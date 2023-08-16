Для ролевой игры Baldur's Gate 3 вышел четвертый хотфикс

16 августа 2023 года авторы Baldur's Gate 3 представили четвертый хотфикс для игры, в котором исправлений не так много, но разработчики в данный момент работают над крупным первым патчем, который будет включать в себя более 1000 исправлений и изменений.
Данный хотфикс направлен на устранение нескольких сбоев, ошибок, проблем с прохождением и компаньонов, которые так и норовят заснуть. Остерегайтесь спойлеров когда будете читать примечания к патчу вот здесь.
Благодаря всем вам мы провели второй уик-энд в Steam даже лучше, чем первый: в воскресенье число одновременных игроков превысило 850 000. Мы не можем поверить в это, но теперь мы уверенно входим в десятку самых популярных игр в Steam за все время, и мы безмерно благодарны вам за это.
Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Игра вышла на ПК еще 3 августа и оказалась большим хитом - игроки по всему миру хвалят её и разработчиков. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).
Ясно, это хорошо. Игра отличная 10 из 10.
25 часов наиграл, пока не могу остановиться)))
У меня уже 360 часов....
за одно прохождение только?)
Поздравляю всех любителей такого жанра с классной игрой. Мне рпг никогда не нравились, но приятно, что такие игры выходят. Я за то, чтобы качественных игр было как можно больше
Хорошая игра в целом, но многое раздражает. После BG3 хочется полноценный ремейк Dragon Age Origins.
Лично для меня DAO лучшая RPG. И поиграв в BG3 мнение не изменилось. В DAO все было идеально без раздражающих кубиков, а зависило от твоих характеристик, но графика конечно уже не ахти, поэтому хотелось бы ремейк. Правда ЕА вряд ли додумается. Максимум такой себе ремастер, привет Mass Effect Legendary Edition!
А Dragon Age 4 судя по сливам ушла в экшен-RPG. Странное решение, но да ладно.
так ты ссылку дай, гений
Какую ссылку? Стим автоматом все ставит.
В Стим не нужны ссылки, глупенький