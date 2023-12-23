Свои собственные выводы о лучших играх 2023 года представили такие издания, как Edge и Kotaku. Их мнения разошлись с вердиктами Golden Joystick Awards и The Game Awards. Хотя Baldur's Gate III, захватывающая ролевая игра этого года, занимает высокие места в обоих рейтингах, но оба издания утверждают, что первое место заслуживают другие проекты.
Вот полный список лучших игр года по версии Kotaku:
- Alan Wake II;
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom;
- Baldur’s Gate 3;
- Street Fighter 6;
- Armored Core VI;
- Super Mario Bros. Wonder;
- Diablo IV;
- Star Wars Jedi: Survivor;
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty;
- Dave the Diver;
- Marvel’s Spider-Man 2;
- Resident Evil 4.
Редакция Edge представила своих кандидатов на звание лучшей игры года в следующем порядке:
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom;
- Baldur’s Gate 3;
- Super Mario Bros. Wonder;
- Humanity;
- Cocoon;
- Alan Wake 2;
- Chants of Sennaar;
- Street Fighter 6;
- A Highland Song;
- Counter-Strike 2.
а я не считаю эти издания качественными и профессиональными с объективными оценками игр.
можно подумать балда объективно может считаться игрой года! пффф
твое мнение не учитывается.
Хех, дай ему шанс)
Что касается Котакау, там начальник главного редактора раньше главным редактором Форбс был. Так-что решение это политическое - дали Игру года своим, а не народному любимчику.
У первых в списке есть DLC к киберпанку - это ведь не игра, у вторых в списке кс2. Собственно это все что нужно знать 😂
Я понимая ещё Зельда (с большой натяжкой), но Алан Вейк 2 на первом месте, смех да и только.
мобильная мультяшная херь игра года? смешно. такая же херь что и балда
Ужасный у Вас вкус видать Зельда)) Не для детей же игры...
Сразу видно "знатоков" игр)))
"Edge и Kotaku не считают Baldur's Gate 3 игрой года" .
А теперь вопрос , кто это?
И заиграла музыка ...
Ну, не считают и не считают. ¯\_(ツ)_/¯
Даже я бы сказал, что хорошо, что имеют альтернативное мнение. О том насколько оно соответствует действительности, конечно не надо людям говорить. XD
Тут даже гадать не надо кому вылизывают... боже всё ради денег
ну к мнению Edge вообще никогда не стоит прислушиваться потому что там просто на голову отбитые маревобои только работают, у которых самой мощной консолью всегда будет Nintendo Wii, игрой с лучшей графикой только зельда или марево
При всей любви к The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, увы это не игра года. Это вообще по сути дополнение к The Legend of Zelda: Breath of the Wild, просто вышло оно как самостоятельная игра.
С Котаку всё просто. Котаку принадлежит холдингу G/O Media, непосредственное начальство которого по идее не занимается вручную администрированием работы своих подчинённых структур, за исключением вот может быть подобных событий как составление списков Игр года. Смотрим кто там руководитель холдинга. Английская вики даёт нам ответ: "Джеймс Дж. Спанфеллер-младший — американский руководитель СМИ, наиболее известный как руководитель Forbes.com в 2001–2009 годах".
Вот и отгадка почему Baldur's Gate 3 со 110 000 ежедневным онлайном в Стим на 3-ем месте.
Я вам даже больше скажу, более половины людей скачавших эту поделку, не считают её даже игрой.
Отличное решение!
Игра недели, не более
ну норм хотя бы не финалка
Ну все верно, Бг3 это даже и не игра толком.
Подобные изделия как БГ3 давно в прошлом. На сегодняшний день их трудно назвать полноценными играми. И так понятно что все её награды выданы за ЛГБТ повестку с сильными и независимыми. Ну и хайпаули немного на дешёвых рекламных трюках, а инфантильные мальчики и инцельные девочки повелись.
да я вас умоляю! балда и так не игра года. просто пока живы недалёкие олдфаги настольники убогой днд они будут до усрачки топить за игры с кубиками и пошаговыми боями. и так ясно что объективно балда ни разу не игра года.