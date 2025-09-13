"Я полностью выгорел" - разработчик Balatro не сможет выпустить крупное обновление вовремя

Balatro, один из самых неожиданных хитов последних лет, не получит анонсированного обновления 1.1 в 2025 году. Создатель игры, LocalThunk, объявил, что работа над новой версией займёт больше времени, а конкретная дата релиза была заменена на принцип «будет готово, когда будет готово».

В своей последней записи в блоге под названием «Я медлительный» разработчик извинился перед игроками за нарушение обещания и признал, что ему вообще не следовало объявлять какие-либо сроки. Он объясняет, что интенсивная работа над релизом и последующими патчами, а также над мобильным портом, привела его к выгоранию.

Сразу после выхода Balatro 1.0 в феврале 2024 года я начал работать над крупным обновлением баланса (1.0.1), а затем над портированием игры на мобильные устройства. Когда в конце 2024 года вышла мобильная версия, я полностью выгорел.

LocalThunk признался, что трудности разработки игр сказались на нём настолько, что ему пришлось сделать перерыв на несколько месяцев. Только в начале 2025 года он постепенно вернулся к работе, но не в режиме аврала, а в более любительском режиме, тратя на обновления и другие дела всего несколько часов в день.

Хотя темпы работы замедлились, создатель заверяет, что Balatro 1.1 обязательно выйдет и станет бесплатным обновлением, доступным на всех платформах. Однако он подчёркивает, что его приоритет — здоровье и радость от создания игр:

Я в отличной ситуации, потому что могу работать так, как хочу, и считаю, что лучшая работа для меня — та, которая заставляет меня каждый день возвращаться к клавиатуре, быть здоровым и, надеюсь, через пять лет я буду так же радоваться созданию игр, как и сегодня. Я не хочу, чтобы версия 1.1 стала последним обновлением для этой игры.

Пока что фанатам придётся набраться терпения. LocalThunk не забрасывает свой проект — напротив, как он сам признался, у него всё ещё есть блокнот, полный идей, и он с нетерпением ждёт возможности снова получить все достижения на этот раз в версии 1.1.

Balatro дебютировала летом 2023 года и быстро стала культовой (у ней 98% положительных оценок в Steam), сочетая покерную механику с рогаликом, построенным по принципу колоды, похожим на Slay the Spire. Игра покорила своей простой графикой и возможностью создавать новые комбинации, которые позволяли набирать больше очков.