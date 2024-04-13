Актеры Baldur's Gate 3 раскритиковали ИИ за копирование их голосов

Актриса озвучивания Baldur's Gate 3 Амелия Тайлер, исполнившая роль рассказчицы, высказалась об угрозе искусственного интеллекта. Она заявила, что негативно относится к незаконному использованию ее голоса при помощи технологии.
Тайлер рассказала, что уже сталкивалась с клонированием ее голоса и голосов других актеров Baldur's Gate 3. Однажды девушка зашла на трансляцию, где ее голос использовали для озвучивания фильмов для взрослых.
«Чтобы вы знали, никто из нас не давал разрешение на использование голоса. Если я не предоставляла письменное соглашение на подобное, то это не только кража моей работы, но и моей личности».
Нил Ньюбон, исполнивший роль Астариона в Baldur's Gate 3, поддержал мнение Тайлер. Он заявил, что искусственный интеллект не стоит использовать для озвучивания видеоигр.
«При использовании искусственного интеллекта невозможно воссоздать все нюансы, которые возникали бы при взаимодействии актера и режиссера. Многие люди в индустрии готовы продолжать работать с актерами из-за того, что мы привносим. Это невозможно запрограммировать. Это что-то за пределами формул, нулей и единиц».
12 апреля Baldur's Gate 3 заработала сразу пять статуэток в рамках премии BAFTA Games Awards 2024. RPG от Larian также установила рекорд, получив звание «Лучшая игра года» на всех главных премиях.
Не стоит беспокоиться, ии многие работы заменит, и будет кризис как в Детройте стать человеком. Раз уж Бостон дайнемикс робота обучили с 50 попытки залезать на строительные леса, чтоб подать молоток, а интонации и эмоции запрограммируют, дать проанализировать звук только нейросети. Это надо всем актерам озвучки профсоюз создать и бороться за свои места
Я полагаю когда ИИ в полной мере сможет подражать голосу человека которого копирует, почти все разработчики сразу начнут делать полную локализацию своих игр на многие более менее популярные языки мира. Ведь использование ИИ очень удешевит производство и позволит сделать самый широкий охват аудитории и не придётся даже искать людей для озвучки на другие языки которые подходят по голосу к персонажу. Ведь теперь оказывается что один актёр озвучки сможет говорить на всех языках мира!
То есть один голос озвучки но на разных языках?
ну да, будет типа вот так )))
Darling, I'm hurt!
А использование их образов в создании порнографического контента их устраивает? Так и говори - боюсь остаться с голой жопой. Мне нравятся эти высокопарные разговоры про невозможность запрограммировать, чём-то большем, чем мясо\нули и единицы. Один в один истерия художников, работающих на аудиторию или дядю и ориентирующихся на хайп, которые вдруг вспомнили про душу в рисунке, как только замаячил соперник в лице ИИ.
В любом бесполезно пока нет закона который защетит актеров от ии все это все равно что ссать против ветра
Такие они смешные.
Так не напрягайся тогда, что ж у вас горит то?) Изюминку сценарист закладывает, ты же её просто воссоздаёшь, рано или поздно ии научится не так машинно говорит и пока дядя
а почему бы не использовать? это дешевле чем приглашать живых актёров.
В любом случае, пока что ИИ может лишь имитировать то, что уже есть, новое то создать не может. А актеры озвучки могут делать уникальные голоса для каждого персонажа, в творчестве их сила
Никакой ИИ не сможет передать эмоции в голосе! Для примера прощание Джуди с Ви в киберпанке
плак плак