Baldur's Gate 3 может выйти на Nintendo Switch 2

Если верить информации, опубликованной инсайдером Nate the Hate, ролевую игру Baldur's Gate III, получившую множество наград, возможно, адаптируют для Nintendo Switch 2. Игра от Larian Studios, удостоенная в 2023 году статуса «Игра года», может стать частью планов по расширению линейки новой портативной консоли Nintendo.

Nate the Hate, который имеет опыт точных прогнозов в отношении игрового рынка, ответил на вопрос одного из своих подписчиков в сети Platform X (ранее Twitter).

« До меня доходили слухи о том, что Baldur's Gate 3 выйдет на Nintendo Switch 2, но мне нужно больше подтверждений, прежде чем я смогу поделиться более конкретными деталями», — сказал инсайдер.

Появление Baldur's Gate III на преемнице текущей консоли Nintendo не кажется столь нереальным. Проделанная Larian Studios работа по оптимизации игры для Xbox Series S и, более того, создание нативной версии для Steam Deck, могут послужить технологической основой для возможной версии для Switch 2.

Возможно, что недавно выпущенная нативная версия для Steam Deck будет особенно актуальна при адаптации под Switch 2, так как речь идет о портативных устройствах с архитектурой, требующей специальных настроек.