Продажи Balatro превысили пять миллионов копий на всех платформах

Покерный рогалик Balatro разошёлся тиражом более пяти миллионов копий на всех платформах. Харви Эллиотт, генеральный директор издателя игры Playstack, объявил об этом достижении во время своей сессии на Pocket Gamer Connects London под названием: «Игра в долгую — уроки Balatro для максимального успеха».

Продажа пяти миллионов копий любой игры — это невероятная веха, достойная празднования. Достичь этого менее чем через год после запуска, когда игра создана одним разработчиком, — еще более особенное достижение.



Я невероятно горжусь разработчиком, LocalThunk, и всей командой Playstack, которые сплотились вокруг игры, чтобы гарантировать, что она продолжает становиться все сильнее и сильнее.

На церемонии вручения наград The ​​Game Awards в декабре прошлого года Balatro была отмечена множеством наград, включая победы в номинациях «Мобильная игра года», «Лучшая дебютная инди-игра» и «Инди-игра года».

Тем временем на церемонии вручения наград Pocket Gamer Awards Balatro получила две награды: одну за лучшую цифровую настольную игру года и другую за лучший мобильный порт.

Игра впервые дебютировала на ПК и консолях в феврале, а затем вышла на мобильные устройства 26 сентября 2024 года, заработав примерно 1 миллион долларов за первую неделю. Balatro включает в себя составление покерных комбинаций, создание комбинаций карт, поиск джокеров и победу над боссами-блайндами.