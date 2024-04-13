Актеры Baldur's Gate 3 раскритиковали ИИ за копирование их голосов

Актриса озвучивания Baldur's Gate 3 Амелия Тайлер, исполнившая роль рассказчицы, высказалась об угрозе искусственного интеллекта. Она заявила, что негативно относится к незаконному использованию ее голоса при помощи технологии.

Тайлер рассказала, что уже сталкивалась с клонированием ее голоса и голосов других актеров Baldur's Gate 3. Однажды девушка зашла на трансляцию, где ее голос использовали для озвучивания фильмов для взрослых.

«Чтобы вы знали, никто из нас не давал разрешение на использование голоса. Если я не предоставляла письменное соглашение на подобное, то это не только кража моей работы, но и моей личности».

Нил Ньюбон, исполнивший роль Астариона в Baldur's Gate 3, поддержал мнение Тайлер. Он заявил, что искусственный интеллект не стоит использовать для озвучивания видеоигр.

«При использовании искусственного интеллекта невозможно воссоздать все нюансы, которые возникали бы при взаимодействии актера и режиссера. Многие люди в индустрии готовы продолжать работать с актерами из-за того, что мы привносим. Это невозможно запрограммировать. Это что-то за пределами формул, нулей и единиц».

12 апреля Baldur's Gate 3 заработала сразу пять статуэток в рамках премии BAFTA Games Awards 2024. RPG от Larian также установила рекорд, получив звание «Лучшая игра года» на всех главных премиях.