Balatro стала игрой года по версии PC Gamer

Издание PC Gamer закончило публикацию своих итогов года. Лучшей игрой стал карточный рогалик Balatro. Игра также недавно обновила свой пиковый онлайн в Steam на волне скидок.
Ознакомиться с победителями в других номинациях журнала можно в общем хабе по ссылке. Сотрудники издания понимают, что отдали главный приз релизу, который выбивается из современных представлений о качественных, масштабных и массовых играх.
Вот как это решение объяснил старший редактор Робин Валентайн:
Возможно, Balatro – самая непритязательная игра, которой мы когда-либо оказывали такую высокую честь. На первый взгляд, она больше похожа на игру, которая была бы предустановлена вместе с Windows 98, чем на лучший релиз 2024 года. Даже геймплей не выглядит чем-то особенным – просто игральные карты, плавающие вокруг. Где волшебники и лазганы? Но вам достаточно коснуться кончиком ступни мутных вод Balatro, чтобы они внезапно схватили вас и утащили в свои бездонные глубины. Когда вы выигрываете свой первый раунд, нащупывая возможные покерные комбинации, вы уже оказываетесь на крючке. Вас будет затягивать все дальше и дальше в исследование замысловатых способов построения колоды, и вот вы уже обнаруживаете себя за непостижимыми разговорами о «Планете X».Робин Валентайн
На The Game Awards 2024 Balatro получила три награды. Продажи Balatro в декабре превысили 3,5 миллиона копий. А ранее в сети появился топ-20 самых высокооценённых игр от портала OpenCritic, в который вошёл «рогалик».
Какой год, такой и GOTY.
ну хоть не петушиный фейлгард или какалкер 2
Как будто балалата лучше... индишутяна коих сотни тысяч в стиме да и только.
В чём прикол игры? Смотрел видосы, там просто карты.
Есть намного лучше рогалики, после 5 часов в игре делать нечего.
когда соберешь почти все джокеры и шанс на выпадение имбовых упадет, то найдешь, что делать.
Остановите планету, я сойду
Бред какой то, я ничего не понимаю
я про такую даже не слышал...
одна грустная бибизяна плакает в углу на китайском диване.