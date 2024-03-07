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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 11 799 оценок

Моддер добавил в Baldur's Gate 3 расу нежити

Simple Jack
Новости

Энтузиаст ghouls0rules добавил в Baldur's Gate 3 новую расу с помощью собственной модификации. В RPG появилась нежить из вселенной Dungeons & Dragons.

Скачать расширение можно с сайта Nexus Mods. Геймерам доступны четыре субрасы — лич, гуль (упырь), умертвие и мумия. Каждая обладает уникальными визуальными эффектами и особенностями. Нежить невосприимчива к исцеляющим заклинаниям и уязвима к ряду эффектов.

Игроки могут без проблем кастомизировать представителей новой расы. На момент написания материала мод включает 58 пресетов головы.

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По словам моддера, каждая субраса нежити обладает «странностями и причудами». Например, гули могут поедать трупы, а мумии — извлекать собственные органы и помещать их в ритуальные сосуды.

Энтузиасты нередко создают новые расы для Baldur's Gate 3. В начале марта геймер cobalt_owl добавил котолюдей, а в январе Labotor перенес в RPG фей.

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4
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
CleverJishnu

Лич может создавать армию нежити?

А вообще, для тех, кто лазит по модам - есть мод, который позволяет сменить пол и внешность другим персам? А то меня конкретно бесит то, что ты ничего не делаешь, а мужские персы всё равно пытаются влезть к тебе в штаны, когда ты играешь за мужского перса. Особенно этот гей вампир, который вместо того, что напасть ночью на женских персов, идёт кусать шею мужика...ну это сильно подпортило настроение.

P.s. и не надо мне заливать про гомофобия и так далее. Мне плевать на геев, пусть делают что хотят. Это их дело, Но! Меня не радуют, когда эти геи лезут ко мне.

3
mongol312

ну так грохнул бы его, когда он полез кровь сосать и всего делов. Ни один из компаньонов не предьявит, наоборот все скажут "поделом ему", проверено))

2
valeriesq

попробуй этот мод - отключает однополые романы

но с уксусом в шею ты вряд ли что-то сделаешь, это всего навсего укус

0
Света Колмогорова

вау, выглядит круто

1