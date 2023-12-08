Для Baldur's Gate 3 вышел 13-й хотфикс с исправлениями

Larian Studios выпустила небольшое обновление в, возможно, самую большую ночь своего существования, исправив несколько важных ошибок, сбоев, и даже некоторых уязвимостей, касающихся торговцев. В то время как пятый патч для Baldur's Gate 3 добавил в игру правильный эпилог, Larian Studios также попыталась устранить некоторые технические недостатки игры. Небольшое обновление исправляет заметный сбой в конце второго акта, а также небольшое количество других ошибок.
Примечания к хотфиксу № 13:
- Исправлен возможный сбой при выходе из Акта II.
- Исправлена уязвимость, позволяющая выкупить торговца всего за 1 золото и контейнер.
- Исправлена ошибка, из-за которой общая цена во всплывающих подсказках внутри контейнеров не обновлялась при изменении содержимого во время торговли.
- Исправлены балансирующие предложения при обмене, которые не работали должным образом, когда в предложении есть контейнер с золотом.
- Исправлена ошибка, из-за которой пустые сумки продавались продавцам по цене, эквивалентной стоимости предметов, хранившихся в этой сумке.
- Улучшена производительность в Baldur's Gate после мирного разрешения ситуации с Рыцарями Щита на PS5.
Супер, работайте
У меня после 4 атча появилась хрень, что сопартийцы часто тупят когда следуют за гг, то автоматом не перепрыгивают препятствия за гг, хотя сила позволяет, то в стенку тупят, бесит
У меня кубики то моментально подсчитывает, то тупит. Всё остальное такое же. Ощущение, что в игре делаются невероятно сложные расчёты при любом действии.
Улучшена производительность в Baldur's Gate после мирного разрешения ситуации с Рыцарями Щита
Лол
Не знаю как у других, но у меня почти каждый день приходят какие то микро фиксы на игру, которые за секунду скачиваются.
Это гугл переводчик? Можно по-русски?
Вот такие у нас нынче "игры года"' мля! Соевые, повесточные, радужные, да ещё и чинят их бесконечно патчами. Ну а что вы хотели, зоофиЛарианы по набирали по квотам всяких ЛГБТ ущемленцев, а они оказывается, не умеют делать игры, а лишь добавлять ЛГБТ контент.
Года через 3-4 играбельно будет.
пока можно калфилд раскрывать все эти годы 🤣
Уже раскрылся сралфирд? Пойди позагружайся чамка xD