Представлен новый геймплейный трейлер безумного симулятора ходьбы Baby Steps

Baby Steps вернулась, чтобы показать себя во время рождественского мероприятия Devolver Digital, с новым трейлером, который, как и предыдущие, в очередной раз доказывает, что это полное безумие. Это, по сути, "симулятор ходьбы" в истинном смысле этого слова, поскольку в нем нужно пытаться пройти через множество различных окружений, причем элементарные человеческие действия внезапно становятся сложными и превращаются в источник тысячи проблем, связанных с преодолением различных препятствий на пути.

Главный герой игры - Нейт, человек, который, казалось бы, не блещет выдающимися качествами, привыкший жить дома на диване и смотреть телевизор, в один прекрасный момент обнаруживает, что обладает особой силой: способностью ставить одну ногу впереди другой.

Так начинается невероятное приключение, в котором Нейт проходит через разные места, пытаясь достичь новых целей и задач в жизни, которая внезапно превращается в одну длинную прогулку по различным сценариям.

Как видно из трейлера, в центре этого неподходящего приключения — простой акт ходьбы, который внезапно становится сложным и требует огромных усилий, чтобы удержать равновесие, а также приводит к довольно странным встречам.

От создателей Ape Out, QWOP и других интересных вещей, этот безумный "симулятор ходьбы" может стать одной из самых странных игр следующего года. Релиз назначен на 2024 год на PC и PS5.