Baldur's Gate 4 в планах Hasbro

Старший вице-президент по лицензированию и цифровой статегии Hasbro (компании, владеющей Wizards of the Coast и, следовательно, D&D и всей франшизой Baldur's Gate) подтвердил, что компания изучает варианты для разработки сиквела и рассматривает множество предложений от партнёров.
Мы не собираемся торопиться и ищем правильного партнёра, правильный подход и правильный продукт, который смог бы представить будущее серии Baldur's Gate.
Hasbro надеются, что ждать продолжение не придется 25 лет, как это было с Baldur's Gate 3.
Также Юджин Эванс отметил, что компании не хотелось бы терять персонажей, созданных Лариан, и что по сути они являются каноном D&D. «Хотелось бы думать, что эти персонажи могут потенциально появиться в будущих продуктах, ради фанатов».
Напомним, что Larian в ближайшее время не будет работать над играми по Dungeons & Dragons.
Лишь бы не вышло как с Pathfinder'ом, когда после второй части выпустили какой-то мусор под названием Gallowspire Survivors.
Надеюсь, к выбору студии-разработчика подойдут ответственно и не будут верить сказкам каких-нибудь Obsidian о том, что им де бюджет бы с размахом и сделают они не хуже Larian.
Во первых. Разработка BG3 шла более 7 лет. Это значит, что новую игру ждать после 2030 года.
Во вторых. BG3 получилась такой охрененной, не потому что это DnD вселенная. А потому что, её делали Larian. Любая игра может стать отличной, если её делают правильные люди. Так же как и любая игра может стать мусором, если её делают когда то правильные но сейчас нет люди(привет Беседка,Близзард и другие).
В третьих. Выход BG3 в современных реалиях, это просто аномалия!. Кто сейчас просто подумает рискнуть, выпустить игру, в которой можно догола раздеть персонажа!. В которой женщины это реально сексуальные персонажи, а не уродки.
Продолжение будет, это понятно. Ведь правообладатели хотят деняг,а тут их франшиза выстрелила. Вот только те, кто будет делать игру, просто попадут в залупу. По новым правилам, правообладатель, будет сам решать что как и где можно вставить, а что как и где нельзя. То есть, разработчик что подпишется на подобное, будет с рукой в заднице как марионетка Это огромная компания у которой только 2 вещи имеют ценность. Это деньги и репутация. А что делают все компании сейчас?. Правильно, запихивают геев, феминисток, уродов, во все свои проекты, потому что так требует репутационная повестка.
Есть только 3 части Врат Балдура, и они офигенны. В 4 часть я даже играть не буду. Просто потому что, знаю, что это будет за убожество.
Конечно кто то скажет "Но ведь могут сделать и шедевр!" Ребята, вы что про изменения в отношении правообладателя не слышали?. Даже Larian делая продолжения, сделали бы мусор. Не потому что не могут сделать хорошую игру, а потому что, теперь ВСЁ КОНТРОЛИРУЕТ ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ. Larian сами сказали, что если бы изменения затронули бы разработку, то они бы не сделали BG3 таким каким сделали
Хасбро? Наконец то можно будет поиграть во Врата Балдура боевыми роботами!
Hasbro надеются, что ждать продолжение не придется 25 лет, как это было с Baldur's Gate 3.
А может не надо?) БГ3 это черный лебедь. Может и не выстрелить снова
Лучше планскейп тормент 2 сделать с видом от 3го лица
а им и не нужно чтобы выстрелило, достаточно бабок заработать по сути
но по факту вероятнее всего будут искать разрабов, которые готовы вложить душу в проект, чтобы точно выстрелило
кстати тоже думал недавно о таком. но можно не 2 часть а ту самую 1 переработать под вид от 3 лица. короче типо как с фаллаутом
Судя по минусам, или заскорузлые олдфаги зашли, или дети которые не знают такой игры
или просто альтернативно одаренные)
А кто разработчик будет маня?!
Cyberia Nova
Боже упаси!
Хоть бы провалилась это убожество
Как, я уверен что как всегда меня заминисуют хейтеры)
Как может провалиться то, что ещё не заанонсили и тем более что ещё даже не выпустили?
А вот не важно! Пусть провалится этот ваш этот. Не нужон нам этот ваш интернет!
Я еще первую не скачал.
Ясно, если это будет делать Hasbro, тогда Baldur's Gate можно сделать только это - Press F.
Hasbro это всё равно что издатель, как какая-нибудь EA, которая сама игры не разрабатывает, а лишь спонсирует.
А можно нормальную игру хотя бы типо скайрима, а не этот повесточнный высер с недогеймлеем из 90х
В Скайриме тоже есть гейство и лесбийство
Не вижу ничего общего между нормальной игрой и Скайримом. А Лариан Боги сделавшие лучшие классические рпг с пошаговыми боями. А насчёт "повесточек" - у кого что болит, тот о том и говорит. Нормальным людям такие вещи никак не мешают, даже если они есть. Тем более для ролевого отыгрыша это только плюс, что там есть такая свобода.
Как игра балдурс гейт отличная. Но диалоги, кто их вообще писал? Ответы и ситуации которые там разворачиваются просто рука-лицо. Совокоты в этом плане на голову выше, вот им бы доверили, они бы вывели повествование в нужном русле