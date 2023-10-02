Нейросеть дублировала Baldur's Gate 3 на русский язык, используя оригинальные английские голоса

Пользователь под ником RedpaX, который ранее уже публиковал нашумевшие трейлеры Cyberpunk 2077 озвученные на русский язык, поделился новым фрагментом озвучки Baldur's Gate 3 с помощью нейронной сети, где за основу взяты оригинальные голоса актёров.
Так же автор поделился информацией, что в данное время запустил процесс полной локализации дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, об этом более подробно можно узнать на его дискорд сервере, посвященному русификации игры.
Добротно
О, моя мечта о которой так давно мечтал сбылась
Не плохо ,но плохо верится что всю игру так переведут .
Это самая плохая новость для актёров дубляжа, но прогресс к этому шёл и его не остановить.
А можно ссылку на ДС ?
Дискорд (озвучка Phantom Liberty)
https://discord.gg/J7EZzBTt
А че неплохо, много времени для перевода вот такого надо?
Сама нейронка управится за минут 30, если судить по озвучке трейлера Phantom Liberty.
Чем лучше её обучишь, тем она будет лучше и быстрее переводить.
*ТАДЫЩ!
Одна сценка из нескольких тысяч озвучена довольно хорошо 👍
Лишь бы английский не учить.
на моменте 02:43 Тап-тап тадыщь убило просто!!!
Озвучка Рассказчика это просто рофляна - как будто Сквизгаар Сквигельф стал женщиной)
не идеально - местами аж по ушам режет , но с другой стороны это афигеть как круто учитывая что на это не тратится время и деньги
Боюсь что его засудят конкретно русские голоса Ви.
В длц кб ещё в теории автор может закончить проект(но сильно в этом сомневаюсь), но в бг3 русскую озвучку он точно не сделает и я не понимаю к чему эти публикации просто показать возможности, но которые ты не реализуешь, так как требуется затрать на это много времени..
на нексе есть моды на фул переозвучку (англ) Астериона и Гейла нейронкой. Причтом в несколькольких вариантах. Это сделал 1 человек. В описании модов есть туториал как это делать, это по силу обычному юзеру
Если очень много свободного времени, то возможно