В Avowed не будет никаких романтических отношений с компаньонами

Среди недавнего шквала информации о грядущей ролевой игре Avowed от Obsidian, одна важная информация осталась за кадром. Мы узнали, что в ролевой игре от первого лица будут оживленные бои, главный герой без классов, исследующий большие, обширные уровни во вселенной Pillars of Eternity, и что в путешествии нас будут сопровождать компаньоны. Но сможем ли мы поцеловать этих компаньонов? Геймдиректор Кэрри Патель сообщила Eurogamer, что нет, не сможем.
Я знаю, что в Pillars of Eternity 2: Deadfire мы сделали несколько романов с компаньонов, но мы обнаружили, что чтобы они полностью оправдали себя, вам придется вложить много сил в их создание. И вы также хотите сбалансировать все, что вы вкладываете в романтические отношения, с тем, чтобы игроки, которые не выберут романтический путь, все равно получили полноценный опыт общения с этими компаньонами.
Мы знаем, что в Avowed будет как минимум четыре персонажа-компаньона, причем, судя по всему, два из них будут сопровождать вас одновременно, и что они будут играть ключевую роль в рассказываемой истории. Патель рассказала Eurogamer, что эти отношения могут быть слишком легко испорчены отношениями. "Мы хотели убедиться в том, что мы это окупаем, и мы не чувствовали себя готовыми к тому, чтобы делать еще и романтические отношения. Особенно потому, что становится неловко, когда вы вместе пытаетесь спасти мир, а потом расстаетесь, но этот человек все еще путешествует с вами".
Выход Avowed намечен на осень 2024 года, так что запишите ее в календарь на февраль 2025 года.
Перевод: у нас нет достаточно талантливых сценаристов, и у нас не хватает ресурсов, чтобы все это прописать. Поэтому получите обычные мультяшные пострелушки без физики
и без сюжета ...
Сопартийцы не могут покинут команду, романов не будет, а рпг вообще будет? Какое-то фуфло мультяшное клепают.
как и бг 3
И компаньоны видимо прописаны на уровне outer worlds, то есть очень средне, мягко говоря. Пиратка, которая идёт против воли родителей, потому что нахер родителей(повестка). Неуверенная миленькая лесби (повестка), черная сильная баба (повестка), какой то чувак с усиками про которого я вообще ничего не помню, хотя играл год назад. Единственный норм компаньон это священник, у него и квест личный интересный (про поиск себя).
Хорошо проработанные романтические истории - вроде бы, мелочь, однако уже ставший обязательным элемент для серьезной ролевой игры. Давайте просто посмотрим на ряд шедевров, где они присутствуют. Ведьмак - да, Масс Эффект - да, ДАО - о, даааа, Киберпанк - да, БГ3 - так точно, Пасфайндер - ах, какие там цыпочки... Есть, конечно, Готика, но кто поверит в то, что сегодняшние гендерфлюидные обсидианы сделают что-то на уровне классических Готик, если это оказалось не под силу самим немецким создателям?
Получается, РПГ без любовных опций - кастрированный, сознательно ограниченный продукт. Но если разрабы ограничивают нас в глубине персонажей и взаимодействии с ними, то кто может уверенно заявить, что на этом все заканчивается?
Похоже, нас ждёт вырвиглазная поделка в духе The Outer Worlds в фэнтезийном антураже. Желания играть как-то сильно поубавилось, хотя изначально проект был моим фаворитом на 24-й год - даже не потому что моя подруга Оля Кац сейчас встречается с пакистанским бизнесменом, пока я не стал большим человеком в гамбургской сортировочной, и мне нужны суррогатные отношения с нарисованными девушками... нет, конечно. Обсидианы с порога демонстрируют барьер, дистанцируются от потенциальной игровой аудитории и их ожиданий. Мое право точно так же выказать свое отношение посредством пиратства к данной разноцветной мурзилке с дурацким названием.
Ваш последний шанс, обсидиан. Иначе с вещами на выход.
Правильный подход. Лучше ресурсы направить на дополнительную квестовую цепочку, которую все смогут пройти, а не делать контент только для любителей дейтсимов.
В общем-то и хорошо. После БГ3 это ушло куда-то в секс ради секса.
Avowed уже который раз рекламирует, свои минусы, пускай это честно, но игру явно лучше не делает.
Чет вообще как то стремно выглядит этот ваш авовд
Любители медведей негодуют.
Правильно. Романтизация в современных играх стала превращаться в какой-то сплошной изврат.