на главную
об игре
Baby Steps 2024 г.
Экшен, Адвенчура, Инди, От третьего лица
6.9 11 оценок

Представлен новый геймплейный трейлер безумного симулятора ходьбы Baby Steps

butcher69
Новости

Baby Steps вернулась, чтобы показать себя во время рождественского мероприятия Devolver Digital, с новым трейлером, который, как и предыдущие, в очередной раз доказывает, что это полное безумие. Это, по сути, "симулятор ходьбы" в истинном смысле этого слова, поскольку в нем нужно пытаться пройти через множество различных окружений, причем элементарные человеческие действия внезапно становятся сложными и превращаются в источник тысячи проблем, связанных с преодолением различных препятствий на пути.

Главный герой игры - Нейт, человек, который, казалось бы, не блещет выдающимися качествами, привыкший жить дома на диване и смотреть телевизор, в один прекрасный момент обнаруживает, что обладает особой силой: способностью ставить одну ногу впереди другой.

Так начинается невероятное приключение, в котором Нейт проходит через разные места, пытаясь достичь новых целей и задач в жизни, которая внезапно превращается в одну длинную прогулку по различным сценариям.

Как видно из трейлера, в центре этого неподходящего приключения — простой акт ходьбы, который внезапно становится сложным и требует огромных усилий, чтобы удержать равновесие, а также приводит к довольно странным встречам.

От создателей Ape Out, QWOP и других интересных вещей, этот безумный "симулятор ходьбы" может стать одной из самых странных игр следующего года. Релиз назначен на 2024 год на PC и PS5.

0
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Snake2105

И кто в такое г. будет играть? Чел тупо идет по пустому миру, падает, встает и дальше идет.

1
yura_konrad

Ага, ведь игра про голого мужика в котле тоже никому не понравилась и никто в неё не играл...

0
ka27 yura_konrad

Что за игра такая ?

0
211186

Интересно посмотреть

0
Ellie Williams

Куплинов будет играть в Куплинова

0