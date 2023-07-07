Larian получила бан в TikTok из-за сцены горячей романтической встречи с друидом в форме медведя из Baldur's Gate 3 ©

Разработчик Baldur's Gate 3 компания Larian представила несколько... необычных вариантов романтических отношений в грядущей фэнтезийной ролевой игре.

Спойлеры к Baldur's Gate 3 впереди.

Один из персонажей Baldur's Gate 3, на которого фанаты положили глаз на протяжении всего периода раннего доступа к игре, - друид Халсин. Халсин - это NPC и потенциальный компаньон, которого можно спасти из тюрьмы. Но если правильно разыграть карты, Халсин может стать намного больше.

В буквальном смысле. Как друид, Халсин может временно "превращаться" в медведя, и он делает это во время романтической сцены. Лариан продемонстрировал мохнатую встречу во время прямой трансляции Panel From Hell. Это оказалось слишком пикантным для TikTok, который заабанил трансляцию за час до ее окончания.

"TikTok запретил наш стрим, потому что он был слишком артистичным, а они не понимают", - написал в твиттере директор издательства Larian Майкл Даус.

В интервью IGN босс Larian Свен Винке назвал эту сцену медвежьего в Baldur's Gate 3 "уморительной". Каждый, кто видел ее, говорит: "Боже мой". Но это смешно". Убедиться в этом вы можете сами посмотрев отрывок здесь. По крайней мере становится понятно, почему белочка уронила свой орешек в релизном тизер-трейлере представленном сегодня.

Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Larian объявила о переносе даты выхода версии для ПК на месяц вперед, с 31 августа на 3 августа, чтобы избежать столкновения с выходящей в начале сентября Starfield от Bethesda. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).

В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры.