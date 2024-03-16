Покерный рогалик Balatro выйдет на iPhone

Популярная покерный рогалик Balatro официально выходит на iPhone, подтвердил соло-разработчик игры.

LocalThunk" рассказал iMore, что хитовая головоломка находится в разработке для мобильных устройств, но не стал подтверждать никаких подробностей о переносе или дате выхода.

Однако разработчик подтвердил, что планируется дальнейшее развитие Balatro, помимо базовой игры.

Хотя он не поделился конкретикой, но сказал, что не хочет "раздувать" игру дополнительными механиками и что в будущем будет "возможно, больше секретов". Определенно, это новое и интересное дизайнерское пространство, которое мне не терпится исследовать!".

Balatro - это roguelike с колодой, основанная на основах покера. Игрокам раздаются карты, и они должны разыграть их, чтобы заработать очки. Лучшие руки приносят больше очков, а карты-джокеры дают особые преимущества в погоне за высокими результатами.

На ПК Balatro мгновенно стала хитом среди игроков и критиков: за десять дней было продано более 500 000 копий, а оценка на Metacritic составила 90 баллов.