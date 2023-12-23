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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 9 992 оценки

Edge и Kotaku не считают Baldur's Gate 3 игрой года

Simple Jack
Новости

Свои собственные выводы о лучших играх 2023 года представили такие издания, как Edge и Kotaku. Их мнения разошлись с вердиктами Golden Joystick Awards и The Game Awards. Хотя Baldur's Gate III, захватывающая ролевая игра этого года, занимает высокие места в обоих рейтингах, но оба издания утверждают, что первое место заслуживают другие проекты.

Вот полный список лучших игр года по версии Kotaku:

  • Alan Wake II;
  • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom;
  • Baldur’s Gate 3;
  • Street Fighter 6;
  • Armored Core VI;
  • Super Mario Bros. Wonder;
  • Diablo IV;
  • Star Wars Jedi: Survivor;
  • Cyberpunk 2077: Phantom Liberty;
  • Dave the Diver;
  • Marvel’s Spider-Man 2;
  • Resident Evil 4.

Редакция Edge представила своих кандидатов на звание лучшей игры года в следующем порядке:

  • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom;
  • Baldur’s Gate 3;
  • Super Mario Bros. Wonder;
  • Humanity;
  • Cocoon;
  • Alan Wake 2;
  • Chants of Sennaar;
  • Street Fighter 6;
  • A Highland Song;
  • Counter-Strike 2.
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-16
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
ZackSnyder

а я не считаю эти издания качественными и профессиональными с объективными оценками игр.

23
Megido

можно подумать балда объективно может считаться игрой года! пффф

-16
RES48

твое мнение не учитывается.

2
alexhistory RES48

Хех, дай ему шанс)

-1
В_о_л_ь_к_а

Что касается Котакау, там начальник главного редактора раньше главным редактором Форбс был. Так-что решение это политическое - дали Игру года своим, а не народному любимчику.

0
Guvi

У первых в списке есть DLC к киберпанку - это ведь не игра, у вторых в списке кс2. Собственно это все что нужно знать 😂

10
Hog2012

Я понимая ещё Зельда (с большой натяжкой), но Алан Вейк 2 на первом месте, смех да и только.

7
Megido

мобильная мультяшная херь игра года? смешно. такая же херь что и балда

-8
alexhistory

Ужасный у Вас вкус видать Зельда)) Не для детей же игры...

-1
Hog2012 alexhistory

Сразу видно "знатоков" игр)))

0
KIIIL

"Edge и Kotaku не считают Baldur's Gate 3 игрой года" .

А теперь вопрос , кто это?

И заиграла музыка ...

6
Concelhaut

Ну, не считают и не считают. ¯\_(ツ)_/¯

Даже я бы сказал, что хорошо, что имеют альтернативное мнение. О том насколько оно соответствует действительности, конечно не надо людям говорить. XD

4
Дворф

Тут даже гадать не надо кому вылизывают... боже всё ради денег

1
IY1982

ну к мнению Edge вообще никогда не стоит прислушиваться потому что там просто на голову отбитые маревобои только работают, у которых самой мощной консолью всегда будет Nintendo Wii, игрой с лучшей графикой только зельда или марево

1
DIAVOLO13

При всей любви к The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, увы это не игра года. Это вообще по сути дополнение к The Legend of Zelda: Breath of the Wild, просто вышло оно как самостоятельная игра.

1
В_о_л_ь_к_а

С Котаку всё просто. Котаку принадлежит холдингу G/O Media, непосредственное начальство которого по идее не занимается вручную администрированием работы своих подчинённых структур, за исключением вот может быть подобных событий как составление списков Игр года. Смотрим кто там руководитель холдинга. Английская вики даёт нам ответ: "Джеймс Дж. Спанфеллер-младший — американский руководитель СМИ, наиболее известный как руководитель Forbes.com в 2001–2009 годах".

Вот и отгадка почему Baldur's Gate 3 со 110 000 ежедневным онлайном в Стим на 3-ем месте.

1
RES48

Я вам даже больше скажу, более половины людей скачавших эту поделку, не считают её даже игрой.

-1
alexhistory

Отличное решение!

-1
Deveron

Игра недели, не более

-3
Alex40001

ну норм хотя бы не финалка

-5
GameShortsOne

Ну все верно, Бг3 это даже и не игра толком.

-10
dexxxx123

Подобные изделия как БГ3 давно в прошлом. На сегодняшний день их трудно назвать полноценными играми. И так понятно что все её награды выданы за ЛГБТ повестку с сильными и независимыми. Ну и хайпаули немного на дешёвых рекламных трюках, а инфантильные мальчики и инцельные девочки повелись.

-11
Megido

да я вас умоляю! балда и так не игра года. просто пока живы недалёкие олдфаги настольники убогой днд они будут до усрачки топить за игры с кубиками и пошаговыми боями. и так ясно что объективно балда ни разу не игра года.

-16