Larian рассказала об особенностях всех рас в Baldur's Gate 3

Студия Larian Studios опубликовала новое видео, которое посвятила особенностям всех рас в Baldurʼs Gate 3. Разработчики в подробностях рассказали об отличиях каждого персонажа — от эльфов и людей до дворфов и драконорожденных.

Эльфы — самая долгоживущая раса в мире Baldurʼs Gate, которая стала популярной среди игроков во время раннего доступа Baldurʼs Gate 3;

Люди — это короткоживущая раса, представители которой не помнят о событиях Baldur’s Gate 2: Shadows of Amn ;

; Полуэльфы — тоже одна из самых популярных рас в Baldurʼs Gate 3, в которых сочетается много всего «человеческого»;

Тифлинги — персонажи очень важны для сюжета ролевой игры, а игроки будут встречать их очень часто;

Гитьянки — гости из параллельной вселенной, у которых есть доступ к вратам Астрала для охоты на иллитидов;

Полурослики — представители этой расы любят тихую и размеренную жизнь, а их образ разработчики списывали в том числе и из «Властелина колец»;

Дроу — у персонажей этой расы плохая репутация во вселенной Baldurʼs Gate 3, из-за чего другие герои постоянно избегают зрительного контакта с ними;

Дворфы — идеальные персонажи для отвлечения внимания врагов во время боя;

Гномы — еще одни из героев, которые сыграют важную роль в сюжете Baldurʼs Gate 3;

Полуорки — одни из источников вдохновения для разработчиков, из-за которых в игру добавили мощное телосложение для всех рас;

Драконорожденные — у персонажей будут уникальные настройки внешнего вида: можно выбирать себе цвет кожи, который определит сопротивление одной из стихий.

Baldur's Gate 3 выйдет 3 августа 2023 года на PC, а 6 августа — на PlayStation 5. Также Larian Studios разрабатывает игру для Xbox Series, но релиз игры на консоли Microsoft не состоится в ближайшее время.