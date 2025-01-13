Игроки Baldur's Gate 3 обнаружили редкую сцену с похищением Астариона

2025 год начинается с неожиданных открытий в сообществе фанатов Baldur's Gate 3. С момента релиза этой пошаговой RPG игроки удивляли своими уникальными находками, раскрывая скрытые моменты и механики. Но даже сейчас, спустя больше года после выхода, сообщество продолжает находить редкие сцены, способные поразить даже самых внимательных фанатов.

На этот раз речь идет о скрытой последовательности действий игрока, которая приводит к неодиданным последействиям для Астариона. Как оказалось, если позволить этому вампирскому спутнику быть похищенным его "семьей" в Нижнем городе, игра запускает уникальную сюжетную сцену, где игрок наблюдает все события от лица Астариона, даже если игроком был создан отдельный персонаж. Эта сцена показывает, как его доставляют к мастеру Касадору и подвергают допросу в камере пыток, где ему угрожает жуткий скелет-истязатель по имени Годи.

Игроки получают выбор: либо помочь Астариону сбежать самостоятельно, либо сменить перспективу на свою основную партию и организовать спасательную операцию. Сцена сопровождается уникальными репликами, в которых спутники реагируют на похищение Астариона. Однако увидеть этот эпизод случайно крайне сложно. Чтобы его запустить, игрок должен дать вампирским врагам одолеть Астариона во время засады, происходящей при длительных привалах в Нижнем городе. При этом Астарион должен быть в группе, иначе он просто погибнет без дополнительных сцен.

Эта находка по редкости сравнима с другими малоизвестными моментами Baldur's Gate 3, например, сценой с Тёмным Порывом и его "наследством" в Банке или редким вариантом финала с "злой" Лаэ'зель.