Автор инди-хита Balatro не ожидал таких высоких оценок от прессы

Balatro от студии LocalThunk за которой стоит разработчик-одиночка стал одним из самых громких инди-хитов 2024 года, разойдясь тиражом более 5 миллионов копий. Разработчик не ожидал такого успеха и крайне высоких оценок, о чем они рассказали в своем официальном блоге.

По его словам, он рассчитывал на оценки 6-7 баллов, учитывая необычность игры. Однако, когда PC Gamer выставил оценку 91, а другие рецензенты поддержали, игра быстро поднялась до 90 баллов на Metacritic и OpenCritic. Это стало настоящим сюрпризом для него, и разработчик признался, что сам бы поставил игре не более 8 баллов.

Не менее важным фактором успеха стали усилия издателя Playstack, который эффективно работал с прессой до релиза. Также сыграло роль сарафанное радио, что привело к продажам в 10-20 раз выше прогнозов. В Steam игра продалась в 119 000 копий за первые 24 часа, что стало для LocalThunk самым сюрреалистичным событием в жизни.

Успех Balatro оказался настолько неожиданным, что разработчик признался: у него нет универсального совета для других инди-разработчиков.