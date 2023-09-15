Видео с геймплеем Baby Steps показали на State of Play ©

Вы любите ходить и у вас есть PlayStation 5? Тогда для вас отличные новости — видео с геймплеем Baby Steps наглядно показывает как нужно делать игры про ходьбу.

Главный герой это игры, неожиданно для себя самого, узнает, что умеет ходить! Естественно делает он это крайне неуклюже и неуверенно, но этот факт не мешает ему отправиться в долгое и увлекательное приключение!

Разработчики обещают интересную систему управления основанную на реалистичной физике и механике ходьбы. Также, судя по показанным кадрам, Нейт (так зовут главного героя игры) сможет научиться использовать разные средства передвижения.

Осталось подождать до лета 2024 года, и все владельцы PS5 научатся ходить!