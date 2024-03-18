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Balatro 20.02.2024
Инди, Карточная
6.9 19 оценок

Продажи покерного рогалика Balatro превысили 1 млн копий

butcher69
Новости

Общий объем продаж покерного рогалика Balatro превысил миллион копий за первый месяц, объявили издатель Playstack и разработчик LocalThunk.

Balatro вышла 20 февраля для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam.

"Мы невероятно благодарны за поддержку и энтузиазм со стороны игроков по всему миру", - сказал генеральный директор Playstack Харви Эллиотт в пресс-релизе. "Успех игры — это свидетельство качества и креативности инди-сектора, доказывающее, что даже в нестабильные времена инновационные игры могут процветать. Мы выражаем глубочайшую благодарность каждому игроку, который присоединился к нам в этом приключении".

Соло-разработчик LocalThunk добавил:

Я так благодарен всем игрокам и людям, благодаря которым это произошло. Я до сих пор не могу понять реакцию на эту игру, и я счастлив, что так много людей смогли повеселиться с моим глупым творением. Мне очень повезло, что я могу продолжать работать над своей страстью как над карьерой. Спасибо!

LocalThunk продолжит работу над основным опытом Balatro и сделает его доступным для большего числа игроков. Мобильная версия также находится в разработке.

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Balatro
20.02.2024
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