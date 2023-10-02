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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.3 7 523 оценки

Нейросеть дублировала Baldur's Gate 3 на русский язык, используя оригинальные английские голоса

BENDJI
Новости

Пользователь под ником RedpaX, который ранее уже публиковал нашумевшие трейлеры Cyberpunk 2077 озвученные на русский язык, поделился новым фрагментом озвучки Baldur's Gate 3 с помощью нейронной сети, где за основу взяты оригинальные голоса актёров.

Так же автор поделился информацией, что в данное время запустил процесс полной локализации дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, об этом более подробно можно узнать на его дискорд сервере, посвященному русификации игры.

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33
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Kamishini1993

Добротно

8
WarCraf4er

О, моя мечта о которой так давно мечтал сбылась

3
Mad_cloud

Не плохо ,но плохо верится что всю игру так переведут .

3
StarfieJId

Это самая плохая новость для актёров дубляжа, но прогресс к этому шёл и его не остановить.

2
UbiquitousGiuseppe

А можно ссылку на ДС ?

1
BENDJI

Дискорд (озвучка Phantom Liberty)

https://discord.gg/J7EZzBTt

0
danilukHF

А че неплохо, много времени для перевода вот такого надо?

0
BENDJI

Сама нейронка управится за минут 30, если судить по озвучке трейлера Phantom Liberty.

Чем лучше её обучишь, тем она будет лучше и быстрее переводить.

0
AT_Sagor

*ТАДЫЩ!

0
Twiceasniceasguys

Одна сценка из нескольких тысяч озвучена довольно хорошо 👍

0
Nephth Renar

Лишь бы английский не учить.

0
Робот Колдун

на моменте 02:43 Тап-тап тадыщь убило просто!!!

0
Talendor3

Озвучка Рассказчика это просто рофляна - как будто Сквизгаар Сквигельф стал женщиной)

0
gliga142

не идеально - местами аж по ушам режет , но с другой стороны это афигеть как круто учитывая что на это не тратится время и деньги

0
Vantor

Боюсь что его засудят конкретно русские голоса Ви.

-1
luVol

В длц кб ещё в теории автор может закончить проект(но сильно в этом сомневаюсь), но в бг3 русскую озвучку он точно не сделает и я не понимаю к чему эти публикации просто показать возможности, но которые ты не реализуешь, так как требуется затрать на это много времени..

-3
Skorskis

на нексе есть моды на фул переозвучку (англ) Астериона и Гейла нейронкой. Причтом в несколькольких вариантах. Это сделал 1 человек. В описании модов есть туториал как это делать, это по силу обычному юзеру

1
luVol Skorskis

Если очень много свободного времени, то возможно

0