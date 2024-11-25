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Avowed 18.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
7.6 288 оценок

В фэнтезийной Avowed будет предусмотрена возможность выбора местоимений для создаваемого персонажа

butcher69
Новости

Avowed — предстоящая ролевая игра от Obsidian, первая крупная работа студии после The Outer Worlds (2019). Игра выйдет в 2025 году на Xbox и будет доступна в Game Pass. Многие считают, что Avowed может стать одной из самых значимых RPG следующего года.

Недавние превью показали множество игровых механик, включая одну деталь, которая уже вызвала споры. В игре предусмотрена возможность выбора местоимений для создаваемого персонажа. На кадрах видно, что в меню персонажа указаны варианты местоимений, включая «он/она» и «они/они». Этот шаг направлен на поддержку разнообразия и обращение к современной аудитории.

Однако подобный выбор вызвал полярные реакции. Некоторые игроки считают это неуместным для фэнтезийного сеттинга, тогда как другие приветствуют инклюзивный подход разработчиков. Подобные дискуссии уже возникали вокруг игр, таких как Dragon Age: The Veilguard, которая также столкнулась с критикой за стремление к инклюзивности.

Несмотря на споры, Avowed продолжает вызывать сравнения со Skyrim, что усиливает ожидания. Будет интересно увидеть, как проект будет воспринят аудиторией после релиза.

-30
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
Кей Овальд

Началось... Походу, будет ещё более повесточковая чем прошлая. Печально.

12
Kalmah13

Вот пусть эта "современная аудитория" и играет

10
zamez

Ну когда люди перестанут покупать подобный бред, тогда может и задумаются!! А так, если игра годная, то все ее купят, выберут перса он/она и будут спокойно играть!!

4
Lyс

Ещё один повод забить на эту поделку

4
Leshugan

Когда же это кончится то лять...

2
Константин335

Никогда

1
Wolfenstein

10 геев трансгенд из 10

2
NFiria
Многие считают, что Avowed может стать одной из самых значимых RPG следующего года.

Про драгонагу тоже считали, просчитались...

1
Пользователь ВКонтакте

Ооо... Ну нафиг... Этот рак с местоимениями оставьте тем, у кого на этой почве зудит и чешется, а я пойду ещё раз пройду Тёмного Мессию. // Иван Марков

0
Valend

"Обсидианы, сэр".

0
ZAUSA

Кто там "Fallout: New Vegas 2" от них ждёт?))

0
AndrewSolt

О нет, лишний опциональный пункт в редакторе персонажа. Ну все, игра повесточный кал!

А если серьезно то такие опции вообще не показатель, куда важнее что в самой игре по персонажам и сюжету будет.

-1
Fenharell

показатель, что на это у них силы нашлись. учитывая низкое качество игр от обсидианов это может вообще единственным проработанным пунктом оказаться

1
Valend

Ещё какой показатель. Добавили опцию для тридварасов -> построились под тридварасов -> будут добавлять изменять сюжетные ходы чтобы не обидеть тридварасов, иначе отменят -> качество сюжета снижается -> общее качество игры тоже падает.

0
AndrewSolt Valend

В Балдурс Гейт 3 тоже был выбор местоимения в редакторе и ничего, схавали так ещё и игрой года сделали)

0
VenomTRat

В рпг дали больше возможностей для кастомизации, согласен с негодующими, это лютый зашквар, я бы даже пол не дал выбирать. Где это видано, что бы игрок себе перса под себя делал. Что дали, в то и играй, вон, третий Ведьмак показывают, как должна выглядеть настоящая АРПГ! А то завели моду, пол выбирать, внешность, ориентацию, некоторые отбитые разрабы даже имя дают самому вписать, превратили культовый жанр АРПГ в какую-то помойку с выборами и кастомизацией...

-1
Fenharell

в фентези мирах нет проблем из реала, там нет никаких местоимений, ибо там нет шизы с гендерами. пол меняется магией и все. а полов всего 2.

0
VenomTRat Fenharell

Полов и у нас всего два, гендер, это другое, а что там есть чего там нет ты, конечно же, можешь подтвердить официальными статьями по лору, я прав? Или решишь съехать на уровень шизо лбгтшников, которые сами придумывают и сами оскорбляются на любой чих?

0
Dark1994

Иди0ты, как-то не ждал игру, но надеялся, что будет что-то хорошее, теперь по барабану, с геймпасса может быть качну после обзоров если они будут хорошие (что уже врятли).

-1
Tsssss

Ну хрен с этими местоимениями.. лишь бы игра была с захватывающим сюжетом и приключениями! а то от недавней DA совсем надежда на стоящую рпг угасла )

-3
Константин335

Да как то пофиг на это, главное игра что бы интересная была, а это посмотрим когда выйдет что бы поиграть

-3
Contriver

Сейчас борцуны порвутся

-11
Hog2012

За то любитель коричневой субстанции будут рады.

4