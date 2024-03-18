Продажи покерного рогалика Balatro превысили 1 млн копий

Общий объем продаж покерного рогалика Balatro превысил миллион копий за первый месяц, объявили издатель Playstack и разработчик LocalThunk.
Balatro вышла 20 февраля для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam.
"Мы невероятно благодарны за поддержку и энтузиазм со стороны игроков по всему миру", - сказал генеральный директор Playstack Харви Эллиотт в пресс-релизе. "Успех игры — это свидетельство качества и креативности инди-сектора, доказывающее, что даже в нестабильные времена инновационные игры могут процветать. Мы выражаем глубочайшую благодарность каждому игроку, который присоединился к нам в этом приключении".
Соло-разработчик LocalThunk добавил:
Я так благодарен всем игрокам и людям, благодаря которым это произошло. Я до сих пор не могу понять реакцию на эту игру, и я счастлив, что так много людей смогли повеселиться с моим глупым творением. Мне очень повезло, что я могу продолжать работать над своей страстью как над карьерой. Спасибо!
LocalThunk продолжит работу над основным опытом Balatro и сделает его доступным для большего числа игроков. Мобильная версия также находится в разработке.