Baldur's Gate 3 получит обновление с улучшениями для PS5 Pro

Похоже, что Larian Studios скоро выпустит обновление для Baldur's Gate 3, чтобы воспользоваться возможностями PlayStation 5 Pro.

Всего через несколько дней состоится выход PlayStation 5 Pro. Некоторые порталы и инфлюенсеры уже получили доступ к консоли, поэтому список игр, получивших соответствующее обновление и использующих потенциал консоли, постоянно растет.

Хотя это еще официально не было раскрыто студией, похоже, что Baldur's Gate 3 присоединится к этой группе. Larian Studios пока не подтвердила это, но в карточке игры в PlayStation Store уже появилась четкая пометка «PS5 Pro Enhanced». Так что остается только ждать официального подтверждения и раскрытия того, какие именно улучшения получит лучшая игра 2023 года для PS5 Pro.