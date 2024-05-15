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Bellwright 23.04.2024
Экшен, Адвенчура, Выживание, Открытый мир, Средневековье
8.4 140 оценок

Продажи средневекового выживача Bellwright составили 200 тыс. копий

monk70
Новости

Snail Inc. и ее дочерняя компания Donkey Crew объявили об успешном запуске игры Bellwright в раннем доступе Steam, где было продано более 200 000 копий градостроительной ролевой игры на выживание, а список желаний с момента запуска увеличился более чем вдвое до 822 628. Быстрый рост Bellwright выходит за рамки Steam: на Twitch было просмотрено более 975 000 часов.

«Количество поддержки и энтузиазма со стороны игроков стало чудесным сюрпризом для нашей команды вскоре после релиза. Пока мы собираем отзывы и обсуждаем потенциальные функции с сообществом в рамках подготовки к нашему первому обновлению контента, у нас есть несколько интересных новостей о будущем Bellwright и о том, что будет дальше», – Флориан «chadz» Хофрейтер, руководитель проекта в Donkey Crew.
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Leopold1951

Отличная игра несмотря на недостатки! Игра с большим потенциалом

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yoos

А сколько потом возвратов было запрошено из за крайней забагованости они указать не хотят ?

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