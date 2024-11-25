В фэнтезийной Avowed будет предусмотрена возможность выбора местоимений для создаваемого персонажа

Avowed — предстоящая ролевая игра от Obsidian, первая крупная работа студии после The Outer Worlds (2019). Игра выйдет в 2025 году на Xbox и будет доступна в Game Pass. Многие считают, что Avowed может стать одной из самых значимых RPG следующего года.
Недавние превью показали множество игровых механик, включая одну деталь, которая уже вызвала споры. В игре предусмотрена возможность выбора местоимений для создаваемого персонажа. На кадрах видно, что в меню персонажа указаны варианты местоимений, включая «он/она» и «они/они». Этот шаг направлен на поддержку разнообразия и обращение к современной аудитории.
Однако подобный выбор вызвал полярные реакции. Некоторые игроки считают это неуместным для фэнтезийного сеттинга, тогда как другие приветствуют инклюзивный подход разработчиков. Подобные дискуссии уже возникали вокруг игр, таких как Dragon Age: The Veilguard, которая также столкнулась с критикой за стремление к инклюзивности.
Несмотря на споры, Avowed продолжает вызывать сравнения со Skyrim, что усиливает ожидания. Будет интересно увидеть, как проект будет воспринят аудиторией после релиза.
Началось... Походу, будет ещё более повесточковая чем прошлая. Печально.
Вот пусть эта "современная аудитория" и играет
Ну когда люди перестанут покупать подобный бред, тогда может и задумаются!! А так, если игра годная, то все ее купят, выберут перса он/она и будут спокойно играть!!
Ещё один повод забить на эту поделку
Когда же это кончится то лять...
Никогда
10 геев трансгенд из 10
Про драгонагу тоже считали, просчитались...
Ооо... Ну нафиг... Этот рак с местоимениями оставьте тем, у кого на этой почве зудит и чешется, а я пойду ещё раз пройду Тёмного Мессию. // Иван Марков
"Обсидианы, сэр".
Кто там "Fallout: New Vegas 2" от них ждёт?))
О нет, лишний опциональный пункт в редакторе персонажа. Ну все, игра повесточный кал!
А если серьезно то такие опции вообще не показатель, куда важнее что в самой игре по персонажам и сюжету будет.
показатель, что на это у них силы нашлись. учитывая низкое качество игр от обсидианов это может вообще единственным проработанным пунктом оказаться
Ещё какой показатель. Добавили опцию для тридварасов -> построились под тридварасов -> будут добавлять изменять сюжетные ходы чтобы не обидеть тридварасов, иначе отменят -> качество сюжета снижается -> общее качество игры тоже падает.
В Балдурс Гейт 3 тоже был выбор местоимения в редакторе и ничего, схавали так ещё и игрой года сделали)
В рпг дали больше возможностей для кастомизации, согласен с негодующими, это лютый зашквар, я бы даже пол не дал выбирать. Где это видано, что бы игрок себе перса под себя делал. Что дали, в то и играй, вон, третий Ведьмак показывают, как должна выглядеть настоящая АРПГ! А то завели моду, пол выбирать, внешность, ориентацию, некоторые отбитые разрабы даже имя дают самому вписать, превратили культовый жанр АРПГ в какую-то помойку с выборами и кастомизацией...
в фентези мирах нет проблем из реала, там нет никаких местоимений, ибо там нет шизы с гендерами. пол меняется магией и все. а полов всего 2.
Полов и у нас всего два, гендер, это другое, а что там есть чего там нет ты, конечно же, можешь подтвердить официальными статьями по лору, я прав? Или решишь съехать на уровень шизо лбгтшников, которые сами придумывают и сами оскорбляются на любой чих?
Иди0ты, как-то не ждал игру, но надеялся, что будет что-то хорошее, теперь по барабану, с геймпасса может быть качну после обзоров если они будут хорошие (что уже врятли).
Ну хрен с этими местоимениями.. лишь бы игра была с захватывающим сюжетом и приключениями! а то от недавней DA совсем надежда на стоящую рпг угасла )
Да как то пофиг на это, главное игра что бы интересная была, а это посмотрим когда выйдет что бы поиграть
Сейчас борцуны порвутся
За то любитель коричневой субстанции будут рады.