать его или нет это уже зависит от точки зрения того "КТО Смотрит" на этого человека ...
наклепали всратых диалогов на 100500 часов и сопартийцев-ноунеймов, а графоний завезти забыли. три кнопки и унылый сюжет про спасение мира. великолепная магическая система - очередной высер с тремя спеллами и кривой анимацией. очередной проходняк для любителей геймпасса и прочих объедков с барского стола.
В итоге я поиграл. Да, именно поиграл. Пустой статичный мир. Бесцветный. Я бы описал эту игру как плохую пародию на балдурс гейт 3, потому как ощущение что игра пытается именно спародировать её. Квесты - подай принеси, не хочешь - соси, хочешь - соси, выбор без выбора и так далее. Скучнейший кликер вместо боёвки, деревяннейшие луки, 0 импакта от стрельбы с огнестрела, 0 импакта от милишки. Мякотка игры так сказать - навязанные спутники, ты не можешь ни избавиться, ни выгнать их. Они просто подпёздывают не в попад что-то. Противники - разнообразие ящеров больше чем в Русах против Ящеров, всех расцветок и мастей, а ещё пауки, пауки с ядом, пауки кристаллические, пауки голые, грибочки, медведи. Я че в сказку Гензель и Гретель зашел?. Мувмент максимально деревянный, персонаж неотзывчивый. Прокачка и одевание - гринд, ты не можешь пройти по сюжету вперёд нормально если не гриндишь. Награды за исследование - мусор с пола. Торговцы продают оверпрайснутый шмот, на который нужно гриндить. Спать в лагере - обязательно, ведь мы так хотим быть похожими на БГ3 и тут мы замутили какое-то божество очень важное которое очень любит пообщаться, а мы не можем его в какой-то момент послать и !должны-обязаны! общаться с ним на филосовские темы. Если это вектор обсидиан за столько лет - увы, студии пора закрываться за столько лет ни одной ошибки своих игр не исправлено.
ясно, жду свитки 6
если сравнивать с вэигардом, то выглядит получше, но не на много
Вот что нужно знать про эту игру. И кстати - её уже называют Awoked.
Хз. Самая обычная РПГ, чем то напоминает DA ток более стерильный что ли от инди компании. От третьего лица вроде и ок, но всё так топорно (боёвка явно бодрее от первого) если после KCD2 вам вдруг захочется дальше по рпг упарываться то может это и ваш выбор, как раз отдохнёте. Даже меня как любителя жанра после пролога так и не зацепила. Будто всё настолько банально, хз. А ну и на ПК стартеры, да оптимизация есть но они единственные кто портят тех часть.
Короче пока дальше буду играть в KCD2, а там когда ни будь, как раз обновы повыходят, вернусь ещё (но это не точно))
С языка снял)
Прошел первую локу почти , спамилка левой кнопкой мыши сюжет высосанный из пальца растафарая пару поклонов воднику и можно играть // Ruslan Said
Даже с водником эта куйня не заходит // Alexander Green
Жалкая пародия на скайрим // Жора Крыжовников
Во многом чувствуется бюджетность и упрощение, но это игре даже в плюс, в целом она кайф.
Чем то по духу похожа на тес, но с по настоящему интересной боевкой, высоким уровнем сложности и без убогой нудятины в виде пылесоса бесполезных ресурсов, душного гринда и тд.
ТЕС не одним скайримом едина.
люди с пг кто поиграл
выскажите плиз свое мнение в комментариях
достойна покупки?геймпасс?пиратка?
зп у вас лям в месяц допустим(это чтобы не говорили игра топ но дороже 100р плохо)
эпилептикам игру не рекомендую...
Скачай и поиграй,а уж там сам решишь.
покупки не достойна, "этот товар недоступен в вашем регионе". Так что только пиратка.
Так если есть GP то какие вопросы вообще? Ставь - играй.
Тут на пг искать правды бессмысленно .Если игра однозначно не шедевр ,то с гайном смешают.
И опять же - как же народ на этом сайте поражает. Игра только вышла, буквально прошло меньше суток, а многие уже кричат о том, какая игра хреновая, в особенности какие плохие квесты, когда чтобы увидеть эти квесты, нужно как минимум купить премиум издание (что далеко не каждый будет делать), так ещё и минимум часов 50 нужно, чтобы увидеть все квесты...просто нет слов.
