PEGI изменил возрастной рейтинг Balatro с 18+ на 12

Общеевропейский совет по информации об играх (PEGI) существует уже много лет как способ легко и быстро определить относительную возрастную пригодность игры, при этом система варьируется от PEGI 3 до PEGI 18. В результате странного хода совета roguelike-проект на тему покера Balatro был оценен как 18+, несмотря на отсутствие в нем каких-либо реальных азартных игр. После жалоб совет теперь исправил рейтинг на гораздо PEGI 12.

Опубликовав заявление на своем веб-сайте, совет по жалобам PEGI официально предложил решение по инди-играм Balatro и Luck Be A Landlord. Для непосвященных, несмотря на то, что обе игры имеют эстетику, смежную с азартными играми, ни одна из них не содержит ничего подобного — это игры с единовременной покупкой без дальнейшей монетизации. Тем не менее, после выпуска обе игры получили рейтинг 18 от PEGI.

После апелляций, поданных издателями, обе игры были заново оценены, и PEGI заявила:

Рейтинг PEGI 18 для игры Balatro был изменен на PEGI 12 после успешной апелляции, поданной издателем Sold Out Sales & Marketing. Совет по жалобам пришел к выводу, что, хотя игра объясняет различные покерные руки, эта игра-«рогалик» с построением колоды содержала смягчающие фантастические элементы, которые заслуживали рейтинга PEGI 12.

Совет высказался относительно Luck Be A Landlord:

Рейтинг PEGI 18 для игры Luck Be A Landlord также был изменен на PEGI 12 после успешной апелляции, поданной издателем Fangamer. Совет по рассмотрению жалоб рассудил, что применимы те же аргументы, что и выше: хотя в игре есть механика игрового автомата, в ней нет определенных передаваемых навыков азартных игр, и поэтому игра может быть оценена как PEGI 12.

Хотя эти оценки сами по себе были достаточной проблемой, тот факт, что такие игры, как FIFA / Sports FC от EA, включают в себя реальные азартные игры, при этом все еще имея рейтинг 3, показал большой разрыв между самими играми и PEGI.