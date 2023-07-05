Некромант в Baldur's Gate 3 вызывает много вопросов у геймеров ©

Выход Baldur's Gate 3 стремительно приближается, поэтому неудивительно, что разработчики из Larian Studios регулярно радуют нас информацией о своей грядущей ролевой игре. Недавно мы узнали, что третья Baldur's Gate будет действительно масштабным произведением - если верить заверениям разработчиков, игрокам придется потратить от 75 до 100 часов, чтобы пройти ее (только основной сюжет). Последняя информация, которой Larian Studios поделилась в TikTok, касается некроманта.

Выпущенный позавчера короткий видеоролик показывает крупным планом представительницу этого подкласса, за которой следует стадо оживших существ. Шестисекундные кадры снабжены подписями: "Когда вы используете способности некроманта, чтобы взять своих призрачных друзей на небольшую полосу препятствий".

Действительно, трупы, следующие за некромантом, достаточно ловко преодолевают препятствия, но многие вопросы об этом подклассе персонажей остаются без ответа. Например: как мы будем управлять нашим стадом мертвецов в бою - будем ли мы управлять одним трупом в ход или всеми сразу? Или: будут ли NPC как-то реагировать на мага, за которым следует стая темных приспешников?

Игроки в комментариях под видео выражают любопытство по поводу подкласса некромантов:

Кто-нибудь знает, каково будет играть некромантом в Baldur's Gate 3? Будет ли это так же весело, как в Divinity 2?

Пройти мир Baldur's Gate 3 в качестве некроманта-кастера будет самым лучшим опытом..

Как видите, интерес к классу некроманта велик, несмотря на множество неизвестных сведений о том, как будет выглядеть школа некромантии в целом. Мы узнаем это совсем скоро - версия Baldur's Gate 3 для ПК выйдет 3 августа. Владельцам PS5 придется подождать релиза до 6 сентября.