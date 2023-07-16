Larian рассказала об особенностях всех рас в Baldur's Gate 3

Студия Larian Studios опубликовала новое видео, которое посвятила особенностям всех рас в Baldurʼs Gate 3. Разработчики в подробностях рассказали об отличиях каждого персонажа — от эльфов и людей до дворфов и драконорожденных.
- Эльфы — самая долгоживущая раса в мире Baldurʼs Gate, которая стала популярной среди игроков во время раннего доступа Baldurʼs Gate 3;
- Люди — это короткоживущая раса, представители которой не помнят о событиях Baldur’s Gate 2: Shadows of Amn;
- Полуэльфы — тоже одна из самых популярных рас в Baldurʼs Gate 3, в которых сочетается много всего «человеческого»;
- Тифлинги — персонажи очень важны для сюжета ролевой игры, а игроки будут встречать их очень часто;
- Гитьянки — гости из параллельной вселенной, у которых есть доступ к вратам Астрала для охоты на иллитидов;
- Полурослики — представители этой расы любят тихую и размеренную жизнь, а их образ разработчики списывали в том числе и из «Властелина колец»;
- Дроу — у персонажей этой расы плохая репутация во вселенной Baldurʼs Gate 3, из-за чего другие герои постоянно избегают зрительного контакта с ними;
- Дворфы — идеальные персонажи для отвлечения внимания врагов во время боя;
- Гномы — еще одни из героев, которые сыграют важную роль в сюжете Baldurʼs Gate 3;
- Полуорки — одни из источников вдохновения для разработчиков, из-за которых в игру добавили мощное телосложение для всех рас;
- Драконорожденные — у персонажей будут уникальные настройки внешнего вида: можно выбирать себе цвет кожи, который определит сопротивление одной из стихий.
Baldur's Gate 3 выйдет 3 августа 2023 года на PC, а 6 августа — на PlayStation 5. Также Larian Studios разрабатывает игру для Xbox Series, но релиз игры на консоли Microsoft не состоится в ближайшее время.
Нежить как саб и конечно иллитиды.
О и интересно будет конечно служить "Древним" богам хех.
Это конечно интересно, но хотелось бы узнать отчего вампир отдался медведю в трейлере. Типа новые веяния, дайвёсити инклюзивити или тому подобное?
это тест на байт. забайчен? значит проиграл.
Так выбрали люди сидящие в зале. Сиди ты там, я очень сомневаюсь, что выбрал другой вариант.
Нет, никакой не тест. Я с этой серией не знаком и стало интересно вот и спросил.
Это как бы однозначно да. Осталось только понять, это со стороны больных на всю голову Визардов приплыло, или Ларианы сами полезли в "шоколадное дупло к медведю".
В любом случае там у них продажи попёрли в стиме, видимо хайп от медведя порешал)))