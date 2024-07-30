В классический Doom теперь можно сыграть в карточном рогалике Balatro

Карточная игра Balatro с элементами рогалика от разработчиков из студии LocalThunk стала неожиданным хитом в начале этого года. Проект собрал аудиторию в десятки тысяч игроков, которые до сих пор регулярно заходят в игру и пытаются выбить самые мощные покерные комбинации. Как оказалось, в этом проекте можно не только перекладывать карты, но и уничтожать демонов с помощью смертельного арсенала оружия. Это стало возможно благодаря тому, что одному фанату удалось внедрить знаменитый шутер Doom 1993 года прямо в геймплей Balatro.

Энтузиаст под ником UwUDev похвастался действительно уникальной работой, результатом которой стало скрещение классического шутера от первого лица и карточного рогалика. Используя модификацию собственной разработки, он создал из набора карт экран, на который передавалась оригинальная Doom. Туда выводится не просто изображение другой игры — по словам автора, для игроков остаются доступны все элементы управления, и шутер можно пройти таким образом до самого конца.

Вместе с этим оригинальный геймплей Balatro остался, и даже во время прохождения Doom игроку нужно перекладывать карты. Вместе с изменением карт будет изменяться и изображение шутера, добавляя своеобразный челлендж в игру.

Главный недостаток мода UwUDev заключается в его оптимизации. Из-за того, что движок Balatro по сути занимается обработкой другой игры, это вызывает серьезные проблемы с производительностью. Если автору удастся оптимизировать две игры, он обещает выпустить мод в свободный доступ.