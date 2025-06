Безумный симулятор ходьбы Baby Steps отправится в путешествие 8 сентября

8 сентября на PlayStation 5 и ПК выйдет Baby Steps — необычная игра от Devolver Digital и авторов Getting Over It и Ape Out. В этот раз игрокам предстоит вжиться в роль Нейта — безработного лентяя, который внезапно находит в себе силу... просто идти вперёд.

Игровой процесс основан на физической симуляции ходьбы: каждое движение — отдельное испытание. Шаг за шагом вы будете исследовать туманные горы, наблюдать за местной фауной и, возможно, находить философский смысл в каждом падении.

Baby Steps обещает быть и комичной, и глубокой. Помимо реалистичной анимации ходьбы, игра порадует динамичным саундтреком, грязе-зависимым комбинезоном, шутками и отсутствием коллекционных шляп.

Это не просто игра, это настоящий поход в себя — с медленным темпом, абсурдом и легкой грустью.