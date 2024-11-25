В фэнтезийной Avowed будет предусмотрена возможность выбора местоимений для создаваемого персонажа

Avowed — предстоящая ролевая игра от Obsidian, первая крупная работа студии после The Outer Worlds (2019). Игра выйдет в 2025 году на Xbox и будет доступна в Game Pass. Многие считают, что Avowed может стать одной из самых значимых RPG следующего года.

Недавние превью показали множество игровых механик, включая одну деталь, которая уже вызвала споры. В игре предусмотрена возможность выбора местоимений для создаваемого персонажа. На кадрах видно, что в меню персонажа указаны варианты местоимений, включая «он/она» и «они/они». Этот шаг направлен на поддержку разнообразия и обращение к современной аудитории.

Однако подобный выбор вызвал полярные реакции. Некоторые игроки считают это неуместным для фэнтезийного сеттинга, тогда как другие приветствуют инклюзивный подход разработчиков. Подобные дискуссии уже возникали вокруг игр, таких как Dragon Age: The Veilguard, которая также столкнулась с критикой за стремление к инклюзивности.

Несмотря на споры, Avowed продолжает вызывать сравнения со Skyrim, что усиливает ожидания. Будет интересно увидеть, как проект будет воспринят аудиторией после релиза.