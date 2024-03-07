Моддер добавил в Baldur's Gate 3 расу нежити

Энтузиаст ghouls0rules добавил в Baldur's Gate 3 новую расу с помощью собственной модификации. В RPG появилась нежить из вселенной Dungeons & Dragons.
Скачать расширение можно с сайта Nexus Mods. Геймерам доступны четыре субрасы — лич, гуль (упырь), умертвие и мумия. Каждая обладает уникальными визуальными эффектами и особенностями. Нежить невосприимчива к исцеляющим заклинаниям и уязвима к ряду эффектов.
Игроки могут без проблем кастомизировать представителей новой расы. На момент написания материала мод включает 58 пресетов головы.
По словам моддера, каждая субраса нежити обладает «странностями и причудами». Например, гули могут поедать трупы, а мумии — извлекать собственные органы и помещать их в ритуальные сосуды.
Энтузиасты нередко создают новые расы для Baldur's Gate 3. В начале марта геймер cobalt_owl добавил котолюдей, а в январе Labotor перенес в RPG фей.
Лич может создавать армию нежити?
А вообще, для тех, кто лазит по модам - есть мод, который позволяет сменить пол и внешность другим персам? А то меня конкретно бесит то, что ты ничего не делаешь, а мужские персы всё равно пытаются влезть к тебе в штаны, когда ты играешь за мужского перса. Особенно этот гей вампир, который вместо того, что напасть ночью на женских персов, идёт кусать шею мужика...ну это сильно подпортило настроение.
P.s. и не надо мне заливать про гомофобия и так далее. Мне плевать на геев, пусть делают что хотят. Это их дело, Но! Меня не радуют, когда эти геи лезут ко мне.
ну так грохнул бы его, когда он полез кровь сосать и всего делов. Ни один из компаньонов не предьявит, наоборот все скажут "поделом ему", проверено))
попробуй этот мод - отключает однополые романы
но с уксусом в шею ты вряд ли что-то сделаешь, это всего навсего укус
вау, выглядит круто