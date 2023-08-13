Большинство игроков Baldur's Gate 3 предпочли завязать любовный роман с Шэдоухарт

После рекордного запуска Baldur's Gate 3 и новостей о подготовке к первому крупному патчу компания Larian Studios все же смогла выкроить немного времени, чтобы предложить геймерам интересную статистику игры.
В ней есть даже небольшой раздел, посвященный романтическим отношениям, и, судя по всему, у сообщества есть явный фаворит.
Каждый из компаньонов Baldur's Gate 3 по-своему замечателен, но Larian сообщила, что большинство игроков в итоге завели роман со всеми любимой полуэльфийкой Шэдоухарт. Хотя большинство компаньонов игры достаточно популярны, понять, почему Шэдоухарт так желанна, можно, заглянув в социальные сети, которые с момента выхода Baldur's Gate 3 пестрят сообщениями о страсти к Шэдоухарт.
Конечно, самый популярный вариант романтических отношений - не единственная интересная статистика, приведенная в этом забавном сообщении от Larian. Также выяснилось, что паладин - самый популярный класс, а полуэльф - самая популярная раса среди тех, кто создавал собственных персонажей.
да потому что она там одна на человека похожа, остальные рога да копыта
Или просто ты ксенофоб.
и небритые мужские рожи...
мля, я играю за Шэдоухарт, как себя зарамансить? Вот не доработали игру, нельзя мастурбировать, 8/10
Жрецы Шар и не такое умеют! )))
так мастурбируй:D
Значит я не вхожу в большинство мне больше нравится с Карлах роман
Ты любишь, когда тебя жёстко...
Похоже ты с ней не был роман раз такого говоришь.Она в плане романтики довольно стеснительный персонаж
та не Карлах как раз очень такая мимишная, а кто жестко это "Лаэзель" Вся такая доминантная, типо если ты хочешь что, то замутить с ней она будет тобой командовать.
можно ее задоминантить и она будет послушным песиком
Так ты любишь сильных и стеснительных. Да все у меня было. Я с обоими общался.
Ты покорила мое сердце
Кого-то это удивляет? Есть только одна альтернатива полуэльфийке - дроу. Всё!
Что дано в качестве выбора:
[*] Мужик-эльф, мужик-волшебник, негр-чародей (если вы гей - рад за вас) XD
[*] Тифлинг, гит
[*] Медведь
[*] Прочие случайные связи.
Ах да, ещё забыл
[*] Старушка-Джахейра
[*] Дедуля-Минск
=)))) Ну, как говорится - на ваш вкус! )
А что за дроу такая? Про нее все пишут. Я уже в предместьях балдура, а до сих пор ее не встретил .
Минтара, что бы ее завербовать надо было Тифлингов вырезать и с гобло тусить)
Как с джахерой мутить, что то подкатывал, но ничего в диалогах нет
Разве тифлингов, вроде друидов
Пффф, Карлах ван лов вайфу- уехал с ней отдыхать на жаркие курорты Аверно, пить пиво, трахаться. Тем паче, она всю игру была не против того, чтобы я ещё кого-то сношал. Женщина мечты.
Да, ещё бегает, орёт постоянно матом и наваливает двуручной сковородкой (секирой). Идеальная женщина.
Да. подолью масла в огонь- на вкус и цвет все фломастеры разные, но у Карлах самая трагичная история- всеми кинутая, бывшая в рабстве, на грани смерти, всё равно готова любить и смириться с неизбежностью. Да и симпотная она, это не Эбби из ласт оф ас 2. Поэтому, для меня выбор очевиден- из фанатички Шадоухарт (причём в любом случае, что Силунэ, что Шар, она как в новую веру переходит, сразу бежит красить волосы и всем оповещать, девочки внимания не хватает, психологический комплекс отсуствия родителей). И та же Карлах- спокойно на могиле родителей говорит спасибо им, хотя тоже, по сути осиротела в раннем возрасте, потом доверилась, попала в рабство и ад. И не выпендривается, честная, прямолинейная, доверчивая.и готовая поддержать любое твоё решение, даже если не нравится (конечно, назовёт иди-отом, если ты переспал с подручной пленившей её дьяволицы), но отходчивая. Готова за тебя стать илитидом, т.к. понимает, что осталось мало С такой и в аду провести вечность можно, что и было мной осуществлено- единственная сцена в концовке, которая берёт за душу, когда ей можно сказать-не гори, погнали в Аверно)
Точно.
Да потому что единственная симпотяжка из напарников) Минтра тоже ниче , но я как то больше по здоровому цвету кожи) Карлах и то веселее бабина , хоть и с рогами , и необычная)
Как тут уже написали это оттого что если ты мужик гетеро и не ксенолюб, то это единственный выбор.
Это тот случай, когда больше героев женщин не помешало бы игре)
Этакая Морриган 2023 года, без подколов Огрена, но и так сойдет
морриган 2023 это лаззель
А точно Шэдоухарт? По моему наблюдению игроки больше Карлах предпочитают, чем эльфийку. Не могу с ними не согласиться. Карлах действительно лучшая девочка в игре.
Да из женщин только она и есть. Дроу очень сложная в вербовки + злодейка. Мне пофиг на то что надо всех убить. Но минус 2-3 спутника это жестко
Поговаривают, что за добряка ее можно просто вырубить в лагере гоблинов, тогда она появится в тюрьме лунных башен. Но пруфов почему-то никто не предоставляет, хотя многие говорят, что у них получилось.
Как знал, что я правильно сделал, что переключи атаки в не смертельные.
Самый лучший персонаж для романса (из всех подобных игр), была лишь Лелиана из Dragon age origins
А как же синецветная лиара тсони или фиолетовая тали зора из Масс эффекта?
Карлах 10\10, нах эту алкоголичку.
хочу мутить с Шэдоухарт, а не торчать 5 суток на заводе
Нах она нужна, я Минтару трахнул играя за Карлах, вырезал сам всю рощу этих педиков друидов, так она мне тут-же отдалась. Жаль что с ней лишь одну ночь дают(
Я зелененькую закадрил, но я думал тут можно со всеми мутить одновременно, но нет, еще и по времени нужно успеть)
Та зеленая со всеми готова трахаться)
Я как то на это все дело забил и просто наслаждался сюжетом .
Кому нужны женщины, когда есть личинка?
скорей всего в зависимости от класса при игре за мужыка это первый доступный кандидат или ла'зель и там еще вампиры всякие.
Шедоухэрт была обречена стать секс-символом, Мисс Балдур Гейтс...