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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 12 406 оценок

Baldur's Gate 4 в планах Hasbro

Talendor3
Новости

Старший вице-президент по лицензированию и цифровой статегии Hasbro (компании, владеющей Wizards of the Coast и, следовательно, D&D и всей франшизой Baldur's Gate) подтвердил, что компания изучает варианты для разработки сиквела и рассматривает множество предложений от партнёров.

Мы не собираемся торопиться и ищем правильного партнёра, правильный подход и правильный продукт, который смог бы представить будущее серии Baldur's Gate.

Hasbro надеются, что ждать продолжение не придется 25 лет, как это было с Baldur's Gate 3.

Также Юджин Эванс отметил, что компании не хотелось бы терять персонажей, созданных Лариан, и что по сути они являются каноном D&D. «Хотелось бы думать, что эти персонажи могут потенциально появиться в будущих продуктах, ради фанатов».

Напомним, что Larian в ближайшее время не будет работать над играми по Dungeons & Dragons.

8
24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
WittyOrvilleton

Лишь бы не вышло как с Pathfinder'ом, когда после второй части выпустили какой-то мусор под названием Gallowspire Survivors.

1
Tiger Goose

Надеюсь, к выбору студии-разработчика подойдут ответственно и не будут верить сказкам каких-нибудь Obsidian о том, что им де бюджет бы с размахом и сделают они не хуже Larian.

0
ViolentAthos

Во первых. Разработка BG3 шла более 7 лет. Это значит, что новую игру ждать после 2030 года.

Во вторых. BG3 получилась такой охрененной, не потому что это DnD вселенная. А потому что, её делали Larian. Любая игра может стать отличной, если её делают правильные люди. Так же как и любая игра может стать мусором, если её делают когда то правильные но сейчас нет люди(привет Беседка,Близзард и другие).

В третьих. Выход BG3 в современных реалиях, это просто аномалия!. Кто сейчас просто подумает рискнуть, выпустить игру, в которой можно догола раздеть персонажа!. В которой женщины это реально сексуальные персонажи, а не уродки.

Продолжение будет, это понятно. Ведь правообладатели хотят деняг,а тут их франшиза выстрелила. Вот только те, кто будет делать игру, просто попадут в залупу. По новым правилам, правообладатель, будет сам решать что как и где можно вставить, а что как и где нельзя. То есть, разработчик что подпишется на подобное, будет с рукой в заднице как марионетка Это огромная компания у которой только 2 вещи имеют ценность. Это деньги и репутация. А что делают все компании сейчас?. Правильно, запихивают геев, феминисток, уродов, во все свои проекты, потому что так требует репутационная повестка.

Есть только 3 части Врат Балдура, и они офигенны. В 4 часть я даже играть не буду. Просто потому что, знаю, что это будет за убожество.

Конечно кто то скажет "Но ведь могут сделать и шедевр!" Ребята, вы что про изменения в отношении правообладателя не слышали?. Даже Larian делая продолжения, сделали бы мусор. Не потому что не могут сделать хорошую игру, а потому что, теперь ВСЁ КОНТРОЛИРУЕТ ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ. Larian сами сказали, что если бы изменения затронули бы разработку, то они бы не сделали BG3 таким каким сделали

0
Oscilograf

Хасбро? Наконец то можно будет поиграть во Врата Балдура боевыми роботами!

-1
shit again

Hasbro надеются, что ждать продолжение не придется 25 лет, как это было с Baldur's Gate 3.

А может не надо?) БГ3 это черный лебедь. Может и не выстрелить снова

-2
Unicorling

Лучше планскейп тормент 2 сделать с видом от 3го лица

0
Talendor3

а им и не нужно чтобы выстрелило, достаточно бабок заработать по сути
но по факту вероятнее всего будут искать разрабов, которые готовы вложить душу в проект, чтобы точно выстрелило

0
Talendor3 Unicorling

кстати тоже думал недавно о таком. но можно не 2 часть а ту самую 1 переработать под вид от 3 лица. короче типо как с фаллаутом

0
Unicorling Talendor3

Судя по минусам, или заскорузлые олдфаги зашли, или дети которые не знают такой игры

0
Talendor3 Unicorling

или просто альтернативно одаренные)

0
РикоЧико

А кто разработчик будет маня?!

-2
WittyOrvilleton

Cyberia Nova

1
РикоЧико WittyOrvilleton

Боже упаси!

0
NegativePolygon

Хоть бы провалилась это убожество

Как, я уверен что как всегда меня заминисуют хейтеры)

-3
WittyOrvilleton

Как может провалиться то, что ещё не заанонсили и тем более что ещё даже не выпустили?

0
Anton Vasiljev WittyOrvilleton

А вот не важно! Пусть провалится этот ваш этот. Не нужон нам этот ваш интернет!

0
КарликМетрСемдесятПять

Я еще первую не скачал.

-3
Микола Ларионов

Ясно, если это будет делать Hasbro, тогда Baldur's Gate можно сделать только это - Press F.

-4
WittyOrvilleton

Hasbro это всё равно что издатель, как какая-нибудь EA, которая сама игры не разрабатывает, а лишь спонсирует.

0
Гейские врата 3 шлак

А можно нормальную игру хотя бы типо скайрима, а не этот повесточнный высер с недогеймлеем из 90х

-7
Мелинар

В Скайриме тоже есть гейство и лесбийство

0
OnlyMad

Не вижу ничего общего между нормальной игрой и Скайримом. А Лариан Боги сделавшие лучшие классические рпг с пошаговыми боями. А насчёт "повесточек" - у кого что болит, тот о том и говорит. Нормальным людям такие вещи никак не мешают, даже если они есть. Тем более для ролевого отыгрыша это только плюс, что там есть такая свобода.

2
Игорь Щипин

Как игра балдурс гейт отличная. Но диалоги, кто их вообще писал? Ответы и ситуации которые там разворачиваются просто рука-лицо. Совокоты в этом плане на голову выше, вот им бы доверили, они бы вывели повествование в нужном русле

-7