Достаточно, на торрент зайти и не мутить воду. Если что - то поражает сначала попробуй а потом говори.
Игра - унылая посредственность. Как поролоновый хлеб.
ну поиграй в это, убедись сам, что это всратая отрыжка трансвиститов, а потом приходи. посмотрим что скажешь.
Как я и говорил обсидиан не подвели и сделали базированную РПГ и избавились от большинства недостатков оутер ворлдс, боевка теперь топовая, а исследование мира превосходно. Про повестки всё стало набросом, даже то что говорил меддисон он признал ложью его админа
Суть повестки закрыта в главном сюжетном аспекте. По сюжету ты играешь за чела с уродствами на лице. Тебя помещают в шкуру ущимленца. И все тебе напоминают какой ты урод.
Эм, это зомби вирус кардицепса, в магическом мире Аля проклятие, причем здесь вообще повестка. Это стандартный задел для начала сюжета. Даинг лайт вспомни, дед айлонд, вначале гг заражают вирусами. Да и наросты грибов ты на изи можешь убрать в редакторе перса. Плюс там насколько я знаю мы играем за человека связанного с богами каким то образом. Хз где ты в этом вообще повестку увидел
То что ты урод, тебе об этом говорят вне зависимости от отображения этих вещей в редакторе. Из сюжета этот аспект не вычеркнешь. Одно дело быть заражённым, другое дело уродства на лице в виде наростов пятен, похожих на ожоги и тп. Ещё раз повторю ты можешь убрать отображение. Но по сюжету неписи видят тебя уродом. Это повесточка, мол пусть игрок ощутит на себе когда у человека есть изъяны, и все их видят и все тебе одних говорят. И бла бла бла. Это и есть повесточка. Но даже без относительного этого аспекта. Игра пестрая как цирк.
Например повестку когда ты выбираешь пол, он, она, они.... И да, игра полнейшее днище и параша, своих денег она не стоит. По ржал от души, особенно над хвалебной одной о боевики, которая от Скайрима 2011 года вообще не ушла, и Мазаник мечом в одинаковом положении это конечно топ)))) хахахаха.
О какой повестке речь? Ты же можешь себе мужской пол просто выбрать и тебя никто "они" называть не будет. В абобе вообще боевка в разы лучше скайрима, какое то странное сравнение , ты вообще играл?
И Pillars тоже была ни о чём. Стерильный фэнтезийный мир, сделанный по шаблону. Очередная попытка превзойти великие Baldur's Gate 1, 2 и Dragon Age Origins. Даже не превзойти - хотя бы сравняться.
Да вот только люди, которые это делают, не обладают талантом, от слова совсем. И в головах у них - new-age шлак и повесточная пропаганда. Поэтому и результат такой.
Настоящая RPG это борьба героев со Злом. А какая тут может быть борьба, если те, кто делает эту игру, сами представляют это самое зло? К Свену тоже относится в полной мере, тот тоже давно продался. Променял талант на бабло и популярность.
по факту что напишешь? Ну по игре, что и как там. Сюжет как там? Не? Ля, пользователи ПГ реально дегенераты.
Настоящая рпг это когда ты можешь отыграть того, кого хочешь, а не борьба добра со злом
Пилларс ов Итёрнэти вообще не понял. Нахваливали вроде бы всю эту плохоиграбельную, вялотекущую, непонятную шляпу.. А, когда установил, сколько не пыжился пробовать, на пять минут еле хватало. Такая нудятина, шо пипец..
Это как раз в этой игре есть:))) Можно такого мудака отыгрывать. Кидать людей, убивать. Но через квестовые выборы само собой. В игровом мире все бесcмертны. Не вижу с этим проблем, ибо так было всегда, но у некоторых с этого почему то горит.
Я тут с челом спорил, который чуть инфаркт от повестки в драгон эйдже не словил, по факту клоун даже не играл. Я вот здоровый белый гетеросексуальный мужик и почему то за 6ч игры в вейлгард ни разу не столкнулся с повесткой. Правда от того, то, что боевка, сюжет, лут и прочее параша (причина сноса игры как раз) меня это не спасло
ПГ это такое место, куда ты приходишь за контентом с релизом каждой игры, коменты, как говорится, должны настояться. Крайне советую еще на рутрекер зайти и там коменты почекать, там тоже такие порванцы, что настроение на недели вперед поднимается