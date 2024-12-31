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Balatro 20.02.2024
Инди, Карточная
8 68 оценок

Balatro стала игрой года по версии PC Gamer

Simple Jack
Новости

Издание PC Gamer закончило публикацию своих итогов года. Лучшей игрой стал карточный рогалик Balatro. Игра также недавно обновила свой пиковый онлайн в Steam на волне скидок.

Ознакомиться с победителями в других номинациях журнала можно в общем хабе по ссылке. Сотрудники издания понимают, что отдали главный приз релизу, который выбивается из современных представлений о качественных, масштабных и массовых играх.

Вот как это решение объяснил старший редактор Робин Валентайн:

Возможно, Balatro – самая непритязательная игра, которой мы когда-либо оказывали такую ​​высокую честь. На первый взгляд, она больше похожа на игру, которая была бы предустановлена ​​вместе с Windows 98, чем на лучший релиз 2024 года. Даже геймплей не выглядит чем-то особенным – просто игральные карты, плавающие вокруг. Где волшебники и лазганы? Но вам достаточно коснуться кончиком ступни мутных вод Balatro, чтобы они внезапно схватили вас и утащили в свои бездонные глубины. Когда вы выигрываете свой первый раунд, нащупывая возможные покерные комбинации, вы уже оказываетесь на крючке. Вас будет затягивать все дальше и дальше в исследование замысловатых способов построения колоды, и вот вы уже обнаруживаете себя за непостижимыми разговорами о «Планете X».Робин Валентайн

На The Game Awards 2024 Balatro получила три награды. Продажи Balatro в декабре превысили 3,5 миллиона копий. А ранее в сети появился топ-20 самых высокооценённых игр от портала OpenCritic, в который вошёл «рогалик».

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-12
11
Balatro
20.02.2024
Комментарии: 11
Ваш комментарий
0ncnjqybr

Какой год, такой и GOTY.

15
Чебурешник

ну хоть не петушиный фейлгард или какалкер 2

2
Александр Дантес Чебурешник

Как будто балалата лучше... индишутяна коих сотни тысяч в стиме да и только.

1
Mundoggu

В чём прикол игры? Смотрел видосы, там просто карты.

4
sapov

Есть намного лучше рогалики, после 5 часов в игре делать нечего.

3
BigusDickus

когда соберешь почти все джокеры и шанс на выпадение имбовых упадет, то найдешь, что делать.

-1
Unicorling

Остановите планету, я сойду

1
Grimnebulin
Balatro стала игрой года
1
My life is a game

Бред какой то, я ничего не понимаю

0
BewitchingBaron

я про такую даже не слышал...

0
BigusDickus

одна грустная бибизяна плакает в углу на китайском диване.

-1