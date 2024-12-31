Balatro стала игрой года по версии PC Gamer

Издание PC Gamer закончило публикацию своих итогов года. Лучшей игрой стал карточный рогалик Balatro. Игра также недавно обновила свой пиковый онлайн в Steam на волне скидок.

Ознакомиться с победителями в других номинациях журнала можно в общем хабе по ссылке. Сотрудники издания понимают, что отдали главный приз релизу, который выбивается из современных представлений о качественных, масштабных и массовых играх.

Вот как это решение объяснил старший редактор Робин Валентайн:

Возможно, Balatro – самая непритязательная игра, которой мы когда-либо оказывали такую ​​высокую честь. На первый взгляд, она больше похожа на игру, которая была бы предустановлена ​​вместе с Windows 98, чем на лучший релиз 2024 года. Даже геймплей не выглядит чем-то особенным – просто игральные карты, плавающие вокруг. Где волшебники и лазганы? Но вам достаточно коснуться кончиком ступни мутных вод Balatro, чтобы они внезапно схватили вас и утащили в свои бездонные глубины. Когда вы выигрываете свой первый раунд, нащупывая возможные покерные комбинации, вы уже оказываетесь на крючке. Вас будет затягивать все дальше и дальше в исследование замысловатых способов построения колоды, и вот вы уже обнаруживаете себя за непостижимыми разговорами о «Планете X».Робин Валентайн

На The Game Awards 2024 Balatro получила три награды. Продажи Balatro в декабре превысили 3,5 миллиона копий. А ранее в сети появился топ-20 самых высокооценённых игр от портала OpenCritic, в который вошёл «рогалик».